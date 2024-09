Eerder deze week schreven we al over de SwitchBot Wallet Finder Card, die zelfs al te koop is. Op de smart home-producten die we hieronder bespreken zul je iets langer moeten wachten. Het merk SwitchBot is vooral bekend van de gordijnmotoren, maar breidt de afgelopen tijd het assortiment behoorlijk uit. Zo verschenen er robotstofzuigers en een slim deurslot en nu komt er alweer een nieuwe categorie bij: allerlei producten om je binnenklimaat te meten en te verbeteren. Maar SwitchBot kiest daarbij wel voor een heel eigen insteek. We beginnen met twee producten waar iedereen nog wel ruimte voor heeft: sensoren om het binnenklimaat te meten.

SwitchBot Meter Pro: ook voor CO2

De SwitchBot Meter Pro is er in twee varianten: eentje voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid en een andere voor het meten van CO₂-niveau’s. Ze houden realtime het binnen- of buitenklimaat in de gaten. SwitchBot heeft gekozen voor sensoren van Zwitserse makelij, die naar eigen zeggen enorm nauwkeurig zijn. De SwitchBot Meter Pro meet elke 4 seconden de temperatuur en luchtvochtigheid met een maximale afwijking van ±0,2°C voor temperatuur en ±2%RH voor vochtigheid. Op basis van deze gegevens kan de Meter Pro een comfortiniveau weergeven, zodat je in een oogopslag ziet of het behaaglijk is.

Het accessoire werkt samen met de buitenmeter van SwitchBot, zodat je ook buitentemperatuur en luchtvochtigheid kunt meten zonder naar buiten te hoeven gaan. Verbind je de meter met een SwitchBot Hub, dan kan hij ook lokale weersvoorspellingen tot 12 uur vooruit weergeven, zodat je je dag beter kunt plannen.

Er is een aparte variant van de SwitchBot Meter Pro die ook CO₂ kan meten. Dit maakt gebruik van niet-dispersieve infraroodtechnologie (NDIR) om de hoeveelheid CO₂ in de kamer te meten. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn in een keuken, waarbij tijdens het koken en grillen de koolstofdioxideconcentraties behoorlijk hoog kunnen worden. Het is aan te raden om dan wat beter te ventileren. Je krijgt ook een waarschuwing als het CO₂-niveaus plotseling stijgt of de temperatuur onverwacht daalt. Dit gebeurt op drie manieren: visueel, met een geluid en via de app. De metingen worden elke seconde bijgewerkt.

De SwitchBot Meter Pro werkt samen met Alexa, Google Assistant, Siri en SmartThings. Het is ook geschikt voor Matter, zodat je het kunt toevoegen aan je HomeKit-huis. De sensor werkt 12 maanden op twee AA-batterijen, terwijl de CO₂-monitor een oplaadbare batterij heeft. Lokaal slaat de Meter Pro data van de afgelopen 68 dagen op, terwijl de CO₂-monitor 40 dagen aan data lokaal bewaart. Heb je een SwitchBot Hub, dan kun je zelfs 2 jaar gratis terugkijken zonder dat je voor deze cloudopslag hoeft te betalen.

De SwitchBot Meter Pro kost €34,99 en de CO₂-monitor krijgt een prijskaartje van €69,99. Beide zijn binnenkort te vinden in de SwitchBot-shop op Amazon. Meer sensoren om luchtkwaliteit te meten vind je in ons overzicht.

SwitchBot Evaporative Humidifier: nooit meer bijvullen

Luchtbevochtigers zijn een nieuwe productcategorie voor Switchbot, maar ze pakken het meteen innovatief aan. Deze maakt namelijk gebruik van verdampingstechnologie in plaats van ultrasonische golven en dat heeft als voordeel dat je huis minder stoffig wordt. Het apparaat heeft een tank van 4,5 liter en is ook te koppelen met de SwitchBot S10-robotstofzuiger. Als je deze op de waterleiding aansluit, kan de stofzuiger automatisch de tank van de luchtbevochtiger bijvullen. Zo heb je er helemaal geen omkijken meer naar.

Volgens SwitchBot is de gekozen verdampingstechnologie veel effectiever in grote ruimtes. Het apparaat kan per uur 750 ml water de kamer in blazen, uitgaande van een gemiddelde kamer van 20 tot 30 vierkante meter. Een hub is niet nodig om de luchtbevochtiger te kunnen gebruiken, maar hij werkt ook niet met HomeKit. Wel kun je Siri Shortcuts gebruiken om bepaalde acties uit te voeren. Om te achterhalen of de luchtvochtigheid in de kamer op de juiste waarde zit, zul je het apparaat moeten koppelen met de hiervoor genoemde SwitchBot Meter Pro.

SwitchBot Evaporative Humidifier is binnenkort te koop via de SwitchBot-store op Amazon en gaat €239,99 kosten. Er is overigens ook nog een luchtreiniger opgedoken (zie foto bovenaan dit artikel). Deze zit verwerkt in een tafeltje en is ook als nachtkastje te gebruiken. Maar die lijkt voorlopig niet naar Europa te komen.

SwitchBot K10+ Pro Combo: robot- en steelstofzuiger

Soms zijn er stofzuigklusjes die je het liefst met de handstofzuiger doet, terwijl de dagelijkse schoonmaak prima door een robotstofzuiger kan gebeuren. De SwitchBot combineert beide. Deze bestaat uit een robotstofzuiger én een steelstofzuiger, samen in één apparaat. De stof komt in dezelfde opvangbak terecht, die maar eens per 70 dagen hoeft te worden geleegd. De K10+ Pro robotstofzuiger is klein genoeg om ook in kleine hoekjes te komen, terwijl de steelstofzuiger wordt geleverd met meerdere opzetstukken. En met een geluidsniveau van 45 decibel kun je elkaar in de kamer nog steeds verstaan. De K10+ Pro werkt met Matter en Apple HomeKit, maar dit is wel beperkt tot bepaalde functies. Voor het maken van schema’s en bedienen op afstand kun je het beste de SwitchBot-app gebruiken.

SwitchBot Roller Shade: zelf op maat knippen

Tot slot nog een productcategorie waar IKEA’s Home Smart-systeem flink van heeft geprofiteerd: rolgordijnen. SwitchBot heeft nu ook een Roller Shade-systeem uitgebracht, dat aanpasbaar is zodat het op vrijwel elk formaat raam past. Zonder dat je voor maatwerk hoeft te betalen. De rolgordijnen zijn geschikt voor een raam tussen de 58 en 185 cm, waarbij het de textiel strak kunt afknippen. Het meegeleverde doek biedt UV-bescherming en isolatie en blokkeert het zonlicht volledig. Je kunt de doek vervangen door een zelfgekozen stof.

Het rolgordijn wordt aangestuurd door een 2600 mAh lithium-batterij en is daardoor zonder stroomkabels aan te sluiten. De batterij gaat 8 maanden mee, maar kan ook worden gekoppeld met een zonnepaneel, zodat je nooit meer hoeft op te laden. Snel sluiten gaat op een geluidsniveau van 35 decibel, terwijl de stille modus maar 30 decibel aan herrie veroorzaakt.

Lees ook ons eerder artikel over de SwitchBot Wallet Finder Card, want die ligt al gewoon in de winkel. Alle andere genoemde producten zullen in de loop van dit najaar verschijnen. Verder hebben we recent het SwitchBot Lock Pro getest en in onze review lees je meer over onze ervaringen.