Jarenlang was het mogelijk om Windows op een Mac te gebruiken dankzij Boot Camp. Windows werd op die manier officieel ondersteund, maar met de komst van de Macs met Apple Silicon is daar verandering in gekomen. Deze Mac-modellen zijn gebaseerd op de chiparchitectuur van ARM, waar geen officiële publieke Windows-versie van beschikbaar is. Nu blijkt wat daar mogelijk de voornaamste reden van is: een deal tussen Microsoft en Qualcomm. Maar er zou binnenkort een einde aan de deal komen.



Deal tussen Microsoft en Qualcomm over Windows op ARM

Volgens XDA loopt er momenteel nog een speciale overeenkomst tussen Microsoft en Qualcomm als het gaat om Windows op ARM-chips. Qualcomm maakt diverse ARM-chips en heeft Microsoft in het verleden geholpen met het maken van een ARM-versie van Windows. Als onderdeel van de overeenkomst heeft Qualcomm dus het exclusieve tijdelijke recht op Windows op ARM-chips.

Het goede nieuws is dat de deal binnenkort af lijkt te lopen, waardoor de deuren voor andere chipfabrikanten opengezet kan worden. Het is niet duidelijk op welke termijn de overeenkomst stopt, maar volgens de bron zou dat dus niet al te lang meer duren. MediaTek, een ander bedrijf dat ARM-chips bouwt, zou al plannen hebben om dergelijke chips te maken waar Windows op kan draaien.

Dit zou dus op termijn goed nieuws kunnen zijn voor Mac-gebruikers die voor bepaalde taken afhankelijk zijn van Windows. Het is echter nog lang niet zeker of de officiële support voor Windows op een Apple Silicon Mac er uiteindelijk echt komt, ook na het aflopen van de deal. Eerder liet Microsoft weten geen plannen te hebben voor Windows 11 op Apple Silicon, maar wat niet is kan altijd nog komen. Ondertussen is het via virtuele machines wel mogelijk om Windows op Apple Silicon Macs te gebruiken. Een veelgebruikte optie is Parallels Desktop.