‘AirTags in maart’

Apple’s AirTags komen waarschijnlijk volgende maand uit, zo beweert geruchtenlekker Jon Prosser. Eerder claimde analist Ming-Chi Kuo dat de AirTags op schema om in de loop van 2021 te worden uitgebracht, maar hij noemde geen exacte maand. Prosser denkt het nauwkeuriger te weten. “Nog steeds voor maart”, meldt Prosser. Hij heeft deze keer niet gehoord over verder uitstel. In dezelfde maand zullen de 2021 iPad Pro-modellen in de winkels moeten liggen.



Apple werkt al lange tijd aan de Bluetoth-trackers, die je aan een rugzak, sleutelbos of andere spullen kunt vastmaken. Ze zouden ook geschikt kunnen zijn voor huisdieren en andere huisgenoten die regelmatig weglopen. Met de Zoek Mijn-app vind je ze vervolgens terug op de kaart. Dit werkt op dezelfde manier als de al veel langer bestaande trackers van Tile, maar Apple zou iets nieuws willen toevoegen. Er wordt onder andere gesproken over toepassing voor Ultra Wideband voor het nauwkeurig vaststellen van de locatie en AR-functies om naar het zoekgeraakte item te worden geleid.

Apple heeft de afgelopen 1,5 jaar al meermaals informatie over de trackers laten uitlekken, onder andere in beta’s en in handleidingen. Meerdere geruchtenlekkers hebben gezegd dat de AirTag eigenlijk klaar is om uitgebracht te worden, maar dat Apple vanwege de pandemie nog even heeft gewacht. Voor een dergelijk product zal waarschijnlijk ook een online event nodig zijn, om alle mogelijkheden uit te leggen. We verwachten niet dat Apple het met een persbericht afdoet. Samsung koos een paar weken geleden wel voor de introductie van een soortgelijke tracker, zonder daar een toelichting bij te geven.

‘Nieuwe iPad Pro in maart’

Dat Apple in maart 2021 ook een nieuwe iPad Pro heeft gepland, zal voor weinig mensen een verrassing zijn. Er gaan al langer geruchten en maart is een gebruikelijk moment voor Apple om de eerste nieuwe producten van het jaar te introduceren. De professionele tablet is waarschijnlijk voorzien van een snellere A14X-chip en de 12,9-inch versie heeft een mini-LED-scherm, dat allerlei voordelen heeft. In plaats van grote panelen bestaat een mini-LED scherm uit veel meer kleinere panelen, die individueel van elkaar te dimmen zijn. Dat zorgt voor grotere nauwkeurigheid in contrast ten opzichte van gewone LED-schermen. Een ander gevolg is dat niet alle panelen tegelijk aan hoeven te staan, en dat levert een langere batterijduur op. Een nadeel is dat een mini-LED scherm wel meer stroom nodig voor de LED-panelen die wél aan staan.

Er zijn al renders verschenen van deze iPad Pro 2021, die de indruk wekken dat er qua design niet veel veranderd. Updaten zou dan ook vooral interessant kunnen zijn voor mensen die nu het grootste 12,9-inch uit 2018 of eerder hebben en willen beschikken over de nieuwste schermtechniek.

Wat de toekomstige iPhones betreft: Prosser verwacht niet dat Apple in 2022 een opvouwbare iPhone uitbrengt. Zoals altijd met geruchten is er geen garantie dat Apple zich inderdaad aan het schema van de geruchtenlekker houdt. Maar Prosser heeft het afgelopen jaar wel een paar keer goed gehad, zoals bij de iPhone SE afgelopen april, de MacBook Air en de nieuwe iMac. Met de iPad Pro zat hij echter fout: hij beweerde dat deze nog voor het einde van 2020 uit zouden komen, maar dag gebeurde niet.

Logistieke problemen en tekort aan onderdelen kan ervoor zorgen dat producten toch weer worden doorgeschoven. We verwachten echter wel dat Apple in maart een online event organiseert om enkele nieuwe producten aan te kondigen.