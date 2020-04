HomeTags is een nieuwe eenvoudige app waarmee je NFC-tags kan gebruiken om HomeKit-scènes te activeren. Het voordeel is dat dit ook bij oudere iPhones werkt.

Sinds iOS 13 zijn er allerlei mogelijkheden bijgekomen om NFC-tags te gebruiken met je iPhone. Dit werkt via de Opdrachten-app, maar deze mogelijkheden zijn alleen beschikbaar op de nieuwste toestellen. Met de eenvoudige app HomeTags kan iedereen vanaf een iPhone 7 NFC-tags gebruiken om HomeKit-scènes te activeren.



HomeTags: een app voor NFC met HomeKit

Heb je een iPhone 7, iPhone 8 of iPhone X en wil je graag je lampen of andere HomeKit-accessoires activeren met een tap op een NFC-sticker, dan kan dat dankzij deze app. De app is heel eenvoudig: je scant een geschikte NFC-tag en koppelt daar een HomeKit-scène aan. Na het instellen hoef je alleen maar de app te openen en je iPhone bij de NFC-tag te houden om de scène te activeren. Het is daarmee een alternatief voor het drukken op een fysieke schakelaar, het gebruik van Siri of het openen van de Woning-app.

Als je een iPhone XS/XR of nieuwer hebt, dan heb je HomeTags eigenlijk niet nodig. Deze functie zit dan ingebouwd in de Opdrachten-app, hoewel HomeTags het instellen wel een stuk eenvoudiger maakt. Het voordeel van deze nieuwere toestellen is bovendien dat je HomeTags dan ook kan gebruiken zonder dat je de app hoeft te openen. De iPhones uit 2018 en nieuwer kunnen namelijk ook op de achtergrond tags scannen. Bij oudere modellen moet je dus altijd eerst de HomeTags-app openen voordat je kan scannen. Er is ook een widget om dit proces te versnellen en je kan aangeven dat de app meteen in scanmodus gaat zodra je hem opent.

In onze test met een simpele NFC-bankpas en NFC-figurine werkte de app helaas niet, maar met een NFC-sticker moet dit geen probleem zijn. Via Bol.com zijn allerlei tags verkrijgbaar, meestal in een set van een stuk of zes voor ongeveer een tientje.