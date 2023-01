Aqara heeft zelf geen beursstand op de CES (Apple trouwens ook niet), maar de nieuw aangekondigde producten zijn er wel te zien. Je kunt terecht bij partners Google en Samsung, die ook andere Aqara-accessoires in hun beursstand tonen, zoals de Hub M2 en een Matter-bridge. Hieronder kun je lezen wat er nieuw is.



Aqara videodeurbel G4

De G4-videodeurbel is een aanvulling op de binnenhuiscamera’s die Aqara al verkoopt. Deze bevestig je bij de voordeur om te zien wie er voor de deur staat. Hij werkt met HomeKit Secure Video en kan ook lokaal streamen naar smart displays van Amazon en Google. Zodra Matter wordt goedgekeurd voor camera’s zal ook dit worden toegevoegd. De G4-deurbel kan met behulp van kunstmatige intelligentie gezichten herkennen en vervolgens automatiseringen uitvoeren, afhankelijk van de persoon. Je krijgt er 7 dagen cloudopslag in een beeldkwaliteit van 1080p bij en kunt optioneel de beelden lokaal opslaan op een microSD-kaart. Deze functies heb je echter niet als je gebruik maakt van opslag in iCloud. We vermoeden dat de iCloud-functies ook alleen werken als je de videodeurbel bedraad gebruikt, want tot nu toe hebben we geen draadloze deurbellen met HomeKit Secure Video gezien.

Aqara Presence Sensor FP2

Aqara spreekt bij deze aanwezigheidssensor over een “revolutionaire toevoeging aan het assortiment”. Met behulp van millimeter wave (mmWave) radartechnologie kan de sensor een persoon detecteren, ook als deze stil zit of in bed ligt. Je kunt bepaalde zones instellen waar de persoon gedetecteerd moet worden. Op basis daarvan kun je acties uitvoeren. Zo’n zone kan bijvoorbeeld het bed, de zitbank of het keukeneiland zijn. De sensor kan ook meerdere mensen detecteren, weet of er iemand is gevallen en wat de lichtomstandigheden zijn.

In een video legt de marketingmanager van Aqara de deurbel en de andere accessoires uitgebreid uit:

Aqara Smart Lock U100

Minder interessant voor Europese gebruikers is dit deadbolt-deurslot van Aqara, dat op Amerikanen is gericht. Deze is geschikt voor HomeKit en kan sleutels beheren in de Apple Wallet. Ook zijn er andere toegangsmethoden mogelijk, zoals vingerscans, wachtwoorden, NFC en een normale deursleutel. Uiteraard kun je het slot ook openen met de Aqara-app. De art locks in the market that is compatible with HomeKit and supports the home key feature in Apple Wallet. De U100 werkt met het Zigbee-protocol. Matter-ondersteuning is aanwezig via een geschikte Aqara-hub. Aqara had al een deurslot voor Europa, die in 2020 werd aangekondigd.

Aqara LED Strip T1

Ledstrips zijn er in alle mogelijke varianten en Aqara heeft er nu ook eentje bijgekregen. De multifunctionele ledstrip kan 16 miljoen kleuren vertonen en is ook als gradient in te stellen met meerdere kleuren tegelijk. Het werkt met HomeKit, Alexa en Google Home. Via een geschikte Aqara-hub heb je ook Matter-ondersteuning zodra dit beschikbaar komt. De Zigbee-gebaseerde ledstrip gebruikt weinig stroom en werkt als repeater voor je Zigbee-netwerk.

Alle genoemde accessoires komen in de loop van het jaar in de winkel. Accessoires van Aqara zijn relatief goedkoop en werken meestal met HomeKit. Ze krijgen bovendien Matter-ondersteuning in januari 2023.

