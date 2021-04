In deze vergelijking van de AirTag vs Tile kijken we naar deze trackers voor je tas, sleutelbos en andere persoonlijke spullen. We vergelijken specs, prijs en meer. Welke tracker is de winnaar?

AirTag vs. Tile

Met de komst van de AirTag heeft Apple nu ook een tracker voor persoonlijke spullen. Daarmee komt een einde aan de geruchten, maar de strijd tussen Apple en concurrent Tile laait extra op. Tot voor kort was de Tile onze favoriete tracker, vooral omdat er eigenlijk maar weinig andere aanbieders waren die in aanmerking kwamen. Nu de AirTag te bestellen is kijken we met welke tracker je het best af bent. Overigens is er ook nog de Samsung SmartTag, die €30 per stuk kost. Maar die is niet interessant voor iPhone-gebruikers, omdat de app hier niet geschikt voor is.

AirTag vs Tile: modellen en assortiment

Als het om verschillende modellen gaat, zijn we bij Apple snel klaar. De AirTag is er in slechts één uitvoering, een rond wit schijfje. De enige variaties zijn het toevoegen van een inscriptie en het kopen van een 4-pack.

Bij Tile heb je veel meer keuze:

Mate (wit): standaard plastic tracker voor dagelijks gebruik

Pro (wit/zwart): robuustere uitvoering met groter bereik

Sticker (zwart): rond schijfje om overal op te plakken

Slim (zwart): plat kaartje voor in je portemonnee

De Tile Mate en Pro zijn voorzien van een oogje, zodat je geen speciale houders nodig hebt om aan je sleutelbos of tas te hangen. De Sticker en Slim zijn bedoeld voor specifieke toepassingen.

Winnaar: Tile (meer aanbod)

Prijs AirTag vs Tile

Kijk je naar de prijs, dan is het bij Apple erg overzichtelijk:

Veel korting kun je nog niet krijgen. De meeste winkels hebben de AirTag nog niet op voorraad of vragen de adviesprijs. Wil je meer korting, dan zul je moeten wachten, tot de AirTag wat langer verkrijgbaar is.

Bij Tile heb je wat meer keuze, waardoor je ook pakken van 2 en 4 stuks en combinatiepakketten met verschillende modellen kunt aanschaffen. Omdat de Tile Mate+ en Pro+ het meest lijken op de Apple AirTag, zie je hier de prijzen voor de verschillende verpakkingen met 1 of 4 stuks.

Bij Tile ligt de prijs van de Mate Pro op hetzelfde niveau als dat van de AirTag. Bij een 4-pack ben je bij Tile echter flink goedkoper uit: 15 euro voor een Mate en 20 euro voor een Pro. Apple rekent 30 euro per stuk.

Winnaar: Tile (goedkoper)

Inscriptie op AirTag en Tile

Bij Apple kun je je AirTag gratis laten voorzien van een inscriptie. Dit kunnen initialen van je naam zijn, maar ook een reeks emoji, cijfers of een combinatie van karakters. Koop je een 4-pack, dan kun je elke AirTag voorzien van een andere opdruk. Zo kun je je AirTag net iets persoonlijker maken, hoewel een hoesje in een opvallende kleur vaak ook wel duidelijk maakt welke AirTag van jou is. En hangt de AirTag altijd aan jouw sleutelbos of tas, dan is personalisatie eigenlijk helemaal niet nodig. Maar leuk is het wel.

Alleen als je rechtstreeks bij Apple koopt is een persoonlijke inscriptie mogelijk, bij andere winkels kan dat niet. Eventueel kun je op de witte kant van de AirTag later nog een sticker plakken.

Bij Tile is het ook mogelijk om een logo of naam erop te laten zetten, maar dit kan alleen tegen betaling en is vrij prijzig. Het is meer bedoeld voor bedrijven die de Tile als relatiegeschenk willen weggeven.

Winnaar: AirTag (gratis en per stuk mogelijk)

Design van AirTag vs Tile

De AirTag is een klein rond schijfje ter grootte van de knoop van een jas. De diameter is 3,19 cm en het gewicht is 11 gram. Omdat het schijfje vrij dik is kun je deze niet zomaar wegstoppen in een plat voorwerp, zoals een pasjesmapje of schrijfmap. De behuizing is gemaakt van metaal, met een witte plastic huls die aan één kant open is. Op die manier kun je de losse knoopcelbatterij (CR2032) zelf vervangen, een unicum bij Apple. Desondanks belooft Appple een waterdichtheid van IP67, wat inhoudt dat hij 30 minuten in 1 meter diep water overleeft.

De Tile Mate en Pro zijn waterbestendig tegen spatten, maar niet bedoeld om onder te dompelen. De Tiles hadden aanvankelijk een niet-verwisselbare batterij, waardoor je ze na een jaar moest weggooien (of terugsturen voor recycling). In 2018 stapte Tile over naar een nieuw model voor de Tile Pro en Mate, met verwisselbare batterij. In de Tile Mate stop je een CR1632 en in de Tile Pro moet een CR2032 knoopcelbatterij. Beide Tile-trackers hebben een vierkant design met afgeronde hoeken en een oogje om de tracker vast te maken.

Winnaars: AirTag en Tile (kwestie van smaak)

Specs AirTag vs Tile Pro

Hieronder hebben we de belangrijkste specs van de AirTag en de Tile

Apple AirTag Tile Pro Prijs €35 (€30 in 4-pak) €35 (€20 in 4-pak) Afmetingen 3,19 cm diameter 4,2 x 4,2 cm Gewicht 11 gram 15,5 gram Kleur Wit Wit en zwart Batterijduur 1 jaar 1 jaar Item zoeken Zoek mijn, Verloren modus Tile-app, Community Find Connectivity Bluetooth LE, UWB, NFC Bluetooth LE Bluetooth-bereik Max. ca. 100 meter Max. 122 meter Speaker Ingebouwd, dB onbekend Ingebouwd, 88 dB Oogje Nee Ja Verwisselbare batterij Ja Ja Afmetingen 3,19 cm diameter 4,2 x 4,2 cm Waterbestendigheid 30 minuten op 1 meter Spatwaterbestendig Compatibiliteit iOS iOS en Android, Alexa, Google Assistent

Winnaars: AirTag en Tile (afhankelijk van behoeften)

Compatibiliteit van AirTag en Tile

Kijk je naar de apparaten en platformen waarmee de trackers samenwerken, dan is de AirTag duidelijk een product voor mensen die diep in het Apple-ecosysteem zitten. Om de AirTag in te stellen heb je de Zoek mijn-app nodig en die is er alleen voor iOS. Bovendien moet je een Apple ID hebben en het terugzoeken werkt alleen via Apple-apparaten. AirTag werkt ook met Siri. Je kunt zo de locatie van je tas of sleutelbos opvragen en er naartoe navigeren. Voor nauwkeurige locatiebepaling heb je een iPhone 11 of nieuwer nodig.

Tile is wat breder van insteek. Dit werkt met Siri Shortcuts, maar ook met Alexa, Google Assistent, IFTTT en Homey.

De Tile-app is verkrijgbaar voor iPhone en Android-smartphones. Bovendien kun je de Tiles delen met anderen, zodat je partner of een vriend kan zien waar jouw spullen zijn. Dit is handig bij gedeelde items, zoals autosleutels of een cameratas, waar meerdere mensen gebruik van maken. Bij Apple is de AirTag altijd gekoppeld aan jouw eigen Apple ID. Je kunt wel meldingen uitzetten van leden binnen het gezin, maar je kunt niet met meerdere mensen de locatie van een AirTag volgen.

Winnaar: Tile (ook voor Android, tracker gemakkelijk delen)

AirTag en Tile connectiviteit

Beide trackers maken gebruik van Bluetooth om verbinding te maken met je telefoon. Ben je binnen het Bluetooth-bereik (max. zo’n 100 meter) dan kun je een geluidje laten afspelen om de tracker terug te vinden.

Ben je buiten bereik, dan moet je gebruik maken van de community. Bij Apple wordt daarbij gebruik gemaakt van het Zoek mijn-netwerk, van miljoenen Apple-apparaten. Bij Tile is er sprake van een eigen community-netwerk van andere Tile-gebruikers. Dat zijn er ook behoorlijk veel, maar lang niet zoveel als bij Apple.

De AirTag is voorzien van een U1-chip voor Ultra Wideband. Dit maakt het mogelijk om heel nauwkeurig te zoeken, maar alleen als je een iPhone 11 of nieuwer hebt. Alleen die is namelijk ook voorzien van Ultra Wideband. Je krijgt een pijl op het scherm te zien en wordt op die manier naar je zoekgeraakte item geleid.

Bij oudere iPhones moet je gebruik maken van Bluetooth en de community-functie, waardoor er niet zoveel verschil met Tile is. Behalve dan, dat de community bij Apple iets groter is. De functie werkt echter wel iets anders dan je bij Tile gewend bent. Bij Apple moet de vinder de AirTag aantikken met een NFC-telefoon en kan dan vervolgens contact opnemen.

Bekijk ook Dit gebeurt er als iemand jouw zoekgeraakte AirTag vindt Misschien vraag je je af wat er gebeurt als jouw AirTag is zoekgeraakt. Als iemand de AirTag vindt, hoe komt deze persoon dan met jou in contact? In dit artikel leggen we je uit wat er dan gebeurt.

Winnaar: AirTag (meer opties, nauwkeuriger zoeken)

Overige functies bij AirTag en Tile

Op beide trackers kun je met een druk op de knop een geluidje afspelen. Ook kun je je tracker als zoekgeraakt markeren en krijgt dan een seintje als iemand ‘m heeft gevonden. Dit doe je via de bijbehorende apps: Zoek mijn en de Tile-app. Wil je je tracker met een stemcommando zoeken, dan kan dat bij de AirTag via Siri en bij de Tile met een Siri Shortcut.

Bij Tile kun je ook omgekeerd zoeken: druk je op de tracker, dan gaat de iPhone een geluidje afspelen. Mensen met een Apple Watch kennen deze mogelijkheid: ook daarmee kun je op de iPhone een geluidje laten afspelen. Tile kan je bovendien waarschuwen als je de deur uit gaat zonder je Tile (en de daaraan vastgemaakte tas, sleutelbos en dergelijke).

Apple heeft een wat andere benadering voor het terugvinden van spullen. De eerlijke vinder moet met een NFC-smartphone erop tikken en krijgt dan meer informatie. Je kunt daarom de tracker het beste aan de buitenkant van je tas hangen, in een opvallend gekleurde houder. Dit vereist actie van de persoon die de tas heeft gevonden: hij of zij moet jouw telefoonnummer bellen of een e-mail sturen en vervolgens kan je afspreken om de tas op te komen halen. Er is dus persoonlijke interactie nodig, tenzij je zelf op pad gaat om het rondslingerende voorwerp ergens in de buitenlucht te gaan zoeken.

Bij Tile is geen interactie mogelijk, alleen is het de vraag of dat erg is. Andere gebruikers geven ongemerkt het signaal van jouw tracker door en je zult zelf op pad moeten om je tas terug te vinden.

Apple benadrukt de privacy- en beveiligingsfuncties. Apple slaat niet je locatie op en alle communicatie is versleuteld. Bovendien heeft Apple maatregelen genomen om stiekem volgen te voorkomen. Als er een tracker ongemerkt met je mee reist, krijg je na verloop van tijd een waarschuwing en de mogelijkheid om de tracker uit te schakelen. Dit heeft al bij heel wat mensen tot creatief bedachte doemscenario’s geleid. Wat als ik mijn koffer incheck op Schiphol? Krijgt de bagageafhandelaar dan een melding? En als ik bij iemand in de taxi zit?

Sommige scenario’s zijn niet realistisch. Mensen krijgen alleen een melding als de eigenaar van de AirTag niet in de buurt is. Dus als jij in een taxi zit met je koffer, krijgt de taxichauffeur geen melding dat er een onbekende AirTag meereist. De rest zullen we in de praktijk moeten meemaken. Vind je het allemaal nog een beetje eng, dan kun je beter nog even wachten tot er uitgebreide ervaringstests zijn gedaan zodat je zekerheid hebt over jouw bezorgdheid.

Winnaar: AirTag (meer functies, waaronder anti-stalking)

AirTag vs Tile in de praktijktest

Op basis van specs en de eerste hands-on ervaringen is al veel te zeggen over de AirTag en hoe hij zich verhoudt ten opzichte van de Tile. Op de iCulture-redactie hebben we al jarenlang Tiles in gebruik, dus qua functionaliteit en gebruiksgemak zijn we daar erg vertrouwd mee. Maar wat de AirTag betreft zal de praktijktest moeten uitwijzen hoe makkelijk het allemaal werkt en welke van de twee het best je zoekgeraakte spullen gaat terugvinden. Uiteraard gaan we dat uitgebreid voor je testen.

Conclusie AirTag vs Tile vergelijking

We kunnen nog geen definitieve conclusie geven welke van de twee trackers het beste functioneert in de praktijk. Kijken we alleen naar specs en aanwezige functionaliteit, dan scoren beide trackers punten.

De Tile wint op:

Assortiment/modellen

Prijs

Compatibiliteit

De AirTag wint op:

Inscriptie

Connectiviteit

Overige functies

De praktijktest zal echter moeten uitwijzen welke van de twee het beste je zoekgeraakte tas gaat terugvinden. Op zich is er ruimte voor beide trackers, omdat ze op een verschillend publiek zijn gericht en op heel andere behoeften inspelen.