Het is tijd voor een voorjaarsschoonmaak in Apple's assortiment. In dit artikel kijken we naar de producten die wat ons betreft uit het assortiment mogen, om verschillende redenen.

De afgelopen weken heeft Apple twee opvallende keuzes gemaakt. Zowel de iMac Pro als de originele HomePod zijn alleen nog ‘zolang de voorraad strekt’ verkrijgbaar. Dat betekent dat Apple gestopt is met de productie en dat alleen de voorraad nog opgemaakt wordt. Dat betekent dus einde oefening voor deze producten, al geeft Apple zelf geen duidelijke reden. Wat de twee met elkaar gemeen hebben, is dat ze al jarenlang niet meer geüpdatet zijn. Apple’s assortiment is de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo vinden we nog steeds een aantal producten die al heel wat jaren oud zijn en inmiddels ingehaald zijn door vergelijkbare producten van Apple zelf. Nu Apple toch al de bezem door haar eigen assortiment haalt, namen we Apple’s line-up onder de loep en zetten we de producten op een rij die volgens ons ook uit het assortiment mogen verdwijnen. De meeste van deze producten hebben ook al een (eveneens oudere) opvolger, maar dat geldt niet voor allemaal.

iPod touch

Huidig alternatief: iPhone SE 2020/iPad 2020

Het eerste product waar we meteen aan moesten denken, was de iPod touch . Van Apple’s complete line-up van producten en accessoires is de iPod touch wel het meest opmerkelijke nog beschikbare apparaat. Het huidige model is de iPod touch 2019 , maar eigenlijk heeft Apple daar barweinig vernieuwd. Het design, het scherm en zelfs de thuisknop (zonder Touch ID!) stammen allemaal uit 2015. Het enige verschil is dat Apple er een A10 Fusion-chip in gestopt heeft, zodat hij weer mee kan met de hedendaagse iOS-versies en ontwikkelingen zoals ARKit . Maar wat ons betreft loopt het bestaansrecht van de iPod touch anno 2021 wel ten einde, zeker sinds Apple in 2020 een goedkope iPhone en iPad uitgebracht heeft.

De iPod touch moet vooral kinderen aanspreken die een spelletje willen spelen, naar muziek willen luisteren en social media apps willen gebruiken. Voor al deze doeleinden voldoen de iPhone SE 2020 en de iPad 2020 ook meer dan prima. Toegegeven: de iPhone SE 2020 is met een prijsverschil van zo’n €260,- bijna twee keer zo duur, maar het verschil met de instap-iPad is maar €158,-.

De iPod touch hoeft wat ons betreft niet per se te verdwijnen, maar dan moet Apple wel spoedig met een nieuw model komen. Dit verouderde model is als het aan ons ligt anno 2021 zijn hoge prijs niet meer waard.

Apple Watch Series 3

Huidig alternatief: Apple Watch SE

We schreven het al eerder: de Apple Watch Series 3 is in 2021 een slechte koop. Er zijn allerlei redenen voor waarom Apple volgens ons de Apple Watch Series 3 uit het assortiment mag halen. Het design is inmiddels achterhaald, er is veel te weinig opslag en Apple heeft een veel beter alternatief in het eigen assortiment. De Apple Watch SE is maar €80,- duurder dan de Apple Watch Series 3, waardoor je daar een veel betere deal voor krijgt.

We hadden het een betere keuze gevonden als Apple de Apple Watch SE voor de prijs van de Apple Watch Series 3 in de markt had gezet en bijvoorbeeld de Apple Watch Series 4 in de markt had gehouden. Dat model is al een paar jaar nergens meer te vinden, terwijl de Apple Watch Series 3 nog overal ruim beschikbaar is.

Apple TV HD (4e generatie)

Huidig alternatief: Apple TV 4K

Kun je je het voorstellen dat het alweer vijf en een half jaar geleden is dat Apple de Apple TV HD uitgebracht heeft, toentertijd nog onder de naam Apple TV (4e generatie)? Apple heeft dit model nog steeds in het assortiment, wat dit meteen één van de meest verouderde Apple-producten van de gehele line-up maakt. Anno 2021 kan de Apple TV HD nog wel mee, simpelweg omdat er niet zoveel ontwikkelingen zijn op dit gebied. De Apple TV 4K (die eveneens toe is aan een update) is een veel beter model.

Waarschijnlijk zal het niet al te lang meer duren voordat de Apple TV HD verdwijnt. Er gaan al een tijd geruchten dat Apple binnenkort met een nieuwe Apple TV komt en dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de gehele line-up. Maar Apple kan ook besluiten om de Apple TV 4K te laten vervangen door het nieuwe model, al hopen we dan wel dat de prijs van de Apple TV HD flink gaat zakken.

21,5-inch iMac zonder 4K

Huidig alternatief: 21,5-inch iMac mét 4K

Wist je dat Apple nog een iMac uit 2017 in het assortiment heeft? Het gaat om de 21,5-inch iMac zonder 4K-scherm. Sinds 2017 heeft Apple de 21,5-iMac wel vernieuwd (zo kwam er in maart 2019 nog een update), maar het model zonder 4K-scherm is ongewijzigd gebleven. Het enige verschil sinds 2017 is dat dit model inmiddels alleen nog met 256GB SSD verkrijgbaar is. We vinden de prijs voor dit model anno 2021 eigenlijk veel te hoog. Bij Apple zelf betaal je bijna €1.300,-, terwijl het veel nieuwere model mét 4K-scherm beschikbaar is voor €1.500,-.

Overigens denken we dat dit 4K-loze model geen lang leven meer voor zich heeft. Apple komt dit jaar met een nieuwe iMac, waarbij vermoedelijk de gehele line-up op de schop gaat. We denken daarom ook dat dit model spoedig gaat verdwijnen.

iPhone XR

Huidig alternatief: iPhone 11

De iPhone XR is voor dit artikel een twijfelgeval, al vinden we dit model uit 2018 toch een beetje vreemd in de gehele iPhone line-up. In principe staat dit model niemand in de weg: het is een goedkoop alternatief voor iemand die graag een iPhone met Face ID voor onder de €600,- wil. Maar toch vinden we de iPhone 11 een betere keuze als we kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Voor zo’n €100,- meer krijg je een extra cameralens, langere ondersteuning dankzij de betere chip én een langere accuduur. En voor wie de iPhone 11 alsnog te duur is, vinden we de iPhone SE 2020 ook een goede keuze. Lees ook ons artikel met de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR.