Ben je nu in het bezit van een oudere iPhone met thuisknop en wil je de overstap maken naar een nieuwer model met Face ID? Als je niet teveel geld uit wil geven, dan zijn er twee keuzes: de iPhone 11 of de iPhone XR. De iPhone XR is het kleurrijke model van 2018 en de iPhone 11 uit 2019 is daar direct de opvolger van. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone XR. Welke is de beste keuze? En is het de moeite waard om over te stappen als je nu al een iPhone XR hebt? Dit zijn de belangrijkste verschillen die je helpen met kiezen tussen het kopen van de iPhone 11 en iPhone XR.



Deze vergelijking verscheen voor het eerst in september 2019, maar is in april 2021 geactualiseerd. Inmiddels zijn er nieuwere iPhone -modellen verschenen. Bekijk ons overzicht iPhone kopen voor een actueel overzicht! Lees ook ons overzicht met welke iPhones nog een goede keuze zijn.

iPhone 11 vs iPhone XR verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 11 en de iPhone XR:

Prijs : de iPhone 11 is €100 duurder dan de iPhone XR.

: de iPhone 11 is €100 duurder dan de iPhone XR. Kleuren : beide modellen zijn beschikbaar in een breed scala aan kleuren. Bij de iPhone 11 kan je kiezen voor paars en lichtgroen, terwijl bij de iPhone XR nog opties zijn voor blauw en koraal.

: beide modellen zijn beschikbaar in een breed scala aan kleuren. Bij de iPhone 11 kan je kiezen voor paars en lichtgroen, terwijl bij de iPhone XR nog opties zijn voor blauw en koraal. Camera : de iPhone 11 heeft een dubbele camera, met een groothoek en een ultragroothoeklens. Hierdoor kan je portretfoto’s maken van objecten en dieren en beter uitzoomen. Op de iPhone XR is dat niet mogelijk. Daarnaast heeft de selfiecamera een hogere resolutie waardoor slo-mo selfies mogelijk zijn.

: de iPhone 11 heeft een dubbele camera, met een groothoek en een ultragroothoeklens. Hierdoor kan je portretfoto’s maken van objecten en dieren en beter uitzoomen. Op de iPhone XR is dat niet mogelijk. Daarnaast heeft de selfiecamera een hogere resolutie waardoor slo-mo selfies mogelijk zijn. Processor : de A13-chip is sneller en efficiënter. De nieuwe U1-chip zorgt ervoor dat je andere apparaten met een U1-chip (zoals andere nieuwe iPhones) extra nauwkeurig kan opzoeken.

: de A13-chip is sneller en efficiënter. De nieuwe U1-chip zorgt ervoor dat je andere apparaten met een U1-chip (zoals andere nieuwe iPhones) extra nauwkeurig kan opzoeken. Betere audio : de iPhone 11 ondersteunt ruimtelijke audio, waarmee een surround-sound effect gecreëerd wordt. Ook Dolby Atmos wordt op dat toestel ondersteund.

: de iPhone 11 ondersteunt ruimtelijke audio, waarmee een surround-sound effect gecreëerd wordt. Ook Dolby Atmos wordt op dat toestel ondersteund. Gezichtsherkenning : Face ID is verbeterd op de nieuwe iPhone 11. De gezichtsherkenning werkt sneller en vanuit meer hoeken.

: Face ID is verbeterd op de nieuwe iPhone 11. De gezichtsherkenning werkt sneller en vanuit meer hoeken. Batterij : De batterij gaat tot 1 uur langer mee dan de iPhone XR.

: De batterij gaat tot 1 uur langer mee dan de iPhone XR. Waterbestendigheid: de iPhone 11 kan je 30 minuten lang op 2 meter diepte onder water houden. Bij de iPhone XR was dat nog 1 meter diep.





iPhone 11 vs iPhone XR: camera en batterij

Veruit het grootste verschil tussen deze twee kleurrijke iPhones zit hem in de camera. De camera van de iPhone XR is beperkt vanwege de enkele lens. Hoewel hij wel de portretmodus ondersteunt, zijn de mogelijkheden met de belichting beperkt. Bij de iPhone 11 heb je die extra opties van de dubbele camera wel, al ontbreekt de mogelijkheid om optisch in te zoomen door het gemis van de telelens die je bijvoorbeeld wel op de iPhone XS en nieuwer hebt. Een ander belangrijk verschil is dat de iPhone 11 de nachtmodus ondersteunt. Je maakt daarmee mooiere foto’s bij weinig licht, bijvoorbeeld op een donkere winteravond. De iPhone XR moet het zonder doen. Als je graag foto’s en video’s maakt, dan is de iPhone 11 de betere keuze.

De iPhone XR stond bekend als het model met de langste accuduur ooit. Daar gaat de iPhone 11 overheen. De batterij gaat zo’n 1 uur langer mee. Het is dus niet zo dat de 11 een halve dag langer mee gaat, maar als je bij de XR net te weinig komt om het einde van de dag te halen, komt dat extra uur goed van pas. Wil je echt een langere accuduur, dan kun je beter kiezen voor de iPhone 12 Pro of de iPhone 12 Pro Max.

iPhone 11 vs iPhone XR overeenkomsten

De iPhone 11 en de iPhone XR hebben heel veel overeenkomsten. De iPhone 11 is dan ook niet voor niets de directe opvolger. Allereerst is het algemene design hetzelfde. De behuizing is van aluminium, de achterkant van glimmend glas en het formaat en gewicht is exact even groot. Dat betekent ook dat het schermformaat hetzelfde gebleven is, met 6,1-inch. Niet alleen het schermformaat, want ook alle andere specificaties van het scherm zijn gelijk gebleven. Dat betekent wél True Tone en de brede kleurweergave, maar geen HDR. Andere aspecten zoals draadloos opladen, snelladen, dualsim en de aansluiting zijn ook identiek.

iPhone 11 vs iPhone XR specs

Wil je alle overeenkomsten en verschillen nog eens op een rijtje zien? Check dan onze tabel, waarin we de specificaties van de iPhone 11 en iPhone XR vergelijken. De verschillen zijn in de tabel met groen gemarkeerd.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 11 vs iPhone XR verschillen

Kiezen tussen de iPhone 11 en de iPhone XR kan een lastige beslissing zijn. De iPhone XR is wel een fractie goedkoper (€100), maar je mist dan wel de betere prestaties, een extra camera, de verbeterde batterijduur, snellere Face ID en de extra waterbestendigheid van de iPhone 11. Of dit voor jou €100 waard is, verschilt van persoon tot persoon. Wil je de goedkoopste iPhone met Face ID, dan kom je automatisch uit bij de iPhone XR. Dit is nog steeds een prima toestel die razendsnel is en nog jaren mee kan. Heb je nu al een iPhone XR, dan vinden wij overstappen naar een iPhone 11 niet per se de moeite waard.

Heb je nog een iPhone 8 of ouder en wil je graag mooiere foto’s maken, profiteren van die extra accuduur of heb je bijvoorbeeld voor je werk veel te maken met water, dan vinden we de iPhone 11 de betere keuze. Deze is ‘slechts’ €100 duurder. Je profiteert met dit toestel van alle nieuwe functies die de iPhone 11-serie te bieden heeft en je weet ook zeker dat je het komende jaar álle nieuwe softwarefuncties krijgt waar Apple nog mee komt, zoals de Nachtmodus voor de camera.

Ga de iPhone 11 kopen als…

…je een goede iPhone wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen.

…je zeker wil zijn dat je er nog jaren mee vooruit kan.

…je wil profiteren van de verbeterde camera en bijbehorende functies.

…de extra accuduur voor jou goed van pas komt.

…je graag paars of lichtgroen wil.

…je 256GB nodig hebt. De iPhone XR is bij Apple alleen nog in 64GB en 128GB beschikbaar.

Ga de iPhone XR kopen als…

…je het goedkoopst uit wil zijn voor een Face ID-iPhone.

…je per se blauw of koraal wil.

…je bijna nooit foto’s maakt.

Meer over de iPhone 11 en iPhone 11 Pro verkoop

Voor meer informatie over prijs en beschikbaarheid kun je terecht bij deze artikelen:

Toch liever een nieuwer model? Lees dan ook ons artikel met de verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 11. Voor een completer overzicht check je onze iPhone vergelijking.