Met Intercom kun je eenvoudig omroepen binnen je gezin en in het huis. Deze functie werd aangekondigd in oktober 2020, maar is nu nog niet beschikbaar. In deze tip lees je wat er kan en hoe het werkt.

De Intercom-functie stal de show tijdens de aankondiging van de HomePod mini in oktober 2020. Hiermee kun je met bijna alle Apple-apparaten omroepen naar de juiste persoon of het hele huis. Zo laat je bijvoorbeeld weten dat het eten klaar is, of dat je even de deur uit gaat. Apple heeft de functie nog niet uitgebracht en belooft dat het in 2020 nog komt.

Op welke apparaten is Intercom beschikbaar?

Hoewel de functie werd aangekondigd voor de HomePod mini is het niet beperkt tot deze kleine speaker. AIn de presentatie van 13 oktober werden de volgende apparaten genoemd bij Intercom:

HomePod

HomePod mini

iPhone

Apple Watch

iPad

CarPlay

AirPods

Intercom gebruiken voor omroepen binnen je gezin

Om te beginnen is het belangrijk dat je gebruikmaakt van iCloud Gezinsdeling als je berichten wil laten aankomen op ieders apparaat. Gebruik je dat niet, dan kun je vermoedelijk alleen gebruikmaken van HomePods. Je kunt omroepen via alle apparaten in de groep of alleen voor één specifieke kamer. Of je ook in een specifiek aantal kamers tegelijk kunt omroepen is nog niet bekend.

De gemakkelijkste manier om Intercom te gebruiken is door te zeggen “Hey Siri, Intercom” gevolgd door jouw oproep. Wil je in één specifieke kamer iets omroepen, dan zeg je: “Hey Siri, intercom to the living room” gevolgd door wat je wil omroepen. Over Nederlandstalige opdrachten lees je verderop meer.

Wanneer je naar iedereen omroept krijgt iedereen hiervan een melding op zijn of haar iPhone of Apple Watch. Het bericht speelt op die apparaten niet automatisch af, zoals bij Walkie Talkie op de Apple Watch. Bij Intercom moeten ontvangers eerst de melding openen. Zitten ze in de auto met CarPlay geactiveerd, dan kunnen ze ook luisteren naar wat er wordt omgeroepen.

Roept iemand anders om en wil je hierop antwoorden? Zeg dan: “Hey Siri, reply” en zeg wat je wil terugsturen. Dit spraakbericht wordt dan naar de afzender verstuurd. Ook dat werkt vanaf alle Intercom apparaten.

Je kunt vanaf je iPhone of iPad ook in de Woning-app een oproep starten. Zijn je apparaten geüpdatet, dan vind je rechtsboven in het Woning-tabblad een nieuwe knop met een audiogolf. Spreek je bericht in na de tik. Zodra wij onze HomePods kunnen bijwerken naar iOS 14.2 werken we dit artikel bij met alle uitleg voor instellingen.

Wanneer en voor wie is het beschikbaar?

Apple zegt dat Intercom in 2020 beschikbaar is via een software-update, maar zegt niet welke. Wij verwachten dat dit iOS 14.3 wordt, maar we weten het niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat jouw iPhone geschikt moet zijn voor iOS 14. Hetzelfde geldt voor de iPad met iPadOS 14 en Apple Watch met watchOS 7.

Het is nog onduidelijk in welke talen Intercom zal werken. De uitleg vinden we op Apple’s HomePod en HomePod mini website, maar omdat deze speakers niet in Nederland beschikbaar zijn is er geen Nederlandse uitleg aanwezig. Omdat Intercom ook met andere apparaten werkt hopen we dat de functie alsnog naar Nederland komt, zij het zonder de speakers.

Omdat je een HomePod (mini) nodig hebt moet je voor deze apparaten uiteraard Engels spreken (of een andere ondersteunde taal). Het is mogelijk dat alle apparaten op dezelfde taal moeten zijn ingesteld. In dat geval ben je genoodzaakt om de Nederlandse Siri (voorlopig) vaarwel te zeggen. Meer over Siri op de HomePod lees je in onze aparte tip.