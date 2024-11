De eerste teardowns van de Mac Mini staan online en dat betekent dat we een blik kunnen werpen in de kleinste Mac tot nu toe.

Het YouTube-kanaal Brandon Geekabit heeft een teardown-video online gezet. Het gaat om het nieuwe basismodel van de Mac mini met M4-chip, 256GB opslagruimte en 16GB RAM. We kunnen zien hoe Apple deze kleine Mac intern heeft ingedeeld en hoe het zit met het vernieuwde koelsysteem. Vorige Mac Mini-modellen met Apple Silicon hadden veel ongebruikte ruimte binnenin, aangezien de behuizing niet opnieuw was ontworpen voor de kleinere chips. Bij de Mac mini 2024 is alles anders. De componenten nemen bijna alle interne ruimte in beslag.

Later verwachten we ook nog een teardown van iFixit, waarbij de reparatiescore bekend wordt gemaakt. Voor nu is de video van Brandon Geekabit ook wel een aanrader. De onderste metalen plaat van de Mac mini blijft dienst doen als antenne. Zodra je die verwijdert zie je de ventilator en het koellichaam, dat ervoor moet zorgen dat de mini niet oververhit raakt.

Daarachter vind je de modulaire opslag van de Mac mini. Het basismodel met 256GB opslag heeft twee 128GB chips – en dat is goed nieuws. Het betekent dat je niet te maken hebt met tragere SSD-snelheden, zoals bij sommige M2- en M3-chips wel het geval was. Ook is het logische board met de M4-chip te zien. Daarachter is de voeding verstopt.

Nieuwe thermische architectuur

Opvallend bij deze Mac mini is de vernieuwde thermische architectuur, waarbij lucht vanaf de voet wordt aangezogen en naar verschillende onderdelen van de computer wordt geleid. De lucht kan in de hele ruimte (voorzover er nog ruimte aanwezig is) circuleren, voordat het via de onderkant weer wordt afgevoerd. Deze lucht komt op alle plekjes en dat zorgt ervoor dat de mini ook zware werklasten aan kan. Al met al is het knap dat Apple zoveel onderdelen in zo’n klein volume heeft weten te stoppen.

SSD in Mac mini is te verwijderen, maar…

Apple’s vernieuwde Mac mini heeft een andere SSD dan die van de vorige met M2-chip, zo blijkt uit onderstaande video van Quinn Nelson op zijn YouTube-kanaal Snazzy Labs. We zagen soortgelijke modules al in de Mac Studio en de Mac Pro. De opslag is modulair en het is technisch gezien mogelijk om de standaard opslagcapaciteit van 256GB te verhogen naar 1TB.

Maar gemakkelijk is dit niet. De stappen bestaan onder andere uit het verwijderen van de originele NAND-opslagchips van de printplaat door een hittepistool te gebruiken. Daarna moet je de nieuwe NAND-chips voorbereiden en ze solderen op de printplaat. Je moet vervolgens de Mac mini in DFU-modus herstellen. De controller voor het geheugen is nog steeds ingebed in de SoC, waardoor het niet zo eenvoudig is als het klinkt.

In een video op Douyin, de Chinese versie van TikTok, is ook te zien dat iemand de NAND-chips vervangt door 2TB. Het is gelukt om dit werkend te krijgen, maar ook hier is het geen karweitje dat je even tussendoor uitvoert.

Alles over de Mac mini 2024 lees je in ons overzicht. Je kunt kiezen uit meerdere configuraties en in ons overzicht van de Mac mini 2024 prijzen zie je hoeveel je kwijt bent. Het M4-model begint bij €719,- en je krijgt dan 256GB opslag.