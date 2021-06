Apple Watch in 2022 met lichaamsthermometer

De geruchten zijn afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg, die ook een snellere Apple Watch Series 7 in de pijplijn ziet. Volgend jaar komt er een opvolger voor het instapmodel Apple Watch SE en een nieuwe variant gericht op extreme sporten. Apple had dit jaar al een sensor voor je lichaamstemperatuur willen inbouwen, zo beweert Gurman. Maar dat is waarschijnlijk uitgesteld naar 2022. De meting van bloedglucose kan nog langer op zich laten wachten. De release daarvan zou pas over een paar jaar kunnen plaatsvinden. Eerder werd gesproken over bloedglucose meten in 2022, volgens Gurman gaat het echter langer duren.



Het meten van lichaamstemperatuur was eigenlijk al veel eerder nuttig geweest, namelijk om COVID-19 symptomen te detecteren. Er ontstond aanvankelijk een run op lichaamsthermometers, die al dan niet ‘slim’ zijn. Door het toe te voegen aan de Apple Watch kun je automatisch gewaarschuwd worden als je temperatuur hoger is dan gebruikelijk. In andere smartwatches en fitnesstrackers zit het soms al ingebouwd, zoals in sommige modellen van de Fitbit

Bloedsuiker is ingewikkelder. Apple is er al langere tijd mee bezig en het is nog niet op een goede manier opgelost door concurrenten. Er zijn nu wel apps waarmee je je glucoseniveau’s handmatig kunt invoeren, of sensoren die je op je lichaam moet plakken en die via een dun naaldje metingen doen. Dergelijke oplossingen zijn gericht op diabetici en niet bedoeld voor gezonde gebruikers die benieuwd zijn naar hun bloedsuikerniveau (bijvoorbeeld omdat ze gezonder willen eten).

Apple Watch voor extreme sporten

De speciale Apple Watch voor extreme sporten wordt binnen Apple omschreven als een ‘explorer’ of ‘adventure’ uitvoering. De ontwikkeling is dit jaar al gestart, maar hij komt waarschijnlijk pas in 2022 op de markt. Het zou een concurrent kunnen vormen van de Garmin- en Polar-sporthorloges, die wat meer op de fanatieke sporters zijn gericht. Helemaal nieuw is dit gerucht niet: in maart 2021 werd al gesproken over een extra robuuste Apple Watch voor sporters, zodat je geen speciaal hoesje nodig hebt om het horloge te beschermen. We schreven ook een opiniestuk waarom een extra robuuste Apple Watch zin heeft. Apple bracht bij de allereerste generatie Apple Watch al een sportversie op de markt, maar die was net zo kwetsbaar als de andere modellen. Met andere materialen kan Apple ervoor zorgen dat je horloge niet meteen kapot is als je van de fiets valt of met een kettlebell er tegenaan knalt.

Bekijk ook Opinie: 5 redenen waarom een robuuste Apple Watch sportversie een goed idee is Apple zou werken aan een extra stevige sportversie van de Apple Watch. Waarom zou Apple dit doen en wat heb je eraan? We zetten vijf redenen op een rij waarom dit een goed idee is.

De Apple Watch is voor Apple een belangrijke nieuwe productcategorie geworden naast de iPhone. De verkopen nemen spectaculair toe en dat geldt ook voor Apple’s omzet in de categorie wearables. Samen met accessoires en producten voor thuis levert dit per jaar een omzet van meer dan 30 miljard dollar op. Toch bevat watchOS 8 relatief weinig nieuwe functies. We kijken dan ook vooral uit naar de hardwareverbeteringen. Zo zou de Apple Watch in 2021 een nieuw scherm en snellere processor krijgen. Bovendien zou er een nieuw design staan gepland.