Door slimme producten in huis te halen kun je energie besparen. In deze gids leggen we uit wat je nodig hebt om zicht te houden op je energieverbruik en hoe je op een slimme manier kunt besparen.

Energie besparen met een smart home

Bij een smart home denk je aan allerlei producten die het leven makkelijker maken: gordijnen openen, lampen inschakelen, muziek spelen, de verwarming regelen… Meer apparaten met stekker in huis halen betekent vaak dat de energierekening omhoog gaat. Maar met slimme accessoires kun je juist het omgekeerde doen: je kunt je huis energiezuiniger maken! En dat zie je terug op de energierekening. Welke energiebesparende accessoires heb je nodig? Dat lees je hier!

Energiemeter

Weet wat je verbruikt door je energiekosten nauwlettend in de gaten te houden. Dat kan met een slimme energiemeter, die de metingen direct doorstuurt naar jouw smartphone. Sommige energieleveranciers bieden een app waarmee je de waarden van je stroom- en gasverbruik op je iPhone kunt raadplegen, maar dat gebeurt niet altijd realtime. Een betere oplossing is om de waarden rechtstreeks uit te lezen van de P1-poort, die op recente slimme meters te vinden is.

Je kunt zelf aan de slag gaan met een Raspberry Pi of een kant-en-klaar oplossing aanschaffen in de vorm van de HomeWizard P1 Energy die we onlangs opnieuw besproken hebben. Voor 30 euro weet je alles en zie je precies wanneer er pieken waren. HomeWizard heeft ook oplossingen om de energieopwekking van je zonnepanelen in de gaten te houden en slimme stekkers om sluipstroom te ontmaskeren.

Bekijk ook Alles over HomeWizard: simpel energie besparen Met HomeWizard en de bijbehorende app voor iPhone en de iPad krijg je inzicht in je energieverbruik. Wij leggen uit wat er zoal mogelijk is met HomeWizard en wat de voor- en nadelen zijn.

Energie besparen met een slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat kun je flink wat energie besparen. Zo’n thermostaat is niet alleen op afstand te bedienen, maar leert ook van jouw gedrag. Zo kan de thermostaat rekening ermee houden wanneer jij wel of niet thuis bent. Je kunt op die manier zo’n 30 procent besparen op je energierekening. Wij geven uiteraard de voorkeur aan een variant met HomeKit, maar je kunt ook voor Google’s Nest of een ander systeem kiezen.

Energie besparen met slimme radiatorknoppen

Met een slimme thermostaat regel je de temperatuur in je hele huis. Hij staat aan, uit, of op een bepaalde temperatuur. Maar je hebt ongetwijfeld kamers die helemaal niet continu verwarmd hoeven te worden. Denk daarbij aan de gastenkamer of de kelder. De gastenkamer hoeft alleen warm te zijn als je bezoek hebt en de kelder hoef je alleen iets te verwarmen als er vorst dreigt. Met een thermostaatknop of radiatorknop regel je de temperatuur heel precies per kamer. Je bespaart omdat je alleen kamers verwarmt waar dat nodig is. Er is keuze uit heel wat thermostaatknoppen en ze zijn regelmatig in de aanbieding, soms in een startpakket met thermostaat.

Bekijk ook Thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit: dit zijn je opties Het weer wisselt met de seizoenen, dus een slimme thermostaat die je op afstand kan besturen is wel zo handig. Het liefst met HomeKit natuurlijk, zodat alles naadloos samenwerkt. Met deze thermostaten en radiatorknoppen voor HomeKit regel je het slimmer en bespaar je energie.

Energie besparen met slimme lampen

Met slimme lampen kun je automatiseren wanneer de lichten aan en uit gaan. Zo branden de lampen alleen als het nodig is en blijven ze niet te lang aan. De energieslurpende gloeilampen zijn in veel huishoudens inmiddels vervangen door de veel energiezuiniger ledlampen, maar ook bij deze zuinige lampen tikt het nog steeds aan op je energierekening. Het smart home-systeem (zoals HomeKit) weet of je thuis bent. Je kunt dit regelen met bewegingssensoren, op basis van je GPS-locatie of door timers te gebruiken. Als je elke dag om 18:00 uur thuiskomt, kun je instellen dat dan de lampen aan moeten gaan.

Slimme lampen komen ook van pas als je op vakantie bent, want door op onregelmatige momenten een lamp aan te zetten in verschillende kamers lijkt het alsof je thuis bent. Je hoeft dan niet de hele tijd alle lampen aan te hebben.

Check hier je mogelijkheden voor slimme lampen.

Bekijk ook Slimme verlichting: dit zijn je opties om je lampen slim te maken Wil je de verlichting in je huis slimmer maken? Er zijn tal van oplossingen om de lampen in huis te automatiseren en met je iPhone of iPad te bedienen. Wij zetten enkele mogelijkheden voor je op een rijtje, omdat het automatiseren van je verlichting een makkelijk en laagdrempelige manier is om met een smart home te beginnen.

Energie besparen met slimme stekkers

Met een slimme stekker bedien je apparaten op afstand. Een apparaat dat in standby bijvoorbeeld veel stroom verbruikt is de boiler in het keukenkastje. Die hoeft niet aan te blijven als je langdurig op vakantie gaat. Ook kun je gemakkelijk apparaten in- en uitschakelen, wat vooral handig is bij apparaten die van zichzelf niet ‘connected’ zijn. Ben je vergeten om een stroomverslinder uit te schakelen, dan kun je dit op afstand alsnog doen.

Ook handig is dat je met slimme stekkers vaak het energieverbruik in de gaten kunt houden, zodat je oog houdt op sluipverbruik. Zo kun je controleren welke apparaten in standby veel verbruiken en een aanslag zijn op je energierekening. De fanatieke gebruiker koopt meteen een hele stekkerdoos, waarvan elk stroompunt afzonderlijk te bedienen is.

Bekijk ook Slimme stekkers of stekkerdoos met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen. Ook zetten we de beste HomeKit stekkerdozen voor je op een rij.

Energie besparen met bewegingssensoren

Bewegingssensoren zorgen dat lampen alleen aan gaan als dat nodig is. Perfect voor bijvoorbeeld de wc of andere ruimtes waar je maar zelden komt en waar regelmatig het licht onnodig blijft branden. Zo bespaar je ongemerkt energie. Het licht dimt automatisch en gaat uiteindelijk uit als er langere tijd geen beweging wordt gedetecteerd. Deze sensoren zijn vaak erg goedkoop en betalen zichzelf in no-time terug.

Slimme gordijnen om energie te besparen

De gordijnen open en dicht doen, dat lukt je toch zelf wel? Maar je bent niet altijd thuis en het sluiten van de gordijnen kan ervoor zorgen dat de warmte beter binnen blijft. Je hebt bovendien minder inkijk op momenten dat je op vakantie bent. Een goed idee dus, om ook je gordijnen te automatiseren. We hebben een aparte gids hoe je je gordijnen met HomeKit kunt bedienen. Van goedkope rolgordijnen van IKEA tot systemen op maat van Luxaflex en Velux. Maar ook oplossingen om je bestaande gordijn slim te maken, zoals Aqara en SwitchBot.

Bekijk ook Gordijnen bedienen met HomeKit: dit zijn je opties voor raambekleding Als je je raamdecoratie zoals gordijnen en rolgordijnen met HomeKit wilt bedienen, dan zijn daar nog niet zoveel oplossingen voor. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor raambekleding met HomeKit voor je op een rijtje.

Meer weten over smart home-producten? We hebben een overzicht van HomeKit-producten die in Nederland te koop zijn, zodat je je hele huis slim kunt maken.