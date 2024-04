De lente is weer begonnen, dus je bent misschien wel toe aan een nieuwe zonnebril. Heb je wel eens gedacht aan de slimme Ray-Ban-zonnebril die in samenwerking met Meta uitgebracht is? Als je iemand bent die altijd alles op Instagram of Facebook wil zetten, dan is de slimme Ray-Ban-zonnebril van Meta misschien iets voor jou. En als je Apple Music-gebruiker bent, is er misschien nog een reden om hiervoor te kiezen.

Slimme zonnebril van Ray-Ban werkt met Apple Music

Dankzij de nieuwste update voor de slimme zonnebril van Ray-Ban en de Meta View-app, kun je je Apple Music-account koppelen aan de bril. Daardoor kun je je stem gebruiken om je favoriete muziek via de ingebouwde speakertjes af te spelen. Je kunt vragen om een nummer, artiest, album, afspeellijst of radiostation. Door het aanraakgevoelige vlak aan de zijkant ingedrukt te houden, wordt er automatisch muziek afgespeeld die bij jouw muzieksmaak past.

Dankzij de update is het dus niet meer nodig om je iPhone erbij te pakken om muziek via de bril af te spelen, doordat je Apple Music-account nu gekoppeld is aan de bril zelf. Behalve voor het bedienen van de muziek, kun je ook aan de bril vragen welk nummer er nu wordt afgespeeld.

Er zijn maar weinig headsets of slimme brillen die standaard met Apple Music werken. Apple’s eigen Vision Pro-headset heeft wel een Apple Music-app, maar dat apparaat is van een hele andere orde dan een wat eenvoudigere slimme bril zoals deze van Meta en Ray-Ban.

Met de slimme Meta-bril van Ray-Ban kun je alleen een spraakassistent gebruiken, filmpjes en foto’s maken en bijvoorbeeld live gaan op Instagram. Ondersteuning voor WhatsApp en Messenger is er ook, zowel voor berichten sturen als de camera gebruiken voor videobellen. Met de Vision Pro kun je allerlei apps installeren die in de ruimte om je heen geplaatst worden.

Net als de Vision Pro is de slimme Ray-Ban-bril alleen in een beperkt aantal landen beschikbaar. Bij Meta kan je terecht in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada, maar bij Ray-Ban zelf is hij ook in onder andere België, Frankrijk, Duitsland en Spanje te koop. Nederland zit er helaas niet bij.