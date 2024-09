Aqara onthult negen nieuwe producten: schakelaars, sensoren, buitencamera en meer

Door de betaalbare prijs en de goede samenwerking met HomeKit, zijn de producten van Aqara populair onder Apple-gebruikers. Het bedrijf brengt aan de lopende band nieuwe producten uit die vaak werken met HomeKit, Matter, Thread en Zigbee en ook nu komen er weer diverse nieuwe accessoires op de markt. Aqara heeft tijdens de IFA 2024 in totaal negen nieuwe producten aangekondigd, die de komende maanden uitgebracht zullen worden. Prijs en beschikbaarheid van de producten zijn nog niet bekend, maar het geeft in ieder geval wel een goed beeld van de Aqara line-up van de rest van 2024 en 2025.

Aqara’s nieuwe producten tijdens IFA 2024

De nieuw aangekondigde producten zijn allemaal bedoeld voor de Europese markt. De nieuwe producten zijn in te twee categorieën: beveiliging en veiligheid enerzijds en energiebeheer en verlichting anderzijds. Daarnaast komt er ook nog een accessoire voor de M3-hub en worden er de komende tijd nog nieuwe softwarefuncties en samenwerkingen met andere merken uitgerold.

Camer Hub G5 Pro

Dit is de eerste buitencamera van Aqara. Hij werkt via wifi en heeft een 4-megapixel lens en heeft een functie genaamd True Color Night Vision, waarbij de nachtweergave dus in kleur is. Er zitten ook AI-functies in voor gezichtsherkenning en herkenning van voertuigen, dieren en pakketten. De camera ondersteunt HomeKit (met HomeKit Secure Video) en heeft een scharnierontwerp zodat je hem gerichter kan afstellen. Tegelijkertijd is het een Zigbee 3.0 hub.

Garage Door Controller T2 Kit

Voor garagedeuren komt er een nieuwe Garage Door Controller, die ook garagedeuren ondersteunt die uit twee secties bestaat. Je kan er je garagedeur op afstand mee openen en automatiseren. Hij werkt met HomeKit, maar ondersteunt ook Matter. Het apparaatje werkt draadloos. Over vereisten voor je garagedeur is nog niks bekend.

Smoke Detector

De nieuwe Aqara Smoke Detector heeft een sirene van 85 decibel en waarschuwt bij de eerste tekenen van rook. Hij koppelt ook met de Aqara-hubs waar al een sirene ingebouwd is, zodat deze ook meteen af gaan. De Smoke Detector werkt via Zigbee en heeft een batterijduur van 10 jaar. Dat is gemiddeld voor rookmelders.

Valve Controller T1

De Valve Controller is een apart soort accessoire. Deze koppel je namelijk met bijvoorbeeld de watersensoren die lekkage detecteren. Detecteert de sensor een lek, dan zet de Valve Controller T1 de toevoer van water (of gas) uit. Hij is geschikt voor aansluitingen met een vlinderhendel op zogenaamde DN15, DN20 en DN25-leidingen. Je bevestigt het apparaat gewoon op je bestaande apparatuur, zonder dat je iets qua leidingen om hoeft te leggen.

Light Switch H2 EU, Dimmer Switch H2 EU en Shutter Switch H2 EU

Dit drietal schakelaars vervangen je bestaande muurschakelaars voor licht, dimmers en raambekleding. Ze werken alledrie met Thread en Zigbee. Kies je voor de Thread-verbinding, dan maken ze via Matter verbinding met bijvoorbeeld HomeKit. De Zigbee-verbinding levert andere functies op, zoals inzicht krijgen in stroomverbruik. Ze zijn geschikt voor woningen zowel met als zonder nuldraad.

LED Bulb T2

Deze lamp met Thread- en Zigbee-verbinding is er zowel in gekleurd als witlicht. Qua witlicht heeft hij een bereik van 2000 tot 9000K en er is ondersteuning voor 16 miljoen kleuren. De LED Bulb T2-lijn komt met drie fittingen: E26, E27 en GU10. Naar verwachting zal deze lamp ook werken met Adaptive Lighting van HomeKit.

Voice Mate H1

Dit laatste apparaatje is een accessoire voor de M3-hub en stelt je in staat om stembediening te gebruiken, maar dan zonder telefoon. Het is als het ware een kleine microfoon in de vorm van een rond apparaatje. Je gebruikt dit om de Aqara Copilot-assistent te gebruiken voor het bedienen van je apparaten. De assistent reageert echter alleen als je het apparaatje oppikt, dus niet op bijvoorbeeld een stemcommando. Dit moet volgens Aqara zorgen voor meer privacy, omdat de microfoon dus uit staat als het apparaatje ergens stil ligt.

Nieuwe softwarefuncties Aqara

Tot slot heeft Aqara nog een drietal softwarefuncties en samenwerkingen aangekondigd:

Advanced Matter Bridging : Dankzij deze nieuwe functie voor de M3-hub, kun je geavanceerde automatiseringen volgens het IF & THAT-principe synchroniseren met andere smart home-platformen. Voorheen waren dergelijke automatiseringen alleen mogelijk in de Aqara-app, maar doordat je ze naar bijvoorbeeld HomeKit kan synchroniseren opent dit meer mogelijkheden voor verdere automatiseringen.

: Dankzij deze nieuwe functie voor de M3-hub, kun je geavanceerde automatiseringen volgens het IF & THAT-principe synchroniseren met andere smart home-platformen. Voorheen waren dergelijke automatiseringen alleen mogelijk in de Aqara-app, maar doordat je ze naar bijvoorbeeld HomeKit kan synchroniseren opent dit meer mogelijkheden voor verdere automatiseringen. Samenwerking met Home Assistant : Er komt een nauwere samenwerking tussen Aqara en het Home Assistant-platform. De eerste apparaten die ermee zullen werken, zijn de M3-hub, het U200-slot en de Motion en Light Sensor P2.

: Er komt een nauwere samenwerking tussen Aqara en het Home Assistant-platform. De eerste apparaten die ermee zullen werken, zijn de M3-hub, het U200-slot en de Motion en Light Sensor P2. Samenwerking met Tesla: De elektrische auto’s van Tesla kunnen geïntegreerd worden in de automatiseringen van Aqara. Je kunt dan bijvoorbeeld de auto laten starten zodra je de deur ontgrendeld of een laadsessie starten als de tarieven lager zijn.

Prijs en beschikbaarheid van accessoires en functies zullen op een later moment aangekondigd worden.