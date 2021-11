Vanaf vandaag is de nieuwe Aqara Camera Hub G3 beschikbaar. Dit is een gloednieuwe camera met HomeKit Secure Video, die ook dienst doet als Zigbee-hub voor je overige Aqara-producten.

Nog altijd werken veel smart home-accessoires via een hub. Vaak zijn hubs domme kastjes die je in de meterkast zet, maar Aqara maakt er een slim product van. Het smart home-merk heeft al eerder allerlei hubs uitgebracht waar extra functies in zitten, zoals de eerdere Camera Hub G2H. De nieuwe Aqara Camera Hub G3 heeft weer wat nieuwe mogelijkheden. Zo kan de camera in 360 graden draaien en dankzij HomeKit Secure Video sla je de beelden op met iCloud. Binnenkort lees je op iCulture de volledige review.



Aqara Camera Hub G3: draaiende camera met HomeKit Secure Video

De Hub G3-beveiligingscamera kan je overal in huis neerzetten waar een stopcontact in de buurt is. Het is een klein wit cameraatje met een 2K-resolutie (2304 x 1296), 100 graden kijkhoek en ingebouwde nachtmodus, zodat je ook in het donker kan kijken. De camera werkt dus met HomeKit Secure Video, waarmee je kan instellen wanneer de camera alleen moet streamen en wanneer beelden opgenomen moeten worden. Dankzij deze functie herkent de camera personen, dieren, voertuigen en pakketten. De beelden worden opgeslagen in iCloud+, maar tellen niet mee voor je opslagcapaciteit. In iCloud worden de beelden opgeslagen in 1080p-resolutie.

Het handige van de camera is dat je hem op afstand kan besturen door het te draaien en te kantelen. Je hoeft daardoor niet per se de juiste positie te bepalen om de camera neer te zetten. Via de Aqara-app kan je hem automatisch laten meedraaien of laten draaien met automatiseringen. Je kan ook handmatig de camera draaien. Vanwege een beperking in HomeKit is dit niet mogelijk via de Woning-app.

De camera gebruikt ook locale gezichts- en bewegingsdetectie, zodat hij weet wie er in beeld is. De camera herkent ook bewegingen die je met je hand maakt, zoals een V-vorm of een OK-teken. Je kan daar dan acties aan koppelen. Zo kun je de camera dus bedienen zonder de app of spraak te gebruiken.

Dient ook als Zigbee-hub

Net als voorgaande hubs fungeert de Camera G3 als Zigbee 3.0-hub voor overige Aqara-accessoires. Door sensoren en knoppen te verbinden met de camera, kun je ze aan HomeKit toevoegen. In totaal kun je tot 128 apparaten verbinden, al heb je voor dit grote aantal wel een Zigbee router of repeeter voor nodig. Naast ondersteuning voor HomeKit werkt de camera ook met Amazon Alexa en Google Assistent. De camerahub maakt verbinding via zowel 2.4GHz als 5GHz wifinetwerken. Als extra privacyfunctie heeft de camera ook een fysiek kapje die je automatisch of handmatig voor de lens kan laten schuiven.

De Aqara Camera Hub G3 moet vanaf vandaag verkrijgbaar in onder andere de VS en in Frankrijk. De komende weken wordt de hub ook in andere Europese landen uitgebracht. Een exacte prijs is niet gecommuniceerd.

Onlangs hebben we bij iCulture de voordelige Aqara Hub E1 getest. Binnenkort lees je op iCulture de review van de nieuwe Aqara Camera Hub G3.