Aqara heeft een nieuwe gordijnmotor voor rolgordijnen aangekondigd. De Roller Shade Controller T1S is ee buismotor die Matter-ondersteuning via een bridge toevoegt. Daardoor kun je je rolgordijnen met nog meer smart home-protocollen aansturen.

De Roller Shade Controller T1S is geschikt als afstandsbediening, kan vooraf ingestelde schema’s aan, werkt met mobiele apps én spraakassistenten. Het werkt ook met meerdere rolgordijnen tegelijk, al zul je wel in elke buis een motor moeten steken. Een dergelijke motor is vooral handig voor moeilijk bereikbare ramen. Denk bijvoorbeeld aan een hooggeplaatst raam in een woning met hoge plafonds, waarbij je een trap nodig hebt om het rolgordijn te kunnen openen en sluiten. Dat kan natuurlijk veel makkelijker: door je gordijnen te automatiseren.

Het bedrijf bracht eerder al de Aqara E1 rolgordijnmotor op de markt, die al geschikt was voor HomeKit. Deze nieuwe motor is veelzijdiger. De T1S maakt dankzij Matter verbinding met Aqara Home en platforms van derden, waaronder Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Homey en SmartThings.

De rolgordijnmotor is gebaseerd op Zigbee 3.0 en kan overweg met verschillende soorten raambekleding, zoals zebra-gordijnen en honingraat-rolgordijnen. Het werkt met alle Matter-geschikte platformen als je een geschikte Aqara Matter-bridge gebruikt. Op dat punt is er keuze genoeg, want Aqara heeft er inmiddels vier stuks in verschillende prijsklassen.

Deze hubs zijn momenteel te koop:

De Aqara M3-hub met Matter en Thread.

De controller beschikt over diverse automatiseringen en manieren om te bedienen, zodat je gedurende de dag de lichtinval en de temperatuur beter kunt regelen, afgestemd op sensoren die bijvoorbeeld temperatuur meten. De rolgordijnmotor T1S is voorzien van een geavanceerde DC-motor die slechts 27 dB herrie veroorzaakt en toch redelijk rap je gordijn kan in- en uitrollen. Dit gebeurt met een snelheid van 25 toeren per minuut. Als je wilt kun je via de Aqara Home-app regelen dat de motor nog stiller werkt, door de gordijnen vrijwel onmerkbaar te openen of sluiten. Het gebeurt dan heel langzaam en geleidelijk, bijvoorbeeld in een vooraf ingestelde tijdsduur van 30 minuten.

De rolgordijnmotor is geschikt voor binnenshuis en voor rolgordijnen met een buisdiameter van 38mm. Op de website van Aqara vind je enkele voorbeelden van geschikte raambekleding. Extra accessoires zoals het rolgordijn zelf en de buis waarin je de motor steekt, zul je apart moeten aanschaffen.

De rolgordijnmotor is binnenkort te koop. Eerder vandaag schreven we ook al over de Aqara Wall Outlet H2, waarmee je bestaande stroompunten geschikt kunt maken voor bediening op afstand.