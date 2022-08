In september zal Apple de nieuwste Apple Watch Series 8 onthullen. Twitter-geruchtenlekker ShrimpApplePro (ook bekend als @VNchocoTaco) kijkt alvast vooruit welke kleuren we kunnen verwachten. Hij beweert details te hebben over de kleuren, design, timing van de productie en meer. De verwachting is dat het standaardmodel van de Apple Watch Series 8 ongeveer gelijk zal zijn aan die van de Series 7 en dat er daarnaast een speciale uitvoering voor extreme sporters uitkomt. Het standaardmodel zal net als voorgaande jaren verkrijgbaar zijn in aluminium en staal, maar niet in titanium. De formaten zijn 41mm en 45mm.



Sterrenlicht

Middernacht

(PRODUCT)RED

Zilver

Dit zijn de verwachte kleuren voor aluminium:

En voor de stalen versie kun je kiezen uit:

Zilver

Grafiet

Goud

Andere details die interessant zijn:

Geen titanium versie

Kastformaat 41mm en 45mm

Groen en blauw gaan verdwijnen

Zilver keert terug

Zilver lijkt weliswaar veel op sterrenlicht, maar Apple biedt bij de MacBook Air ook beide kleuren naast elkaar aan. Daarmee komt Apple tegemoet aan klachten dat er bij het huidige model te weinig keuze is uit neutrale kleuren. Spacegrijs en grafiet ontbreken echter nog steeds en als je een donker model wil ben je aangewezen op het blauwzwarte middernacht.



De huidige kleuren van de Series 7: groen en blauw kunnen verdwijnen en worden vervangen door zilver.

Volgens ShrimpApplePro ligt de productie van de Apple Watch op schema en kunnen we de eerste leveringen vlak na de aankondiging begin september verwachten. Er zou dus geen sprake zijn van vertraging. Verdere weetjes zijn het gebruik van een sterkere lijm voor de horlogekast en een nieuwe wijzerplaat, zoals gebruikelijk.

Over de Apple Watch Pro zegt deze geruchtenlekker echter niets, terwijl Bloomberg daar wel allerlei mogelijke details over heeft verspreid. Het is mogelijk dat dit model later komt. Omdat de Pro-versie volgens geruchten van titanium is gemaakt klinkt het logisch dat de ‘normale’ titanium versie gaat verdwijnen.