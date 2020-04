Zeldzame prototypes van eerste Apple Watch opgedoken

Apple Watch prototypes

Het gaat om prototypes van de Apple Watch uit de periode voor 2015. Opvallend is dat de behuizing van alle prototypes gescheurd is, iets wat bij de huidige modellen nog nooit is gebeurd. Apple maakt net als andere fabrikanten eerst prototypes van een product, waarbij verschillende vormen en materialen worden getest. Meestal worden die vernietigd, maar in dit geval blijkt dat er een serie van zo’n zes prototypes in handen van de Italiaanse verzamelaar Giulio Zompetti te zijn gekomen.



Het is niet zo dat een Apple-engineer ze ergens heeft laten slingeren of naar buiten heeft gesmokkeld. Volgens Zompetti zijn ze afkomstig van een afvalverwerker van e-waste. Ze zijn allemaal kapot, maar zijn waarschijnlijk wel werkend te krijgen.

Momenteel lukt het niet om ze op te starten en kan dus ook niet achterhaald worden welke software erop draait. Er zitten echter markeringen op die geloofwaardig maken dat het om prototypes gaat. Ook zijn er uiterlijke verschillen met het uiteindelijke productiemodel, waardoor ze interessant zijn voor andere verzamelaars. Zo zit de sensor soms net iets anders. Onderstaand prototype heeft een opvallende ‘Lorem Ipsum’-tekst:

Hoeveel Zompetti ervoor wil hebben is moeilijk te zeggen: “Dit soort spul heeft geen geschatte waarde”, aldus de man. Dergelijke prototypes zijn zeldzaam, waardoor het maar net is wat de gek ervoor geeft. Deze nieuw ontdekte prototypes hebben unieke logo’s die eerder zijn opgedoken op iPhone-prototypes. Ook zijn er QR-codes en serienummers die kloppen met eerdere Apple-prototypes, dus het lijkt allemaal authentiek.

Volgens Zompetti zijn de belangrijkste onderdelen nog voldoende intact om de prototypes weer werkend te krijgen. Echt interessante info over de werking van de Apple Watch is er helaas niet uit af te leiden.