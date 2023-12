Rebel Moon Part 1

Wanneer de meedogenloze legers van de Moederwereld een rustig boerendorp op een verre maan bedreigen, biedt een mysterieuze outsider de enige hoop op overleving. Het eerste deel van Zack Snyders langverwachte ruimteopera, Rebel Moon (ook bekend als Rebel Moon – Part One: A Child of Fire) is nu te zien op Netflix.

Dit sciencefiction-epos met een flink budget volgt Kora (Sofia Boutella), een mysterieuze vrouw met een tragisch verleden. Nadat ze is opgevangen door een afgelegen boerengemeenschap aan de rand van de Melkweg, wordt ze uitgezonden om krijgers van naburige planeten te zoeken. Dat lijkt misschien wat op Star Wars, maar dat is niet toevallig. Rebel Moon begon namelijk als een Star Wars-pitch, maar heeft uiteindelijk veel meer invloeden. Het vervolg ‘Rebel Moon – Part Two: The Scargiver’ staat gepland voor release op 19 april 2024.