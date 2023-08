Eén van de populairste functies onder Apple Watch-gebruikers is het personaliseren van de Apple Watch. En dat heeft niet zozeer met de kast of het scherm zelf te maken. Natuurlijk, je kan een eigen wijzerplaat samenstellen, maar waar Apple Watch-gebruikers écht enthousiast over zijn, zijn de bandjes. Je kunt met de Apple Watch heel eenvoudig van bandje wisselen. In totaal zijn er de afgelopen jaren honderden bandjes verschenen (642 om precies te zijn!), in verschillende modellen en tientallen kleuren. Al sinds de allereerste generatie gebruikt Apple hetzelfde eenvoudige schuifmechanisme voor de bandjes. Daardoor passen de modellen die je bij de allereerste Apple Watch uit 2015 kocht, nog steeds op de nieuwste modellen zoals de Apple Watch Ultra en Apple Watch Series 8. Maar de toekomst van je bandjescollectie staat op het spel, zo blijkt uit geruchten. De tiende generatie Apple Watch zou een nieuw type aansluiting voor bandjes krijgen. En dat zorgt meteen voor paniek bij liefhebbers met een verzameling van tientallen (of soms zelfs honderden) bandjes.



‘Toekomstige Apple Watch krijgt andere aansluiting voor bandjes’

Eerst even de feiten (voor zover je over feiten kan spreken als het om geruchten gaat). Mark Gurman van Bloomberg meldt in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat de tiende generatie Apple Watch (misschien wel Apple Watch X genoemd) een grote verandering krijgt. Een nieuw design, meer nieuwe functies en dus ook misschien wel een nieuw type aansluiting voor bandjes. Deze zou magnetisch zijn, in plaats van het huidige schuifmechanisme. Grote veranderingen voor de Apple Watch X lijkt ook wel nodig, want de Apple Watch staat qua innovaties al een aantal jaren stil. Maar de schrik zat er wel even goed in toen we lazen dat de bandjes straks misschien wel een ander soort bevestiging krijgen.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch X krijgt nieuw design met magnetische aansluiting' Het lijkt erop dat 2024 een belangrijk jaar wordt voor de Apple Watch. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat de Apple Watch X een compleet nieuw design krijgen. Daarnaast test Apple een nieuwe aansluiting met magneten, waardoor de huidige bandjes wellicht onbruikbaar worden.

Je ontkomt er bij producten niet aan dat er dingen veranderen. In het 16-jarig bestaan van de iPhone hebben we al twee verschillende oplaadpoorten gekregen. Met een derde wijziging naar usb-c onderweg. En we zijn ook al jaren gewend dat je hoesje van je jaren oude iPhone niet meer past op je aankomende nieuwe model. Dit soort transities gaan vaak geleidelijk en zonder al teveel weerstand. Maar Apple Watch-bandjes is toch een andere situatie. Het is een fundamenteel onderdeel van de Apple Watch. Zonder bandje ben je immers nergens. En met een persoonlijk apparaat als de Apple Watch zijn de bandjes juist één van de onderdelen (en misschien wel hét belangrijkste onderdeel) waarmee je de Apple Watch echt eigen kunt maken.

Aan de ene kant snappen we dat Apple verder kijkt naar wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. We kunnen ons voorstellen dat het huidige schuifsysteem bij de introductie van de Apple Watch de meest praktische keuze was. Maar naarmate de Apple Watch vordert en Apple meer nieuwe functies toe wil voegen, kunnen we ons ook voorstellen dat het schuifsysteem in de weg zit. De Apple Watch ziet er (mede door dit schuifsysteem) in de basis al sinds de introductie hetzelfde uit. De Apple Watch is in al die jaren ook niet aanzienlijk platter geworden. Dat heeft alles te maken met de ruimte die het huidige bandjessysteem in beslag neemt.

De voordelen van een nieuw bandjessysteem

Het schuifmechanisme neemt een flinke hap uit de behuizing van de Apple Watch. En omdat de Apple Watch zo klein is, wordt elke ruimte binnenin goed benut. Er is maar weinig ruimte voor sensoren, een batterij, de chip en andere onderdelen. Het is daarom behoorlijk passen en meten om nieuwe functies toe te kunnen voegen. We snappen daarom best dat Apple nadenkt over een ander systeem, omdat het huidige systeem veel ruimte inneemt.

Stel je voor dat toekomstige bandjes gewoon een magnetische aansluiting hebben, die je aan de buitenkant van de behuizing vast klikt. Hoewel er dan aan de binnenkant wel magneten moeten zitten, lijkt het erop dat er door zo’n systeem binnenin meer ruimte is. Bijvoorbeeld voor een grotere batterij of een extra gezondheidssensor. En misschien dat de Apple Watch dan eindelijk eens platter kan worden. Zo’n nieuw systeem biedt Apple meer (letterlijke en figuurlijke) ruimte om verder te innoveren, iets wat de Apple Watch eigenlijk wel nodig heeft.

Maakt Apple je huidige bandjes straks onbruikbaar?

Maar aan de andere kant kunnen we ons niet voorstellen dat Apple het zo ver laat komen dat je al je bandjes in de prullenbak kan gooien. Dit zou, zoals eerder gezegd, uit de Apple Watch-community behoorlijk wat (terechte) weerstand opleveren. Apple’s Apple Watch-bandjes zijn behoorlijk prijzig en gaan ontzettend lang mee. Het is doodzonde om een berg bandjes bij het grofvuil te gooien, terwijl ze nog in prima staat zijn. En misschien zijn er wel bandjes waar je een bepaalde emotionele waarde aan hecht, bijvoorbeeld omdat je die cadeau gekregen hebt van je inmiddels overleden opa. Je gooit niet alleen een investering van de afgelopen jaren weg. Je moet ook nog eens opnieuw beginnen met het opbouwen van een collectie bandjes om tussen te wisselen als je een nieuwe Apple Watch met een ander bandjessysteem hebt gekocht. En moet je nagaan als je nog geen jaar geleden de prijzige Apple Watch Ultra gekocht hebt. Het zou zo zonde zijn als blijkt dat je bij een toekomstige opvolger je huidige extra dure bandjes niet kan gebruiken.

En dan is het ook nog maar de vraag of Apple nog wel nieuwe bandjes uit gaat brengen die werken met het oude (huidige) systeem. Zo’n nieuw bandjessysteem heeft dus zelfs invloed op mensen die nog lang niet toe zijn aan een nieuw Apple Watch-model. De kracht van de Apple Watch is juist dat alle bandjes compatibel zijn en Apple maakt dat op haar site ook duidelijk kenbaar.

Is een adapter dé oplossing?

Maar toch snappen we het als Apple verder wil en bijna genoodzaakt is om een ander systeem te gebruiken. Het is dan wel belangrijk dat er naar een oplossing gezocht wordt voor iedereen met een grote verzameling bandjes. Een adapter zou de oplossing kunnen zijn. Het ene uiteinde is dan magnetisch geschikt voor de nieuwe bevestiging, terwijl je je huidige bandjes gewoon in het andere uiteinde van de adapter schuift. Er zijn geen aanwijzingen dat Apple een dergelijke adapter overweegt, maar Apple heeft in het verleden wel vaker adapters uitgebracht. Denk aan de 30-pins-naar-Lightning-adapter of de adapter voor de koptelefoonaansluiting. Er is zelfs een MagSafe-naar-MagSafe-2-adapter verschenen, toen Apple overstapte naar een kleinere versie. Apple is koning als het gaat om adapters, hoewel dat lang niet altijd zo elegant is (kijk maar naar de Apple Pencil en iPad 2022).

En als Apple niet met een adapter komt, dan is er wel een ander bedrijf dat in dit gat springt. Als het eenmaal zover komt natuurlijk. Voorlopig blijft het nog bij geruchten, al worden wij wel iets voorzichtiger met het aanschaffen van nieuwe bandjes met het huidige systeem. Je weet immers maar nooit.