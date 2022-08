De Apple Watch Series 8 komt eraan en als je interesse hebt in dit aankomende model, ben je ongetwijfeld benieuwd naar de prijs van de Apple Watch Series 8. Je hoeft gelukkig niet verder te kijken, want in dit artikel lees je wat we verwachten van de prijs van zowel de Apple Watch Series 8 als de nieuwe Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Pro.

Prijs Apple Watch Series 8 en meer

Apple onthult de Apple Watch Series 8 naar alle waarschijnlijkheid ergens de komende maanden, vermoedelijk tijdens het iPhone 14-event van september. De belangrijkste verbeteringen die we verwachten zijn de toevoeging van een temperatuursensor en een nieuwe energiebesparingsmodus, waardoor je langer met de Apple Watch kan doen. Maar hoeveel moet je straks gaan betalen om de nieuwe Apple Watch Series 8 om je pols te kunnen krijgen? Dat is nog niet officieel bekend, maar op basis van voorgaande modellen en geruchten komen we al een heel eind met het bepalen van de prijs van de Apple Watch Series 8.



Omdat de Apple Watch Series 8 nu nog niet officieel is aangekondigd, is ook nog niet bekend voor welke prijs Apple dit model gaat verkopen. Maar voor de aankondiging van een nieuw Apple-product, zijn er soms geruchten over prijsverhogingen of juist een lagere prijs.

Voor wat betreft de Apple Watch Series 8 zijn er gelukkig nog geen berichten geweest dat de prijs aanzienlijk hoger zal worden. Daar is ook, gezien de verbeteringen, geen directe aanleiding voor. Apple kan de prijs in Europa echter wel verhogen, gezien de huidige inflatie. Dat zagen we ook al bij de M1 MacBook Air, die ineens een stuk duurder geworden is. Omdat het lastig is in te schatten met hoeveel Apple de prijs vanwege inflatie eventueel omhoog doet, geven we in dit artikel vooral richtprijzen die je een idee geven van de prijs van de Apple Watch Series 8.

Als uitgaanspunt hebben we de huidige prijzen van de Apple Watch Series 7 gebruikt, omdat die de beste indicatie geven van de minimale verkoopprijs. We komen voor de Apple Watch Series 8 daarom uit op deze prijzen:

Verwachte richtprijzen Apple Watch Series 8

41mm 45mm Aluminium (GPS) Vanaf €429,- Vanaf €459,- Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €529,- Vanaf €559,- Roestvrij staal (GPS + Cellular) Vanaf €729,- Vanaf €779,-

Prijs Apple Watch Pro: de nieuwe titanium versie

Zoals je misschien al gezien hebt, noemen we de bestaande titanium Apple Watch Edition niet in bovenstaande overzicht. Volgens geruchten gaat Apple titanium gebruiken voor de nieuwe Apple Watch Pro of Apple Watch Explorer Edition. Dit wordt waarschijnlijk een apart model, gebaseerd op de Apple Watch Series 8, maar met een groter scherm en stevigere behuizing. Dat levert ook een hoger prijskaartje op. Er gaan geruchten dat de prijs van de Apple Watch Pro minstens $900,-. Maar die prijs komt niet helemaal uit de lucht vallen.

De huidige Apple Watch Edition van titanium in de Apple Watch Series 7-uitvoering, is in Duitsland te koop vanaf €829,-. In Nederland wordt dit model officieel niet verkocht. Dus een grotere versie met extra functies is met een prijs van $900,- helemaal zo gek nog niet. Het blijft natuurlijk veel geld, maar het is zeker geen onrealistische schatting. In Europa zou zich dat vertalen naar zo’n €959,-.

Prijzen Apple Watch SE 2022

Het derde model dat Apple vermoedelijk dit najaar gaat uitbrengen, is de Apple Watch SE 2022. Dit model wordt de directe opvolger van de huidige Apple Watch SE en krijgt een snellere chip en wat gezondheidsfuncties die nu nog ontbreken op de Apple Watch SE. De prijs van de Apple Watch SE 2022 zal daardoor vergelijkbaar zijn met de prijs van de huidige Apple Watch SE: vanaf €299,-. Dit zijn daarom de prijzen va de Apple Watch SE 2022 die we verwachten:

Verwachte richtprijzen Apple Watch SE 2022 (2e generatie)

40mm 44mm Aluminium (GPS) Vanaf €299,- Vanaf €329,- Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €349,- Vanaf €379,-

Prijs eerste Apple Watch SE: het nieuwe instapmodel?

De huidige Apple Watch SE gaat mogelijk de plek van de Apple Watch Series 3 overnemen. We denken dat Apple de oudere Series 3 uit 2017 nu eindelijk uit het assortiment haalt, zeker nu dit model niet bijgewerkt kan worden naar watchOS 9. De huidige Apple Watch SE kan daarom in prijs dalen naar het niveau van de Apple Watch Series 3. We weten echter nog niet zeker of de Apple Watch SE wel in Apple’s assortiment blijft, want meestal stopt Apple meteen met de verkoop van het huidige model als er een nieuw instapmodel uitgebracht wordt. Dat zien we elk jaar met de instap-iPad en afgelopen voorjaar ook met de iPhone SE 2022. Desalniettemin zal de eerste Apple Watch SE nog wel even bij externe verkopers verkrijgbaar blijven, ook als hij geen deel meer uitmaakt van Apple’s assortiment. Dit zijn de prijzen van de eerste Apple Watch SE die we vanaf dit najaar verwachten.

Verwachte richtprijzen Apple Watch SE (1e generatie), vanaf najaar 2022

40mm 44mm Aluminium (GPS) Vanaf €219,- (was €299,-) Vanaf €249,- (was €329,-) Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €269,- (was €349,-) Vanaf €299,- (was €379,-)

Wil je nu een nieuwe Apple Watch kopen? De huidige Apple Watch Series 7 is nog steeds een prima smartwatch en is soms tegen een iets lagere prijs te koop. In ons uitgebreide artikel vind je alle huidige prijzen van Apple Watch-modellen.

