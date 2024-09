De komende dagen zitten we weer vol spanning de aankondiging van de iPhone 16 af te wachten. Zitten de verwachte nieuwe functies erin? En heeft Apple nog verrassende verbeteringen achtergehouden? Maar voor consumenten zijn nieuwe functies helemaal niet de belangrijkste reden om voor een nieuwe iPhone te kiezen, zo blijkt uit deze rondvraag. De onderzoekers keken naar de periode juni 2023 tot en met juni 2024. Ongeveer driekwart van de deelnemers gaf aan dat ze een nieuw toestel hebben gekocht vanwege problemen hun oude toestel. Die was verouderd, werkte niet meer, was zoekgeraakt of was simpelweg aan vervanging toe. De behoefte om van een prima functionerend toestel over te stappen naar een nieuwe vanwege de functies, bleek veel minder mee te spelen.

Nieuwe iPhone? Dit zijn de meest voorkomende redenen

De onderzoekers hebben de antwoorden in verschillende categorieën ingedeeld, te beginnen met de meest genoemde:

Huidige telefoon is verouderd (44%)

Huidige telefoon was verloren, kapot of gestolen (29%)

Verlangen naar nieuwe functies (18%)

Financiële prikkels van mobiele telefoonprovider (6%)

Betere netwerkkwaliteit, incl. upgrade naar 5G (2%)

Vrienden en familie gebruiken al een iPhone (1%)

De behoefte aan nieuwe functies (18%) speelt dus een minder belangrijke rol dan je aanvankelijk zou denken. Het gaat daarbij om mensen die een telefoon hebben die nog goed functioneert, maar waarbij verbeteringen van de camera, het scherm of de processor toch aantrekkelijk genoeg zijn om een nieuwe te kopen. Ook komende week zullen er weer genoeg mensen zijn die bij de aankondiging van de iPhone 16 meteen gaan bestellen – maar de omvang van die groep wordt overschat, als je de uitkomsten van dit onderzoek moet geloven.

Mensen gaan vooral upgraden omdat hun oude toestel niet meer voldoet en dat kan op elk moment in het jaar gebeuren. Niet iedereen wacht tot september, als de nieuwe functies bekend worden. Vaak is dat ook verstandig, want het beste moment om een nieuwe iPhone te kopen is vaak in het begin van het nieuwe jaar.