Maak de AirTag overal aan vast

Met 11 gram en iets meer dan 3 centimeter is de nieuwe AirTag klein en licht genoeg om ‘m los in je tas of portemonnee te stoppen. Erg handig, want zo verlies je ze nooit meer. Met sleutelhangers en houders kun je de AirTag ook aan andere voorwerpen bevestigen, zodat je ze kunt zoeken wanneer je iets bent kwijtgeraakt. Hierdoor zijn er nog meer toepassingen voor de AirTag te bedenken! In dit artikel geven we je een overzicht van allerlei leuke en handige accessoires voor je AirTag, zodat jij het maximale uit het witte schijfje haalt. De AirTag is vanaf 23 april in pre-order te bestellen.

AirTag-accessoires van Apple

Behalve bij Apple en bij buitenlandse winkels kun je inmiddels ook al AirTag-accessoires vinden bij:

Zelf heeft Apple meerdere accessoires voor de AirTag uitgebracht. Zo kun je bij Apple terecht als je op zoek bent naar een sleutelhanger of een hanger voor aan je tas. De sleutelhanger is gemaakt van Europees leer en aan de onderzijde gestikt, zodat de AirTag beschermd is. Deze versie kost €39,- en komt in drie kleuren: donkerblauw, lichtbruin en (PRODUCT)RED-rood. Ook deze hanger van Apple is beschikbaar in het rode en lichtbruine leer en kost €45,-. Er is ook een variant van polyurethaan beschikbaar. Dat is een soort rubberachtig materiaal dat ook wordt gebruikt voor Apples iPadhoezen. Deze is €35,- en komt in vier kleuren: wit, oranje, blauw en geel. In alle drie de gevallen stop je de AirTag in de houder via een knoopsluiting.

AirTag-accessoires van Belkin

Ook Belkin heeft al accessoires voor de AirTag gemaakt. Net als Apple vind je ook bij Belkin een sleutelhanger en een hanger. Het grote verschil is dat deze alternatieven een fractie van de bovenstaande prijzen kosten. Beide varianten kosten €13,95 en zijn beschikbaar in de kleuren wit, zwart, donkerblauw en roze.

Belkin heeft gekozen de houders te maken van hard kunststof, zodat de AirTag net even iets beter beschermd is. Vooral de roze versie oogt wat kinderlijk, dus de vraag is of je dat mooi vindt. Eén groot voordeel is wel dat je de hangers moet openen door aan de behuizing te draaien. Hierdoor zit de AirTag een stuk steviger in de houder en loop je minder risico dat de AirTag zelf te verliezen.

AirTag-accessoires van Hermès

Als je je AirTags wil verwennen, dan kies voor de alles-in-1-houder van Hermès. Hermès heeft een sleutelhanger en twee houders ontworpen voor de nieuwe trackers van Apple. Als je een AirTag-hanger van Hermès koopt, zit daar een AirTag bij waarop de tekst Hermès en Apple AirTag zijn gegraveerd.

Hier in Nederland zijn de hoesjes en de bijbehorende Hermès-versie van de AirTags (nog) niet beschikbaar. Wel kun je ze kopen bij de Duitse, Franse en Britse Apple Stores en binnenkort ook bij de boetieks van Hermès.

Alle drie de houders zijn gemaakt van Barénia of Swift leer en afgewerkt met contrasterende stiksels. Ze zijn beschikbaar in het donkerblauw, oranje en lichtbruin. De sleutelhanger sluit met een elegant knoopje en kost $349. De bagagehanger sluit met een gesp en is beschikbaar voor $449. De zogenoemde amulet heeft een minder opvallend ontwerp en kost $299.

AirTag-accessoires van Nomad

Het Amerikaanse merk Nomad heeft naast de gebruikelijke hangers ook al een creatieve toepassing voor de AirTag gevonden. Je vindt bij Nomad een sleutelhanger gemaakt uit materiaal van leerlooier Horween in de kleuren zwart en bruin. Deze kost $29,95 en heeft als voordeel dat het leer gaat leven naarmate je de AirTag-hoes langer gebruikt. Jammer is wel dat je de AirTag niet kunt bewonderen, aangezien hij helemaal zit verpakt in het omhulsel.

Dat probleem heb je al een stuk minder bij het tweede type sleutelhanger van Nomad, waarbij je de AirTag als het ware in de houder plakt. De vraag is alleen wel hoe goed het blijft plakken. Hij kost $19,95. Het originele brillenkoord van Nomad is daarentegen een oplossing die we nergens nog hebben gezien. De uiteinden van het koord doe je om de pootjes van je bril en de AirTag stop je in de kunststof houder. De vraag is wel of de silicone uiteindes de pootjes niet te dik maken en of het geheel dus wel lekker zit. Het brillenkoord kost ook $29,95.

AirTag-accessoires van Spigen en Cyrill

Wil je de looks van echt leer, zonder dat het echt dierenlevens heeft gekost? Dan hebben de merken Spigen en Cyrill mooie AirTag-hangers voor jou. Qua ontwerp lijkt ze heel erg op die van Apple. Zo hebben deze houders dezelfde ronde vorm, stiksels aan de onderkant en een knoop om je AirTag mee in het hoesje te stoppen. Spigen biedt deze sleutelhanger in het zwart met zilver aan, terwijl Cyrill de optie zwart met goud en wit met zilver heeft.

Naast het materiaal verschilt ook de ring van de houder. Dit is namelijk een karabijn, zodat je gemakkelijk je sleutelbos kunt aanpassen. Een tweede optie van Spigen heeft een wat robuuster ontwerp en is deels gemaakt met koolstofvezel. Ook deze houder heeft een karabijn. Alle versies zijn voor $19,95 te bestellen.

AirTag-accessoires van Moment

Niet aan alles kun je een AirTag hangen. Daarom komt Moment met houders die je op je waardevolle spullen kunt plakken. Met één van hun drie houders bevestig je een AirTag aan de binnenkant van een koffer of op je fiets, als je geen VanMoof S3 hebt. Voor de iets minder vlakke ondergronden kun je kiezen uit de houder van stof of eentje met een kleine bolling. Beide kosten ze $14,95. Ook kun je kiezen uit een extra stevige plakker. Hierin verstop je de AirTag, waarna je ‘m als het ware dichtplakt. De afsluiting is waterdicht en het voorkomt dat iemand er zomaar met je Tag vandoor gaat. Als je na een jaar de batterij van de AirTag gaat vervangen, kun je de houder terugplakken met de extra plakstrip. Deze variant is $19,95.

Al met al zijn er al een hoop verschillende accessoires beschikbaar voor de AirTag, maar de verwachting is dat er nog veel meer bij gaan komen. Nieuwe producten voegen we zeker toe aan deze gids!

Ook bij andere winkels kun je inmiddels al AirTag-accessoires vinden:

Lees meer over de AirTag: