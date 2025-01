In 2025 lijken er weer veel nieuwe Apple-producten te komen, waaronder ook een aantal volledig nieuwe apparaten. Wij zijn benieuwd waar jij het meest naar uit kijkt. Is het een van Apple's nieuwe smart home-producten of toch weer de nieuwe iPhone?

2025 is alweer in volle gang, dus tijd om vooruit te blikken naar wat er allemaal komen gaat. Want wat is er leuker dan je op nieuwe producten te verheugen? Eerder kon je op iCulture al lezen welke nieuwe Apple-producten er in 2025 verwacht worden en dat zijn er veel: wij hebben op ons lijstje maar liefst 21 nieuwe producten! Vorig jaar waren dat er uiteindelijk 18, dus Apple lijkt in dat opzicht 2024 te gaan overtreffen. Of het allemaal ook echt uit gaat komen valt natuurlijk nog maar te bezien, maar het is hoe dan ook leuk om je erover te fantaseren en je erop te verheugen.

Poll: waar kijk jij naar uit van Apple in 2025?

2025 is in een aantal opzichten een spannend jaar. Er komt mogelijk een geheel nieuwe iPhone (de iPhone 17 Air), terwijl ook de iPhone SE nog een (hopelijk) glorieuze comeback gaat maken. Daarnaast verwachten we veel ontwikkelingen op het gebied van smart home. Apple zou druk bezig zijn met een eigen smart home-display, terwijl ook de HomePod (met scherm?) en de Apple TV nog aandacht gaan krijgen. Op Mac-gebied verwachten we wat minder spannende ontwikkelingen, maar ook daarvoor komen er nog de nodige updates. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Apple Watch (eindelijk weer een nieuwe Apple Watch Ultra en Apple Watch SSE), AirPods en natuurlijk de software-updates als iOS 19. Genoeg om uit te kiezen dus.

In onze poll kun je maximaal drie opties aanvinken. Dat maakt de keuze wel zo makkelijk.

Wil je meer lezen over deze producten? Check dan ons overzicht van alle verwachte Apple-producten van 2025. In onze iCulture Podcast hebben we onlangs ook alvast vooruitgeblikt met onze persoonlijke favorieten en praten we je bij over de ontwikkelingen.