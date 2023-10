De Apple Watch Ultra 2 is nog maar net uit, of de eerste geruchten over de opvolger zijn al in omloop. Het lijkt erop dat de nieuwe Ultra-smartwatch van Apple nog even op zich laat wachten. Dit weten we al over de Apple Watch Ultra 3.

De Apple Watch Ultra 3 wordt de opvolger van de Apple Watch Ultra 2, die in september 2023 is verschenen. Het is de vraag of Apple bij de opvolger een donkere kleur titanium gaat uitbrengen, maar er zijn al wel wat geruchten over de releasedatum en de eigenschappen van het scherm. In dit artikel zetten we de belangrijkste geruchten voor je op een rijtje, zodat je iets hebt om naar uit te kijken. Want het is nog maar zeer de vraag of er in 2024 al wel een opvolger komt.

‘Nieuwe Apple Watch Ultra krijgt 2,1-inch microLED-scherm’

Terwijl het 1,93-inch OLED-scherm van de originele Apple Watch Ultra al behoorlijk groot te noemen is, wijzen de geruchten erop dat Apple bij de derde iteratie van de Ultra-smartwatch nog een stap verder gaat. Analist Jeff Pu en Digitimes beweren dat de volgende Apple Watch Ultra over een 2,1-inch microLED-display beschikt. Dat zou betekenen dat het scherm zo’n 10% groter is dan de vorige modellen (de Apple Watch Ultra 2 heeft een 1,92-inch OLED-scherm).

In hoeverre deze claims over het schermformaat kloppen, is nog maar de vraag. Pu heeft een wisselende reputatie als het om aankomende Apple-producten gaat. Daarnaast is het niet duidelijk of Digitimes zich baseert op een andere bron dan Pu.

Over het gebruik van een microLED-scherm doen echter meer geruchten de ronde. Bloomberg-journalist Mark Gurman stelt bijvoorbeeld dat Apple van plan is om microLED-schermen uiteindelijk in al zijn producten te gebruiken, dus ook in de Apple Watch (Ultra), iPhone, iPad en Mac. Naar verluidt zou de nieuwe schermtechnologie eerst naar de Apple Watch Ultra 3 komen.

Apple Watch Ultra 3 releasedatum

Analist Ming-Chi Kuo zegt dat de Apple Watch Ultra 3 op dit moment nog niet in ontwikkeling is binnen te toeleveringsketen van Apple. Volgens Kuo is de kans daarom klein dat de opvolger van de Apple Watch Ultra 2 in 2024 verschijnt. “Als Apple het Apple Watch 3 Ultra-project tegen december nog niet heeft gestart, is het bijna zeker dat we geen nieuwe Apple Watch Ultra zullen zien in 2024”, stelt Kuo.

Als reden voor het mogelijk ontbreken van een upgrade voor de Ultra 2 noemt Kuo dat Apple ‘meer tijd nodig heeft om innovatieve gezondheidsbeheerfuncties te ontwikkelen’. Ook zou een eventueel tussenjaar verband houden met problemen bij de productie van micro-LED-schermen.

Apple richt zich met zijn Apple Watch Ultra-modellen op fanatieke sporters en avonturiers.

Wanneer de Apple Watch Ultra 3 dan wel verschijnt? Daarover zijn de meningen verdeeld. Analist Ross Young zegt op het sociale medium X dat de microLED-schermen pas in 2025 klaar zijn. De opvolger zal daarom niet eerder dan de tweede helft van 2025 zal verschijnen.

TrendForce denkt echter dat we moeten wachten tot na het eerste kwartaal van 2026. Dit zou te wijten zijn aan problemen met de productie van de microLED-schermen. Apple besteedt deze niet uit aan LG of Samsung, maar ontwikkelt ze in eigen huis.

De Apple Watch Ultra 2 uit 2023 is slechts een kleine verbetering ten opzichte van de originele Apple Watch Ultra uit 2022. Het zou dus niet vreemd zijn als Apple besluit om een langere periode tussen nieuwe Apple Watch Ultra-modellen te houden om de boel spannend te houden.

Hoelang we uiteindelijk op de Apple Watch 3 moeten wachten, zal de tijd moeten uitwijzen. Aangezien Apple de vorige Ultra-modellen in de maand september naast de nieuwe iPhone-series uit de doeken deed, verwachten we dat de Apple Watch Ultra 3 ook in die maand verschijnt. September van welk jaar, dat is dus nog onbekend.