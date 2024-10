Het is te lezen in de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman. De verslaggever van Bloomberg blikt daarin voor de zoveelste maal vooruit op de aanstaande Mac-aankondigingen. Maar er is ook iets nieuws te lezen: het smart home-beeldscherm zou wel eens in twee varianten op de markt kunnen komen. Eén daarvan doet denken aan Apple’s geliefde iMac G4. Gurman noemt dit apparaat zelfs expliciet:

Het scherm staat onder een hoek op een kleine voet, waardoor het doet denken aan de ronde onderkant van de iMac G4 van een paar decennia geleden.

Twee smart home-displays van Apple

Het smart home-beeldscherm zal volgens verwachtingen begin volgend jaar verschijnen. Dit zal het eerste smart home-product van Apple zijn dat Apple Intelligence ondersteunt. De chip in de huidige HomePods is namelijk niet krachtig genoeg, terwijl er bij dit nieuwe apparaat een A18-chip aanwezig is.

Volgens Gurman heeft het apparaat een relatief klein scherm, ongeveer zo groot als twee iPhones naast elkaar. De beeldverhouding is vierkant en het apparaat is “zeer geschikt” voor diashows van foto’s en video’s. Het is dus ook te gebruiken als digitaal fotolijstje. Het aanstaande smart home-device draait op het nieuwe homeOS besturingssysteem en werkt met apps zoals FaceTime, Notities en Agenda. Volgens Gurman zitten er speakers in de voet, waardoor het vooral een HomePod met display wordt (en niet het omgekeerde: een smart display waar toevallig ook speakers in zitten). Het apparaat zal waarschijnlijk relatief goedkoop zijn voor Apple-begrippen. Hij is gemakkelijk binnenshuis te verplaatsen, zodat je hem zowel in de keuken als in de woonkamer kunt gebruiken.

Al het hele jaar gaan er geruchten dat Apple werkt aan nieuwe smart home-apparaten, die een stap verder gaan dan de huidige Apple TV en HomePod. Er zullen iPadOS-achtige apps op draaien, maar dan op basis van het nieuwe besturingssysteem homeOS. Tegelijk doet het dienst als smart home-hub, dus we verwachten ook een dubbelfunctie als Thread Border Router en Matter-hub. De variant met robotarm zal waarschijnlijk rond de 1000 dollar kosten en zou wel eens in 2026 kunnen verschijnen. Over de releasedatum en prijs van de variant op iMac-voet doet Gurman nog geen uitspraken.

