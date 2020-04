Zo kun je Apple Watch-bandjes schoonmaken en wassen

Is je Apple Watch-bandje vies geworden, dan kun je deze reinigen en misschien zelfs wassen in de wasmachine. Hieronder bespreken we je het schoonmaken van de bandjes het beste kunt aanpakken, afhankelijk van het materiaal.

Een Apple Watch-bandje kan behoorlijk vies worden. Vooral bij de Sport Loop kan zich heel wat vuil ophopen in het badstofachtige materiaal en bij donkere kleuren valt het nauwelijks op dat het bandje vies is geworden. Hygiënisch is het niet. Wat kun je doen en hoe moet je omgaan met de verschillende materialen?

Apple Watch-bandje schoonmaken: voordat je begint

Voordat je bezig gaat met het reinigen van het bandje, raden we aan om de Apple Watch te verwijderen. Dit voorkomt schade als het horloge uit je hand glipt en je kunt het bandje beter inspecteren en schoonpoetsen.

Alle horlogebandjes worden na verloop van tijd vies door stof, zweet, etenswaren, lotons en andere stoffen waar je huid mee in contact komt. Als je elke maand even je bandje schoonmaakt, voorkom je dat het een broeinest van bacteriën wordt.

Na het schoonmaken moet je het bandje ook voldoende tijd geven om te drogen. Het is daarom het beste om na het schoonmaken weer even een ander horlogebandje voor je Apple Watch te gebruiken.

Apple Watch-bandjes van fluorelastomeer en siliconen schoonmaken

De standaard sportbandjes van Apple zijn gemaakt van fluorelastomeer. Heb je bandjes van een ander merk, dan zijn ze vaak van siliconenrubber gemaakt. Dit is ook de gangbare naam voor dit kunststof- of rubberachtige materiaal. Het materiaal is waterbestendig, dus je kunt de bandjes onder de kraan wassen met lauw water en handzeep.

Is het horlogebandje niet erg vies, dan kan een vochtige pluisvrije doek of een schoonmaakdoekje voldoende zijn.

Vermijd schuurmiddelen en schuursponsjes, tenzij je last hebt van hardnekkige vlekken. Zijn er vlekken zichtbaar door inkt, kerrie of andere stoffen die kleur afgeven, dan is dit vaak in het materiaal getrokken en kun je het niet zomaar verwijderen door te schuren.

Nylon, Sport Loop en andere textielsoorten schoonmaken

Dit type bandjes is erg populair geworden. Vooral de Sport Loop draagt erg comfortabel en is aan te passen aan elke polsdikte. De Sport Loop wordt echter ook snel vies. Bij lichtere kleuren valt dat eerder op en ben je sneller geneigd om je Apple Watch-bandje eens goed te gaan schoonmaken. Bij donkere kleuren kun je met gemak een jaar rondlopen, zonder dat de viezigheid opvalt.

Apple maakte nog een ander type bandje, namelijk de geweven variant van nylon. Deze hebben meestal een streeppatroon. Deze worden na verloop van tijd zichtbaar vies. Zitten er vlekken in, dan kun je hierop wat wasmiddel doen en met een borsteltje bewerken. Is het bandje gewoon wat smoezelig geworden, dan is meewassen in de wasmachine ook een optie.

Al deze bandjes kun je met een handwas schoonmaken in de wasbak, bijvoorbeeld met een scheut vloeibaar wasmiddel. Maar waarom moeilijk doen? Je kunt deze bandjes vaak ook gewoon in de wasmachine gooien en op lage temperatuur meewassen met de rest van de was. Gebruik dan wel een netje met gaatjes, zodat je je Apple Watch-bandje na de wasbeurt weer gemakkelijk kunt terugvinden in de wasmachine.

Leren en metalen bandjes reinigen

Leer is niet waterbestendig: het absorbeert water, verliest vorm en kleur. Je horlogebandje veroudert sneller als je het onderdompelt in water, waardoor het leer scheuren kan gaan vertonen. Niet doen dus: maak je lederen bandje niet schoon met een nat doekje en houd deze ook niet onder de lopende kraan. Wordt een leren horlogebandje toch nat, bijvoorbeeld door de regen, dan kun je deze het beste meteen afvegen met een droge doek. Apple geeft aan dat je eventueel een licht bevochtigd doekje kunt gebruiken.

Veeg het bandje schoon met een niet-schurende en pluisvrije doek, of behandel het bandje zoals je met leren schoenen zou doen. Eventueel gebruik je een beetje schoenpoets of leerbalsem. Bij heel dure leren bandjes zoals die van Hermes (zie foto hierboven) ga je natuurlijk niet zomaar even poetsen: vraag in de winkel hoe je het bandje het beste kunt behandelen.

Heb je een bandje van roestvrij staal, zoals Apple’s schakelarmband of de Milanese Loop, dan kun je die het beste ook met een droge doek schoonmaken. Je zou ook speciale schoonmaakmiddelen voor roestvrij staal kunnen gebruiken, maar pas op: een Apple Watch-bandje is geen roestvrijstalen keukenblad. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen de beschermende coating aantasten, waardoor de band verkleurt. Gebruik weinig of helemaal geen water.

Als het bandje goed gedroogd is kun je deze weer aan je Apple Watch bevestigen en weer genieten van je hygiënische bandje, zonder vlekken en andere viezigheid!

De gesp en andere onderdelen zijn vaak gemaakt van staal. Ook die kun je met een licht vochtig doekje schoonmaken en eventueel onder de kraan houden, als het materiaal van het bandje daarvoor geschikt is.

Is je horlogebandje van meerdere materialen gemaakt, kies dan de methode voor het meest gevoelige materiaal.

