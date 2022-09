Aqara radiatorknoppen met HomeKit

Matter is vandaag de dag een toverwoord: heel wat smart home-aankondigingen op IFA 2022 hebben ermee te maken. Zo komt Netatmo met een Matter-sensor en gaat Eve helemaal los met Matter, door alle huidige Thread-producten geschikt te maken. Ook bij de goedkopere merken is de Matter-gekte losgebroken. Zo gaat Aqara binnenkort de Aqara Thermostat E1 radiatorknop uitbrengen met toekomstige ondersteuning voor Matter.



Deze onderscheidt zich op nog meer punten van de al bestaande radiatorknoppen, onder andere met het kleurenscherm op de voorkant. Daar zie je de ingestelde temperatuur en kun je de status aflezen aan de hand van iconen. Wil je HomeKit gebruiken, dan moet je beschikken over de Aqara-hub. Dit kan een al langer bestaande hub zoals de Aqara Hub M2 zijn, maar ook een camera zoals de Aqara G2H Pro met ingebouwde hub.

Om de temperatuur nauwkeurig vast te stellen kun je de radiatorknop koppelen met een Aqara-temperatuursensor, zodat je de daadwerkelijke temperatuur in de kamer weet. De radiatorknop kan dit zelf niet meten, aangezien het vlakbij de radiator meestal veel warmer is dan in de rest van de kamer.

Past op veel radiatoren

De radiatorknop werkt op twee AA-batterijen die ongeveer een jaar meegaan. Je kunt allerlei dingen automatiseren en zorgen dat de verwarming op basis van geofencing aan en uit gaat. Daarnaast werkt het met Google Home, Alexa en IFTTT. Hij is geschikt voor alle radiatoren met M30*1,5mm-aansluiting en ook de Danfoss RA-, RAV- en RAVL-ventielen.

Een prijs is nog niet bekendgemaakt en ook heeft Aqara nog niet laten weten wanneer de verkoop start. Uit de officiële productpagina is al wel op te maken dat het om een product voor de Europese markt gaat. Zoek je radiatorknoppen dan kun je terecht bij diverse merken, waaronder Tado, Eve, Netatmo, Bosch en Fibaro.