Grootse plannen bij Apple: het bedrijf zou van plan zijn om films ook in de bioscoop uit te brengen en wil meer dan 1 miljard dollar per jaar uitgeven aan eigen content.

Het is al eerder gebeurd dat Apple TV+ films eerst in de bioscoop te zien waren. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij CODA en Cherry, die in 2021 een paar weken in de bios te zien waren voordat ze op de streaming dienst verschenen. Apple heeft nu plannen om dit uit te breiden en vaker een traditionele bioscoopfilm uit te brengen, die met een nog groter budget gemaakt kunnen worden. Het doel is om Apple TV+ in Hollywood nog meer op de kaart te zetten, zodat meer mensen abonnee worden. Ook zouden er plannen zijn voor culturele evenementen.



Apple zou al meerdere distributeurs hebben benaderd om de Apple TV+ films naar de bioscoop te brengen. Kanshebbers daarvoor zijn ‘Killers of the Flower Moon’ van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio, de spionagethriller ‘Argylle’ van Matthew Vaughn en ‘Napoleon’ van Ridley Scott over de Franse heerser. Dit jaar gaat het om een handjevol titels en in de toekomst volgen er dan meer. De films zijn dan wereldwijd minimaal een maand in de theaters te zien. Omdat Apple zelf geen ervaring heeft met distributie van bioscoopfilms in meerdere landen, zouden ze gebruik willen maken van externe partijen. Dit brengt echter wel extra kosten en grote marketingbudgetten met zich mee.

Apple dringt op steeds meer manieren tot je dagelijkse leven door. Zo kun je voetbal en andere sportwedstrijden kijken via Apple en wordt er gekeken naar meer competities, zoals de Premier League. Je kunt je lidmaatschap van de sportschool opzeggen en gaan sporten met Fitness+ en je kunt de krant opzeggen als je in een land woont waar Apple News+ wordt aangeboden.