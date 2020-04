Pokémon Rumble Rush is een Pokémon-game voor iPhone en iPad, waarmee je gaat vechten met speelgoed. De game heeft een geheel eigen grafische stijl en is wereldwijd beschikbaar, maar zal in juli 2020 alweer stoppen.

Update 15 april 2020: Pokemon Rumble Rush gaat op 22 juli 2020 stoppen. Deze actiegame verscheen in juli 2019 voor iOS, maar zal een jaar later alweer stoppen. In juli 2020 gaat de stekker eruit. Ondertussen vinden er nog wel allerlei events plaats. Zo kun je van 6 tot 27 mei meedoen aan het ‘Greninja and the Wonders of Kalos’ evenement. Ook zijn er de Zygarde Cup en de Shaymin cup, waaraan je kunt meedoen. Er komt op 27 mei ook nog een update voor de game uit, met nieuwe content.

Op 22 juli is het afgelopen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke bericht van 23 juli 2019.



Fans van de Pokémon-serie zien het liefst dat de traditionele Pokémon-games hun weg vinden naar iOS en Android. Hoewel The Pokémon Company veel nieuwe mobiele Pokémon-games gepland heeft, moet je voor het echte werk nog steeds bij de Nintendo-spelcomputers zijn. Ook de nieuwste Pokémon-game is misschien niet waar je al zo lang op hoopt, maar toch kan het een aardig tijdverdrijf zijn. Pokémon Rumble Rush is namelijk vanaf nu beschikbaar op de iPhone en iPad.

Pokémon Rumble Rush downloaden voor iPhone en iPad

De game werd afgelopen voorjaar al aangekondigd, maar was al die tijd alleen beschikbaar voor Android-toestellen. Nu is ook iOS aan de beurt. Je kent de naam Pokémon Rumble misschien wel van de vroegere games, onder andere voor de Wii en Nintendo 3DS. In de game vecht je met speelgoed-Pokémon in snelle korte gevechtjes, met als doel om zoveel mogelijk Pokémon te verzamelen.

Zoals je ziet heeft de game in totaal andere uitstraling dan bijvoorbeeld Pokémon Go. De Pokémon in Rumble Rush zijn geïnspireerd op speelgoed uit een capsule-automaat. Ze bewegen daarom wat statisch over het veld en ziet er een stuk simplistischer uit dan in andere Pokémon-games. Je speelt het spel door een gebied te selecteren en daar de sterke Pokémon te verslaan. Je vecht tegen andere Pokémon door op het scherm te tikken. Sommige verslagen Pokémon sluiten zich bij je aan, waarna je ze weer kan gebruiken om mee te vechten.

Elk gebied heeft ook een zogenaamde Super Boss. Dit zijn vaak sterkere en nieuwe Pokémon, maar om het tegen ze op te kunnen nemen moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hoe meer nieuwe Pokémon je ontdekt, hoe meer gebieden je afreist. Uiteindelijk kom je in de game ook legendarische Pokémon tegen.

Pokémon Rumble Rush is gratis te downloaden, maar bevat wel in-app aankopen. Voor bijvoorbeeld €1,09 koop je honderd Poké Diamonds, die je kan gebruiken om verder in het spel te komen. Helaas is voor de game wel een internetverbinding vereist, waardoor hij minder geschikt is voor de offline spelletjes voor op vakantie.

Vecht tegen Team Rocket in Pokémon Go

Er is nog meer Pokémon-nieuws, want vanaf vandaag vind je in Pokémon Go een nieuwe functie. Er zijn namelijk PokéStops gesignaleerd waarin je het opneemt tegen Team Rocket. Je vecht in hetzelfde type gevechten als in de Pokémon Go spelergevechten, maar dan tegen computergestuurde personages van Team Rocket. Na het verslaan van een trainer, krijg je de kans om zijn of haar Pokémon te vangen.

Trainers, we have an incoming message from Professor Willow: “I’ve noticed an alarming number of reports from Trainers who have found PokéStops that look…discolored?” Trainers, please report any PokéStops that look different with #PokemonGO. pic.twitter.com/oxpXR7ZlSm — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 22, 2019

Team Rocket zijn de slechteriken uit de Pokémon-games en de televisieserie. Het is voor het eerst dat dergelijke trainers nu beschikbaar zijn in Pokémon Go, al kon je je wel als een Team Rocket-lid verkleden.