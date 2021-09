Apple is van plan om de komende jaren nog meer nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch toe te voegen. Er zou gewerkt worden aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch, al is het dit jaar nog niet zover.

Met een ECG-app, saturatiemeter, hartslagsensor en meer, kan de Apple Watch al allerlei gezondheidsmetingen doen. Maar er is ook nog een aantal metingen die de Apple Watch níet kan doen. Eén daarvan is het meten van je bloeddruk en daar zou Apple wat aan willen doen. Volgens The Wall Street Journal wordt er bij Apple gewerkt aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch.



‘Apple Watch krijgt bloeddrukmeter’

Je bloeddruk kan een goede indicatie zijn van allerlei vervelende klachten. Een hoge bloeddruk kan rusteloosheid en kortademigheid veroorzaken, terwijl een lage bloeddruk kan zorgen voor duizeligheid en flauwvallen. Volgens The Wall Street Journal werkt Apple aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch, die aangeeft hoe je bloeddruk zich over een periode ontwikkelt. Het zou niet gaan om een directe meting, maar meer het weergeven van een patroon. Intern zou er wel discussie zijn over hoe zinvol zo’n meting is.

Eerder deze week beweerde Nikkei dat de Apple Watch Series 7 een bloeddrukmeter zou krijgen. Die uitspraak was opmerkelijk, aangezien er nog niet eerder concrete geruchten over gingen. Andere betrouwbare bronnen waren dan ook duidelijk: de Apple Watch Series 7 krijgt geen bloeddrukmeter.

Andere verbeteringen voor het bijhouden van je gezondheid met de Apple Watch, zijn volgens The Wall Street Journal een upgrade voor de slaapfuncties en het in de gaten houden van een eventueel onregelmatige hartslag. De toekomstige Apple Watch zou daarmee een slaappatroon kunnen bijhouden en zelfs slaapapneu kunnen vaststellen. Momenteel zijn de slaapfuncties van de Apple Watch redelijk beperkt. Het horloge ziet wanneer je slaapt en wanneer je wakker bent en houdt je hartslag en saturatie in de gaten.

Tot slot voorspelt The Wall Street Journal dat de Apple Watch op z’n vroegst volgend jaar je temperatuur kan meten. Dit zou gebruikt kunnen worden om vrouwen helpen zwanger te worden en te plannen. Al eerder gingen er geruchten dat de Apple Watch in 2022 je lichaamstemperatuur kan meten. Andere geruchten die eerder gingen was de komst van een glucosemeter in de Apple Watch, ook in 2022.