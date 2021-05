AirTag stalking voorkomen

Met de AirTag kun je de locatie van belangrijke voorwerpen in de gaten houden, zoals je sleutels, portemonnee en tas. AirTags zijn bedoeld om voorwerpen mee te volgen. Het is niet de bedoeling om ze voor mensen en huisdieren te gebruiken. Maar wat als iemand jouw doen en laten in de gaten wil houden en een AirTag in jouw tas verstopt? Apple heeft daar rekening mee gehouden om te voorkomen dat iemand je ongemerkt kan (achter)volgen. Dit moet ongewenste stalking voorkomen. Mensen die misbruik willen maken van de AirTag lopen tegen een aantal obstakels aan. Maar helemaal waterdicht is het systeem nou ook weer niet.

Wat te doen als je een ‘vreemde’ AirTag vindt

Stel, je vindt een AirTag tussen je spullen. Om de eigenaar te achterhalen hou je je iPhone tegen de AirTag aan, waarna je het serienummer te zien krijgt. Staat de AirTag in Verloren modus, dan krijg je ook contactinformatie en een boodschap van de eigenaar te zien. Dit is alleen zichtbaar als de AirTag in Verloren modus staat. Zo niet, dan krijg je alleen het serienummer in beeld.

Als iemand je ongemerkt wil volgen zal meestal niet de Verloren modus zijn ingeschakeld. Het enige wat je dan kan doen is de instructies op het scherm te volgen om de AirTag te deactiveren. Dit houdt in feite in dat je de AirTag-batterij eruit haalt.

Je zou aangifte kunnen doen en het serienummer rapporteren aan de politie. Maar zonder medewerking van Apple kan de politie niet achterhalen aan welk Apple ID de tracker is gekoppeld.

AirTag beweegt met je mee, wat nu?

Degene die jou wil volgen zal de AirTag waarschijnlijk goed verstopt hebben, bijvoorbeeld in de voering van je tas of jas. In dat geval is de kans klein dat je de AirTag snel ontdekt. Apple heeft er iets op gevonden.

Als er de hele tijd een AirTag met je meebeweegt, terwijl deze niet van jou is, dan krijg je een melding dat er een onbekende AirTag in de buurt is gevonden. Dit gebeurt gewoonlijk na drie dagen, waarbij je een geluid te horen krijgt. Je kunt de AirTag dan opzoeken en met de instructies hierboven uitschakelen. Het geluidje zal regelmatig herhalen. De waarschuwing komt ook als je bijvoorbeeld thuis aankomt of op een andere locatie arriveert waar je vaak komt, zoals je werk.

Ben je iPhone-gebruiker, dan krijg je ook meldingen op het scherm dat er een AirTag met je meereist. Kun je de AirTag niet vinden? Dan kun je er een geluidje op laten afspelen, zodat je weet waar je moet zoeken.

Meldingen uitschakelen voor huisgenoten

Leen je vaak items uit aan anderen, dan kun je voorkomen dat deze persoon steeds meldingen krijgt. Dit kun je niet zomaar instellen, maar kun je pas aangeven op het moment dat je een melding krijgt.

Komt er een melding binnen dat er een AirTag in jouw buurt is gevonden die meereist, dan kun je aangeven dat de meldingen een dag lang moeten worden gepauzeerd. Leen je een AirTag van een persoon waarmee je Delen met gezin hebt ingeschakeld, dan kun je kiezen of je de meldingen voor één dag of onbeperkt wilt uitschakelen.

Dit kan dus pas op het moment dat je de melding krijgt. Er is geen instelling waarmee je dit vooraf kunt regelen.

Hoe goed werken de AirTag anti-stalking maatregelen?

Apple heeft bij de AirTag goed nagedacht over mogelijk ongewenst volgen van mensen. Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan het systeem.

Dit zijn de pluspunten:

Apple is de eerste fabrikant van trackers die hier aandacht aan besteedt.

De maatregelen houden ook rekening met niet-iPhone-gebruikers.

De meldingen verschijnen alleen als de eigenaar niet in de buurt is van de AirTag. Ga je altijd met dezelfde persoon wandelen, dan is er geen sprake van stalking en dan krijg je ook geen meldingen van ongewenst meereizende AirTags.

Voor huisgenoten kun je de anti-tracking uitzetten, wat bijvoorbeeld handig kan zijn als je je autosleutels uitleent.

Er zijn echter ook wat minpunten:

De meldingen verschijnen pas na drie dagen of als je aankomt bij een bekende locatie, zoals je huis. Rond die tijd weet de stalker al waar je woont, werkt en naar school gaat.

Als je samenwoont met de stalker, zullen de meldingen niet verschijnen. De AirTags zullen namelijk dagelijks weer verbinding maken met de iPhone van de eigenaar. Daarbij wordt de tijdsduur voor meldingen gereset. Je zult dus meer dan 3 dagen niet in de buurt van de eigenaar moeten komen om de meldingen toch te krijgen. Dit betekent ook dat een huisgenoot of partner ongemerkt kan volgen waar jij gedurende de dag zoal bent.

Het slachtoffer kan niet gemakkelijk achterhalen wie de AirTag geplaatst heeft.

Dat anti-stalking op de AirTag tekort schiet is ook gebleken uit een test van de Washington Post, waarin een redacteur dagenlang werd gevolgd door een collega. Dit gebeurde met medeweten van alle betrokkenen, maar het laat wel zien dat het mogelijk is om te achterhalen waar iemand zich bevindt. Veel meldingen krijg je niet en als de AirTag goed in textiel of geluiddempende stof is gewikkeld, kan het zijn dat de waarschuwingsgeluiden nauwelijks hoorbaar zijn.

