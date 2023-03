Aqara G4 deurbel

We schreven eerder al over de G4 videodeurbel als een van de “>nieuwe Aqara-producten voor 2023, maar nu is hij officieel verkrijgbaar in de winkel. Met deze Aqara Smart Video Doorbell G4 zit je overigens niet aan Apple vast. Hij werkt ook met Google Home en Alexa. Volgens de fabrikant is het de enige deurbel in zijn soort met gratis cloudopslag, waarbij je niet gebonden bent aan een betaald abonnement. Er is ook een microSD-slot aanwezig aanwezig in de Indoor Chime, om binnenshuis je videobeelden te kunnen opslaan.



Wat deze deurbel uniek maakt, is dat het de eerste (en voorlopig enige) HomeKit deurbel is die op batterijen werkt en ondersteuning biedt voor Apple’s HomeKit Secure Video . Er waren al wel slimme deurbellen met HomeKit , maar een draadloos model mét HomeKit Secure Video is zeer bijzonder. Andere fabrikanten zoals Netatmo hebben er wel aan gewerkt, maar stopten met de ontwikkeling omdat het erg gecompliceerd bleek te zijn. Aqara is er op een of andere manier toch in geslaagd. Later in 2023 wil Aqara ook nog Matter-ondersteuning toevoegen.

Veel camerafuncties

De camera in de deurbel neemt beelden op in 1080p-resolutie en is uitgerust met AI voor lokale gezichtsherkenning en automatiseringen. Wat de camera betreft zijn de functies vergelijkbaar met de eerder besproken Aqara Camera Hub G3 (en dat zijn er nogal wat). De gezichtsherkenning gebeurt lokaal op het apparaat vanwege je privacy. Ook kun je de gezichtsherkenning gebruiken voor automatiseringen in huis, bijvoorbeeld het activeren van een welkom-scene als de G4 een gezinslid herkent bij thuiskomst. Via de app kun je de gevoeligheid, bewegingsdetectie en energiebesparing instellen.

Verbind je de deurbel met het Aqara Security-systeem, dan kan hij een geluid afspelen bij het herkennen van beweging of een alarmsirene bij een poging tot inbraak. Ben je geen HomeKit-gebruiker, dan kun je lokaal de beelden streamen via Google Home en Alexa. Opslaan van de videobeelden kan via iCloud (betaald abonnement vereist) of bij Aqara zelf). Je krijgt van de fabrikant 7 dagen cloudopslag zonder kosten.

De deurbel is op verschillende manieren te installeren, zowel draadloos als bedraad. Kies je voor draadloos, dan heb je zes AA-batterijen nodig, die standaard worden meegeleverd. Deze gaan ongeveer 4 maanden mee bij gemiddeld gebruik. Woon je in een straat met veel verkeer en voorbijgangers, dan kun je dit afstellen op de situatie om stroom te besparen. Je krijgt er een Indoor Chime (gong-repeater) bij die je overal in huis kunt ophangen en die het deurbelgeluid met een 95 dB geluidssterkte afspeelt. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

We zijn deze deurbel momenteel aan het testen en zullen een uitgebreide review publiceren met onze ervaringen. De Aqara G4 zal binnenkort verkocht worden via Alternate en Bol.com. Bij Amazon.de krijg je 15% korting met code EUDOORBELLG4 zodra deze op voorraad is (vermoedelijk later vandaag).