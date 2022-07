De Apple Watch Series 8 komt eraan en er zijn al geruchten geweest over wat je kunt verwachten van dit nieuwe model. We zetten hier in dit artikel alle geruchten over de Apple Watch Series 8 voor je op een rij. Welke geruchten hebben de grootste kans en wat zijn de verwachtingen van de nieuwe Apple Watch Series 8?

De afgelopen jaren doet Apple het relatief rustig aan als het gaat om nieuwe Apple Watch-modellen. De verbeteringen zijn klein, met een vernieuwd scherm of een nieuwe gezondheidsfunctie. Hoe zit dat met de Apple Watch Series 8? De afgelopen maanden zijn er geruchten geweest over de Apple Watch Series 8, met name over de binnenkant. Met dit overzicht ben je in één keer bijgepraat en weet je of de aankomende Apple Watch Series 8 iets voor jou wordt.

#1 Design Apple Watch Series 8: niet, maar niet helemaal

Waar diverse bronnen met grote stelligheid vlak voor de introductie van de Apple Watch Series 7 vorig jaar beweerden dat het model een gloednieuw design kreeg met platte zijkanten (het kwam er uiteindelijk niet), is het dit jaar een stuk stiller. Nadat vorig jaar bleek dat de Apple Watch Series 7 er eigenlijk nog net zo uit ziet als de voorgaande modellen, waren diezelfde bronnen er als de kippen bij om te stellen dat het design voor het jaar erop zou gebruiken. Bij de Apple Watch Series 8 dus, maar sinds eind vorig jaar hebben we hier eigenlijk niks meer van vernomen. Sterker nog, er zijn nu signalen dat Apple helemaal geen nieuw design gepland heeft voor dit model. Dat betekent dat de Apple Watch Series 8 er waarschijnlijk net zo uit gaat zien als de voorganger, dus met rond lopende zijkanten.

Toch zijn er geruchten over een nieuw design bij een Apple Watch van dit jaar, maar niet voor het standaardmodel waar de meeste mensen naar uitkijken. Daarover in het volgende punt meer.

Onze inschatting

We denken dat Apple voorlopig nog vast blijft houden aan het huidige ontwerp. Bij de Apple Watch Series 7 sprak Apple al over een nieuw design (vanwege het grotere scherm) en het lijkt ons niet logisch als Apple twee keer achter elkaar het design aanpast, ook al zou een ontwerp met platte zijkanten een stuk drastischer zijn dan die licht aangepaste wijziging bij de Apple Watch Series 7. Wat we wel verwachten, is dat de Apple Watch Series 8 in nieuwe kleuren komt. Een veelgehoorde klacht bij de Apple Watch Series 7 was het gebrek aan een zilveren en middernacht aluminium optie, aangezien sterrenlicht en middernacht toch net wat anders zijn dan zilver en spacegrijs. Inmiddels heeft Apple met de MacBook Air 2022 bewezen dat sterrenlicht en middernacht en zilver en spacegrijs prima naast elkaar kunnen bestaan, dus we hopen dat die kleuren bij de Apple Watch Series 8 weer terugkeren. De blauwe versie kan wat ons betreft geschrapt worden.

#2 Nieuwe sportversie Apple Watch op komst

De grootste vernieuwing lijkt de komst van een nieuwe sportversie van de Apple Watch te zijn. Het is echter nog onduidelijk of het hier om een nieuwe uitvoering van de Apple Watch Series 8 gaat of dat het een compleet nieuw model is. De laatste signalen wijzen naar de laatste optie, want het model zou zomaar Apple Watch Pro genoemd kunnen worden. Het is daarmee dus ook tegelijkertijd een soort tegenhanger van de Apple Watch SE. De soortgelijke tactiek zien we bij de iPhone, want naast de SE en de gewone versies heb je ook de Pro-modellen. Deze ‘Apple Watch Explorer Edition‘ (of ‘Apple Watch Pro‘, want de naam is nog niet bekend) zou een nieuw design krijgen van steviger titanium, waardoor hij beter bestand is tegen extreme sporten. De vorm van deze Apple Watch is mogelijk anders, zo zeggen bronnen. Er komt geen ronde versie en ook geen model met platte zijkanten, maar een meer rechthoekig model is zeker niet uitgesloten.

Onze inschatting

Kijkend naar de line-up van de Apple Watch, past een Pro-model eigenlijk perfect in de line-up. Het publiek dat op zoek is naar een betaalbare en moderne Apple Watch kan al terecht bij de SE-serie, maar voor wie het beste van het beste en het grootste model wil, kan eigenlijk alleen maar kiezen uit de grotere standaardversie van de Apple Watch. Maar los van het kleine verschil in formaat, zijn er geen andere verschillen tussen die twee. Een groter model kan Apple meer mogelijkheden bieden om een gehele nieuwe doelgroep aan te spreken, dus de kans dat dit model er komt is erg groot.

#3 Display Apple Watch Series 8: zelfde formaten of toch groter?

Vorig jaar paste Apple de formaten van de Apple Watch aan: van 40mm en 44mm naar 41mm en 45mm. Dit had te maken met het nieuwe grotere display, waardoor de kastformaten aangepast moesten worden. Het lijkt erop dat Apple opnieuw voor deze formaten gaat, hoewel er ook gesproken wordt over een Apple Watch Series 8 met groter scherm. Vermoedelijk gaat dit om de eerder genoemde sportversie, met een scherm dat zo’n 7% groter is (mogelijk een 50mm-uitvoering).

Onze inschatting

We denken dat de formaten van 41mm en 45mm van de standaardmodellen groot genoeg zijn voor het merendeel van de gebruikers. Apple heeft pas vorig jaar het schermformaat een stuk groter gemaakt, dus het is nu nog te vroeg om dit opnieuw aan te passen. Bovendien is alleen voor hele specifieke situaties een groter scherm een uitkomst, zoals de eerder genoemde sportversie. Als je veel aan extreme sporten doet, is een display dat groter is en meer gegevens kan tonen een uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan een wijzerplaat waar je nog een reeks complicaties kan zetten. Volgens bronnen krijgt deze sportversie namelijk een nieuwe vorm, waarbij het scherm dus ook groter is. En in combinatie met de nieuwe sportfuncties in watchOS 9 levert dit een heel nieuw model op dat een nieuwe doelgroep aan kan spreken, eentje die wél een zo groot mogelijk horloge wil.

#4 Lichaamsthermometer, maar dan net even anders

Apple zou al een tijdje werken aan een Apple Watch die je lichaamstemperatuur kan meten. Recente geruchten stellen dat de Apple Watch Series 8 inderdaad een temperatuursensor krijgt, al is het misschien niet wat je je erbij voorgesteld hebt. Je zou met de nieuwe sensor namelijk niet zomaar op ieder moment je huidige lichaamstemperatuur kunnen aflezen. In plaats daarvan vertelt de Apple Watch jou of je bijvoorbeeld koorts of verhoging hebt. Je kunt dus geen exacte waardes aflezen, om de noodzaak voor medische keuring te omzeilen. De functie zou ook van pas kunnen komen voor mensen die proberen zwanger te worden.

Onze inschatting

Een sensor die aangeeft of je koorts of verhoging hebt, vinden wij een opmerkelijke stap. Alle voorgaande gezondheidsfuncties in de Apple Watch, zoals je hartslag, ECG en saturatiemeter, geven namelijk wél exacte waardes aan. Een mogelijke reden is de beperkte nauwkeurigheid van de meting, omdat de Apple Watch om je pols zit. Desalniettemin denken we dat het een waardevolle toevoeging kan zijn, omdat lichaamstemperatuur een belangrijke indicatie kan zijn voor je algehele gezondheid.

#5 Nieuwe chip, maar toch ook weer niet

De Apple Watch krijgt ieder jaar een nieuwe chip, al dekt ‘nieuw’ niet helemaal de lading. Apple geeft de chip namelijk ieder jaar een ander naampje, terwijl de prestaties de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven zijn. De Apple Watch Series 7 heeft namelijk al qua prestaties dezelfde chip als de Apple Watch Series 6 en volgens bronnen krijgt de Apple Watch Series 8 ook weer dezelfde prestaties. Dat betekent dus dat je geen enorme snelheidsboosts hoeft te verwachten in de nieuwe S8-chip.

Onze inschatting

De afgelopen jaren hebben we eigenlijk nauwelijks klachten gehad over de prestaties van de Apple Watch. Een snellere chip vinden we dan ook niet per se noodzakelijk, want oudere modellen zoals een Apple Watch Series 4 presteren ook in 2022 nog steeds prima. Dat heeft ook te maken met de manier hoe de gemiddelde gebruiker een Apple Watch gebruikt. Apps openen al razendsnel en van laadtijden is eigenlijk nauwelijks nog sprake. We zien daarom liever dat Apple investeert in optimalisaties in de chip op gebied van energiezuinigheid en het lijkt erop dat dat dit jaar ook gaat gebeuren.

#6 Nieuwe energiebesparingsmodus voor langere accuduur

Al voor de aankondiging van watchOS 9 gingen er geruchten dat Apple een nieuwe energiebesparingsmodus in ontwikkeling had. Maar nu watchOS 9 uit de doeken gedaan is en we al een eindje op weg zijn met de beta’s, is van een nieuwe energiebesparingsmodus niks te bekennen. Dat komt waarschijnlijk omdat het een functie wordt die exclusief op de Apple Watch Series 8 te vinden is, mede door de eerder genoemde optimalisaties in de chip. De nieuwe low power mode heeft volgens bronnen bepaalde hardware-eisen, waardoor het niet mogelijk is op voorgaande modellen. Met de nieuwe energiebesparingsmodus zou je veel langer met je Apple Watch kunnen doen, terwijl er ook meer functies beschikbaar blijven. De huidige spaarstand van de Apple Watch toont alleen maar een digitale klok, maar met de nieuwe versie zou je dus ook gewoon nog apps kunnen blijven gebruiken.

Onze inschatting

Met de batterijduur van de huidige Apple Watch-modellen hebben we eigenlijk geen probleem. Het maakt ons niet zoveel uit of je de Apple Watch nou om de dag of om de twee dagen oplaadt of dat je hem nu elke nacht aan de oplader legt. Maar een nieuwe energiebesparingsmodus komt zeker van pas, zodat je de accuduur zelf eenvoudig kunt verlengen op momenten dat je het nodig hebt. We kunnen ons voorstellen dat dit vooral op de nieuwe sportversie goed van pas komt, als je een langdurige workout doet en dus niet in de buurt bent van een oplader. Nu moet je na een urenlange workout (zoals een marathon) al snel de Apple Watch opladen, maar dat zou met de nieuwe spaarstand niet meer nodig hoeven zijn.

#7 Prijs: ongeveer dezelfde prijzen, maar meer voor de sportversie

Er zijn nog niet echt geruchten geweest over wat de prijzen van de Apple Watch Series 8 worden. We verwachten daarom dat de prijs voor de gewone modellen ongeveer hetzelfde blijft ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn dus de prijzen die we verwachten:

Aluminium Apple Watch Series 8: vanaf €429,- (41mm); vanaf €459,- (45mm)

Aluminium Apple Watch Series 8, cellular: vanaf €529,- (41mm); vanaf €559,-

Roestvrij stalen Apple Watch Series 8: vanaf €729,- (41mm); vanaf €779,- (45mm)

De prijzen zijn ook afhankelijk van het gekozen bandje, vandaar dat we hier spreken over vanafprijzen.

De nieuwe titanium sportversie van de Apple Watch, ook wel Apple Watch Pro genoemd, zou een stuk duurder worden. Volgens bronnen gaat dit model zo’n $900,- kosten, want zich in Europa vermoedelijk vertaalt tot ruim €1.000,-. Ter vergelijking: de huidige titanium Apple Watch kost ook al €829,- (niet in Nederland verkrijgbaar), waardoor een prijs van meer dan duizend euro helemaal niet zo raar klinkt.

#8 Release: aankondiging en release verwacht in september

We denken dat Apple de Apple Watch Series 8 gaat aankondigingen tijdens een event in september. Vermoedelijk komt het model later die maand beschikbaar, al zou het ook kunnen dat Apple het model pas een maandje later uitbrengt. Vorig jaar werd de Apple Watch Series 7 ook pas in oktober uitgebracht, maar de aankondiging volgt eigenlijk altijd in september.

