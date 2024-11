Je kan nu eindelijk Apple's nieuwe goudkleurige schakelarmband voor de Apple Watch kopen. Deze werd al in september aangekondigd, maar was tot nu toe nog niet te bestellen.

Apple heeft een behoorlijk groot aanbod van Apple Watch-bandjes, in allerlei kleuren en materialen. Een van de duurste is de schakelarmband, die al sinds de allereerste generatie van de Apple Watch te koop is. Pas dit najaar heeft Apple (voor het eerst in bijna tien jaar) het bandje vernieuwd met nieuwe kleuren die passen bij de nieuwste Apple Watch-modellen. Het is nu ook voor het eerst dat de roestvrij stalen schakelarmband verkrijgbaar is in goud.

Apple Watch-schakelarmband nu in goud

De goudkleurige Apple Watch-schakelarmband van Apple werd al in september getoond, tegelijkertijd met de Apple Watch Series 10. Bestellen was echter niet mogelijk, zowel niet los als in combinatie met een nieuwe Apple Watch. Vanaf nu kun je dit goudkleurige bandje eindelijk bestellen. Hij is gemaakt van roestvrij staal (316L) en bestaat uit meer dan honderd onderdelen. Hij heeft een vlindersluiting en is een van de meest sjieke bandjes die Apple verkoopt. Naast de nieuw verkrijgbare goudkleurige versie, is hij er al langer in leisteen (zwart) en naturel (zilver). Dit zijn ook de kleuren van de titanium Apple Watch Series 10.

De schakelarmband is verkrijgbaar in de maten 42mm en 46mm, geschikt voor respectievelijk 38, 40, 41 en 42mm modellen en 44, 45, 46 en 49mm modellen van de Apple Watch. Je kunt hem dus ook gewoon gebruiken op oudere Apple Watches, al matchen ze vanwege de kleur het mooist met de Apple Watch Series 10.

De goudkleurige schakelarmband wordt geleverd tussen 12 en 19 december (in 42mm) of tussen 5 en 12 december (46mm). Je hebt hem dus niet op tijd voor Sinterklaas, maar mocht je je met kerst willen uitleven dan ben je mooi op tijd. Het bandje kost namelijk maar liefst €349,-, ongeacht de maat. Voor de 46mm-versie is er ook een schakelarmbandset verkrijgbaar voor grotere polsen.