In het najaar verwachten we een nieuwe Apple Watch, de Series 8 welteverstaan. Maar wanneer precies? Daarover praten we je bij in dit artikel.

Wanneer komt de Apple Watch Series 8?

Hoewel we in dit artikel voornamelijk de Apple Watch Series 8 bespreken, hebben we ook verwachtingen voor de tweede generatie Apple Watch SE en Apple Watch Pro. Daarover vertellen we je verderop meer.

Apple Watch Series 8 releasedatum 2022

Op dit moment heeft Apple de Apple Watch Series 8 nog niet aangekondigd. Op basis van geruchten en eerdere voorspellingen kunnen we echter wel een goede gok doen. Wat de maand betreft is het niet zo moeilijk: vrijwel alle Apple Watches zijn in september aangekondigd, dus dat verwachten we in 2022 ook.

De Apple Watch Series 8 wordt hoe dan ook aangekondigd tijdens het iPhone event in september 2022. Apple zal geen apart event houden voor de Apple Watch. Over het september event is voorspeld dat het op 6 september plaatsvindt, al denken wij daar anders over.

Zoals we ook beschrijven in ons artikel over de datum van het iPhone event in 2022, zijn de meeste events in de tweede of derde week van september. Met die logica denken wij dat het event op 13 september 2022 plaatsvindt. Zo ziet de volgorde van de aankondiging tot release eruit:

Aankondiging: dinsdag 13 september 2022

Pre-order: vrijdag 16 september 2022

Releasedatum: vrijdag 23 september 2022

Bekijk ook Wanneer gaat Apple de iPhone 14 aankondigen? Dit weten we over de datum van het iPhone 14-event Wanneer is de aankondiging van de iPhone 14? Je vraagt je misschien af wanneer Apple de nieuwste iPhone gaat onthullen, zodat je daar met je volgende iPhone-aankoop rekening mee kan houden. Op basis van voorgaande jaren is er al een goede inschatting te maken van wanneer het volgende iPhone-event is en wat de mogelijke datum is.

Releasedata van eerdere Apple Watches

Wat ook helpt met het voorspellen van de releasedatum, is kijken naar voorgaande data.

Toestel Aankondiging Release Apple Watch Series 7 14 september 2021 15 oktober 2021 Apple Watch Series 6 en SE 15 september 2020 18 september 2020 Apple Watch Series 5 10 september 2019 20 september 2019 Apple Watch Series 4 12 september 2018 21 september 2018 Apple Watch Series 3 12 september 2017 20 september 2017 Apple Watch Series 1 en 2 7 september 2016 16 september 2016 Apple Watch (origineel) 9 september 2014 24 april 2015

Hoe zit het met de Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Pro releasedatum?

Hoewel we dus verwachten dat de Apple Watch Series 8 op 23 september te koop is, weten we dat nog niet zeker van de Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Pro. Er zijn geruchten dat Apple deze ook wil uitbrengen. De aankondiging zal tijdens hetzelfde event plaatsvinden, maar het kan goed zijn dat de echte release later volgt dan de gewone Series 8.

Apple kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld het Pro-model wat extra aandacht te geven. Door deze bijvoorbeeld een week of twee later uit te brengen, krijgt dit model weer een ronde reviews van allerlei bekende kranten, websites en YouTube-sterren. Deze tactiek heeft Apple vaker toegepast, dus het zou niet de eerste keer zijn. Er zijn geen geruchten over of Apple het zo aanpakt, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Meer weten over de aanstaande smartwatches? Bekijk dan eens ons overzicht van de Apple Watch Series 8. Loop jij al warm?