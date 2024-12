Home Assistant heeft nu een smart home-kastje met spraakbediening

Home Assistant Voice Preview Edition

Qua prijs is de Home Assistant Voice Preview Edition een stuk goedkoper dan een HomePod mini, maar vergeleken met goedkope Google- en Alexa-speakers scheelt het niet zoveel. Voor die 60 euro krijg je een vierkante witte doos met een blauw/roze kleurende LED-ring bovenop. Hij heeft ongeveer dezelfde afmetingen als een Apple TV, maar is iets minder hoog. Home Assistant bestaat al heel lang als software om allerlei smart home-systemen aan elkaar te knopen en met dit kastje kun je het nu ook met je stem bedienen. De Voice Preview Edition (kortweg VPE) maakt gebruik van de Nabu Casa-cloud of je eigen computer, om de spraakopdrachten af te handelen. Dat betekent wel dat het uitvoeren van opdrachten niet onmiddellijk plaatsvindt.

Kan ook verbinding maken met HomeKit-accessoires

Net als bij de software van Home Assistant is dit niet bedoeld voor mensen die een compleet getroomlijnde ervaring willen, maar eerder voor mensen die graag zelf ook nog wat met de instellingen tweaken. Vandaar dat het een Preview Edition heet. Om een spraakopdracht te kunnen uitvoeren moet je wel beginnen met een variant op Hé Siri. Bij dit kastje is dat “Oké Nabu”, omdat dit de meest getrainde en gesamplede zin is in de Open Wake Word-community. Deze werkt dan ook het beste, maar je zou ook (met iets minder kans op succes) “Hé Jarvis” of “Hé Mycroft” kunnen zeggen.

Daarna volgt er een commando of vraag, bijvoorbeeld “Zet de thermostaat op 22”, “Doe de verlichting in de badkamer aan” of “Is de garagedeur open?”. Je kunt er apparaten, scènes en automatiseringen in je huis mee bedienen. Om apparaten in huis te kunnen bedienen moet je ze wel eerst een unieke en herkenbare naam hebben gegeven. Heb je al HomeKit, Google Home of Alexa dan zal dat meestal al het geval zijn. Home Assistant kan verbinding maken met de apparaten die je al met deze smart home-systemen hebt ingesteld en neemt dan ook de namen over.

Wat je echter niet kunt doen is kennisvragen stellen of onderwerpen aansnijden die niets te maken hebben met smart home. Zo kun je niet vragen wie de president van Frankrijk is, hoe lang je aardappelen moet koken en of het later vandaag gaat regenen. Een berekening uitvoeren lukt ook niet. Je kunt wel vragen wat de huidige buitentemperatuur is, maar alleen als je een smart home-apparaat met temperatuurmeting hebt. Eventueel kan de VPE wel terugvallen op AI voor het beantwoorden van vragen die niet specifiek met je huis te maken hebben.

De website Ars Technica probeerde de Home Assistant Voice Preview Edition de afgelopen weken uit en laat in deze video zien wat je zoal kunt verwachten.

Zij concluderen dat de Home Assistant VPE een idee kan zijn voor mensen die aarzelen om een stemapparaat in huis te halen. Je hebt bij de VPE dan ook lagere verwachtingen. Het is geen assistent die claimt slim te zijn en dan uiteindelijk toch wat tegenvalt. Eventueel kun je terugvallen op je bestaande smart home-commando’s, door bijvoorbeeld Siri te gebruiken op je andere apparaten. De VPE zet je ergens op een boekenplank neer, of je maakt ‘m aan de muur vast. Er staan geen merknamen op. Wel zijn er twee microfooningangen, een hoofdtelefoonaansluiting, een ledring en een knop in het midden om het apparaat te activeren zonder spraak. Je kunt hiermee ook acties annuleren. Rondom de knop zit een draaischijf. De behuizing zelf is van half doorzichtig plastic met luidsprekergaten aan drie kanten. De usb-c-poorten dienen voor aansluiting en voeding.

Onderkant van de Home Assistant Voice Preview Edition

Eerder waren er al wel oplossingen om Home Assistant te voorzien van een spraakfunctie, maar dat waren vaak houtje-touwtje-oplossingen. De VPE is een net afgewerkt kastje. Het enige punt van reviewers is dat het herkennen van opdrachten bij een slimme speaker toch iets beter werkt, ongeacht of het nu eentje van Google, Amazon, Apple of Sonos is. Dat komt misschien omdat Home Assistant geen commercieel project is, waardoor ze verder niets te verkopen hebben en minder inkomsten hebben uit allerlei andere bronnen. Gaandeweg zal de Home Assistant VPE echter wel beter worden, aangezien de ontwikkeling blijft doorgaan.

Meer informatie vind je op de pagina van Home Assistant. Het kastje is al te koop bij deze Deense en deze Britse winkel. Voor aanbieders dichter bij huis zul je even moeten googlen.