De Apple Watch is al sinds het begin verkrijgbaar in twee formaten: een kleinere en een grotere. In de loop der jaren zijn de exacte afmetingen wel veranderd, maar het ging altijd nog steeds om een kleinere en grotere Apple Watch. Daarom zijn bestaande bandjes altijd compatibel met nieuwere Apple Watch-formaten, zolang je een groter bandje om een grotere Apple Watch doet en een kleiner bandje op een kleinere Apple Watch. Maar dit jaar komt er een derde formaat bij voor de nieuwe Apple Watch Pro en volgens bronnen op het Chinese sociale netwerk Weibo betekent dat ook een aparte reeks bandjes.



‘Bandjes Apple Watch Pro: oude bandjes officieel niet geschikt’

De Apple Watch Pro zou in een nieuw (derde) formaat komen, namelijk 47mm of 48mm. Bovendien zou het ontwerp van dit model iets anders worden, al is nog steeds niet duidelijk of we het langverwachte platte design hierin terug gaan zien. Hoe dan ook zou het gewijzigde ontwerp en het grotere formaat ervoor zorgen dat bestaande bandjes dus niet meer geschikt zijn voor dit nieuwe model. Apple zou daarom dus een aparte reeks bandjes uit gaan brengen, speciaal voor deze grotere Apple Watch Pro.

Waarschijnlijk zijn deze nieuwe bandjes dan ook niet geschikt voor de gewone huidige formaten van 40/41mm en 44/45mm. We verwachten dat Apple voor die formaten de komende jaren ook nog gewoon nieuwe bandjes gaat uitbrengen, aangezien de nieuwe Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2022 de bestaande formaten aanhouden.

De informatie is afkomstig van UnclePan, een gebruiker op het Chinese Weibo. Een jaar geleden wist hij correcte informatie te delen over de formaten van de Apple Watch Series 7, die namelijk 1mm groter waren vanwege het nieuwe display.

Passen mogelijk wel, maar niet officieel geschikt

Overigens is het nog maar de vraag wat het daadwerkelijk in de praktijk betekent. Apple zegt namelijk over de huidige bandjes voor de 38/40/41mm-modellen dat deze niet geschikt zijn voor de grotere 42/44/45mm-modellen van de Apple Watch, maar je kunt ze wel degelijk gebruiken. Andersom geldt dat ook. Het nadeel is echter dat de bandjes niet zo breed (of juist breder) zijn dan de Apple Watch zelf, waardoor het er niet mooi uit ziet. Maar het is niet meteen onbruikbaar. Er is altijd een kans dat dat met de nieuwe Apple Watch Pro ook zo het geval zal zijn.

Na publicatie van dit artikel beaamt Mark Gurman onze eerdere redenering. Ook hij zegt dat de bandjes mogelijk wel passen, maar er officieel niet voor bedoeld zijn. Daardoor kunnen oudere bandjes niet zo naadloos aansluiten bij de kast als de specifieke bandjes die voor de Apple Watch Pro gemaakt zijn.

