Apple Watch Series 8: groter scherm

Apple zou werken aan een model met een groter scherm zeggen beide analisten. In oktober vorig jaar suggereerde Young al dat de Apple Watch Series 8 in drie formaten zou komen. Nu heeft Young meer informatie: het scherm zou 1,99-inch diagonaal meten. Analist Jeff Pu meldt onafhankelijk daarvan dat Apple-toeleverancier Luxshare de enige fabrikant zal zijn voor het high-end 2-inch Apple Watch-model van dit jaar. Beide analisten hebben het waarschijnlijk over hetzelfde model.



Een 1,99-inch Apple Watch -scherm zou weer net iets groter zijn dan het 1,901-inch scherm van de 45mm Apple Watch Series 7 . Het zou een toename van 5 procent betekenen. Voor de volledigheid: de 41mm Apple Watch Series 7 heeft een schermdiagonaal van 1,691-inch.

Bij de huidige generatie maakte Apple het scherm ook een tikje groter. Daarbij werd een zichtbaar grotere sprong van 20% meer schermoppervlak gemaakt. De 5% waar nu over wordt gesproken, is dus maar een beperkte toename.

Het zou hierbij kunnen gaan om een redesign voor de Apple Watch Series 8 waar al langer over wordt gespeculeerd. Daarbij zou Apple willen kiezen voor platte zijkanten. De bovenkant daarvan is plat, terwijl ook de zijkanten zijn afgeplat. Over het design van de behuizing hebben Young en Pu echter geen nadere informatie. Een andere optie is dat het hier gaat om de speciale ‘rugged’ versie van de Apple Watch, die ook wel Explorer Edition wordt genoemd. Deze zal volgens geruchten gelijktijdig met de Apple Watch Series 8 worden gepresenteerd en gericht zijn op sporters en mensen die onder extreme omstandigheden moeten werken.