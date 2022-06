Er is weer nieuws over de Apple Watches van dit jaar. Volgens bronnen krijgt de Apple Watch Series 8 wel een nieuwe S8-chip, maar heeft deze dezelfde specificaties als de S6 van twee jaar geleden. Er is ook nieuws over de nieuwe Apple Watch SE van dit jaar.

2022 wordt een belangrijk jaar voor de Apple Watch, zo bleek eerder al uit het geruchtencircuit. Apple zou maar liefst drie nieuwe Apple Watch-modellen uit willen brengen. Naast de Apple Watch Series 8 gaat het ook nog om de Apple Watch SE 2022 en een zogenaamde rugged versie van de Apple Watch, bedoeld voor zeer actieve sporters. Over die eerste twee hebben we weer wat nieuwe informatie, afkomstig van Bloomberg’s Mark Gurman. In zijn nieuwsbrief zegt hij dat de Apple Watch dit jaar wel een nieuwe chip krijgt, maar verbeteringen in snelheid hoef je niet te verwachten. De S8-chip zou namelijk geen nieuwe specificaties krijgen.



‘S8-chip in Apple Watch Series 8 net zo snel als S6’

Apple lijkt de laatste jaren een beetje te zijn vastgelopen in de ontwikkeling bij de Apple Watch, in ieder geval wat betreft de chip. Waar normaal gesproken een verbeterde en snellere chip bij een Apple-product één van de belangrijkste verbeteringen is, zien we dat bij de Apple Watch een stuk minder. Sterker nog: de S7-chip in de nieuwe Apple Watch Series 7 is nagenoeg gelijk aan de S6-chip. Mark Gurman voegt daaraan toe dat de aanstaande S8-chip ook dezelfde specificaties krijgt als de S7. Dat betekent dus dat de S8 nagenoeg hetzelfde zal zijn als de S6 uit 2020. Wat zegt dat in de praktijk? Dat de Apple Watch Series 8 waarschijnlijk net zo snel zal zijn als de Apple Watch Series 6. Apple kan nog steeds wat andere componenten gebruiken of iets aan de chip toevoegen wat een nieuwe naam rechtvaardigt, maar de prestaties zullen waarschijnlijk gelijk blijven.

Bekijk ook Apple Watch Series 8: dit is er al bekend De Apple Watch Series 8 wordt in het najaar van 2022 verwacht. Wat is er al bekend over deze smartwatch van Apple en heeft het zin om je aankoop uit te stellen?

Toegegeven: de verbeteringen in de Apple Watch zitten hem ook niet echt in de chip. De Apple Watch is, voor wat je ermee kan doen, al erg snel. Mogelijk is de chip wel energiezuiniger. Gurman verwacht nog steeds een nieuwe energiebesparingsmodus, die mogelijk alleen geschikt is voor de nieuwe Apple Watch Series 8. Deze nieuwe functie zou dus samen kunnen hangen met de S8-chip. Wil je toch echt liever een snellere chip, dan zul je tot volgend jaar moeten wachten. Gurman zegt dat de Apple Watch Series 9, het model van 2023, wél een volledig nieuwe processor krijgt.

‘Apple Watch SE 2022 krijgt zelfde formaat als huidige versie’

De Apple Watch SE 2022 krijgt volgens dezelfde bron hetzelfde formaat als de huidige Apple Watch SE. Deze is nu nog verkrijgbaar in 40mm- en 44mm-uitvoeringen. Dat zou dus betekenen dat de Apple Watch SE niet dezelfde sprong in schermformaat maakt als de Apple Watch Series 7 vorig jaar, die verkrijgbaar is in 41mm- en 45mm-uitvoeringen. Het is niet duidelijk wat er allemaal nieuw is aan dit model. Apple zou bijvoorbeeld wel always-on kunnen toevoegen aan het scherm, net als andere functies als ECG en saturatiemeter. Volgens Gurman krijgt dit model wel dezelfde S8-chip. In de huidige Apple Watch SE zit nog een S5-chip, nagenoeg dezelfde als in de Apple Watch Series 5.

Tot slot denkt de bron dat het eind dit jaar echt klaar is met de Apple Watch Series 3. Dat is ook niet zo gek, want watchOS 9 komt niet uit voor dit model. Apple is nu waarschijnlijk alleen nog maar de voorraad aan het opmaken en daarna wordt dit model uit de schappen gehaald. De huidige Apple Watch SE kan dan die plek overnemen in de line-up, terwijl de nieuwe Apple Watch SE de nieuwe middenklasser wordt.