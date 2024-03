Alternatieve appwinkels werken niet buiten de EU (als je langere tijd op reis bent)

Het is niet mogelijk om alternatieve app-marktplaatsen te gebruiken als je bijvoorbeeld buiten de EU stage gaat lopen, of om andere redenen langer in het buitenland moet zijn. Ook kun je je apps niet meer updaten.

Apple heeft dinsdagavond iOS 17.4 uitgebracht, met onder andere de mogelijkheid om app-marktplaatsen van derden te gebruiken. Daarbij gelden wel wat beperkingen. Zo wordt op basis van je geolocatie en Apple ID gecontroleerd of je wel in aanmerking komt. In een supportdocument is te lezen dat de alternatieve appwinkels alleen in de EU beschikbaar zijn. Apple zorgt er op meerdere manieren voor dat het elders niet werkt. Het Apple ID moet zijn ingesteld op een van de landen uit de EU en de gebruiker moet zich fysiek in de EU bevinden. De locatiecontrole op het apparaat kan niet zomaar met een VPN worden omzeild.

Controle van locatie en Apple ID

De iPhone stuurt overigens niet de exacte locatie van de gebruiker naar Apple, maar er wordt gebruik gemaakt van een ja/nee-indicator. Het is niet mogelijk dat een Amerikaan vanuit de VS een Nederlands Apple ID aanmaakt en via een VPN toch gebruik kan maken van de third party appwinkels om apps te installeren die normaal niet zijn toegestaan door Apple. Zou de Amerikaan naar Nederland reizen en op EU-grondgebied een Apple ID aanmaken, dan werkt het maar beperkte tijd. Apple heeft een tijdslimiet ingesteld. Is die tijdslimiet voorbij, dan zullen sommige functies niet meer werken. Je kunt de apps wel blijven gebruiken, maar ze krijgen geen updates meer.

Dit kan hoofdbrekens opleveren als klanten support willen hebben voor een bepaalde app. Heb je bijvoorbeeld een app in de EU gekocht en moet je voor langere tijd in het buitenland zijn, dan raadt Apple aan om de EU-app te verwijderen en de app opnieuw te downloaden via de officiële App Store. Dat zou betekenen dat je ook opnieuw moet betalen – tenzij je gebruik hebt gemaakt van een alternatieve betaalmethode, die de eerdere aankoop honoreert.

Apple’s beperkingen omzeilen

Er zijn wel wat scenario’s te verzinnen om Apple’s maatregelen te omzeilen. Werk je bijvoorbeeld voor een buitenlandse luchtvaartmaatschappij en vlieg je regelmatig op EU-landen, dan zou je je apps kunnen updaten op momenten dat je in de EU bent. Omgekeerd kun je als Europese veelreiziger je apps gewoon blijven gebruiken, ook als je korte tijd buiten de EU verblijft. Ga je langer op reis of heb je een tweede huis in Suriname of op Bali, dan zul je na verloop van tijd tegen problemen aanlopen. Apple legt in het supportdocument niet uit hoe lang deze grace period is.

Wel waarschuwt Apple dat ze geen hulp kunnen verstrekken rondom third party appwinkels, appdownloads en betalingen die je buiten de App Store om hebt gedaan. Maar dat is logisch.

De volgende landen behoren tot de EU en leveren dus geen problemen op als je er langere tijd verblijft: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Nog meer maatregelen in iOS 17.4

iOS 17.4 is de eerste versie van Apple’s besturingssysteem dat voldoet aan de regels van de Digital Markets Act. Apple is gedwongen om alternatieve appwinkels en alternatieve betalingsmethoden toe te staan, moet andere browserengines toelaten en heeft ook de NFC-chip in de iPhone opengesteld voor Apple Pay-achtige betaalmethoden van derden. Dit geldt alleen voor de iPhone. iPadOS 17.4 ondersteunt geen third party appwinkels omdat de App Store op de iPad niet is aangemerkt als poortwachter.