Klacht: ‘Aluminium rand van iPhone verkleurt na verloop van tijd’

Het probleem werd ontdekt door Svetapple.sk, een site die vooral bekend staat om renders van aanstaande Apple-producten. Deze keer heeft de site echter nieuws over bestaande Apple-producten: de rode iPhone 12 die ze op de redactie gebruiken en die vanaf de eerste dag in een transparante case zit, heeft een probleem. De dieprode kleur van de randen is verdwenen, vooral in één van de hoeken. Zijn voorganger, de iPhone XR, had er geen last van. Ook bij de iPhone 11 en iPhone SE 2020 blijkt de kleur na verloop van tijd te vervagen, zo blijkt uit meldingen op het Apple Support-forum.



Het gaat daarbij niet alleen om de rode variant, maar het blijkt ook op te treden bij exemplaren in groen en zwart. Sommige mensen gebruikten een hoesje, anderen niet. Volgens Svetapple is het niet uit te sluiten dat er een chemische reactie met het hoesje is opgetreden. Overigens maakten ze gebruik van een officieel hoesje van Apple. De verkleuring trad alleen op één hoekpunt op, niet rondom de Lightning-poort, microfoon en speaker. Bij anderen verkleurt de aluminium rand juist wel op deze plekken.

Gekleurd aluminium kan verkleuren onder invloed van UV-licht en vooral de rode kleur zou daar extra gevoelig voor zijn. Bij rode sportauto’s kan dit bijvoorbeeld ook optreden.

Apple lijkt het probleem nog niet te willen erkennen en heeft bij de klachten die onder andere in het MacRumors-forum zijn genoemd nog niet aangeboden om de toestellen te vervangen. De reden is dat het een cosmetisch defect is, dat geen invloed heeft op de functionaliteit. Je kunt je toestel nog steeds gebruiken. Wie het echt te lelijk vindt, kan er eventueel een niet-transparant hoesje om doen.

