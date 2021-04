Misschien vraag je je af wat er gebeurt als jouw AirTag is zoekgeraakt. Als iemand de AirTag, hoe komt deze persoon dan met jou in contact? In dit artikel leggen we je uit wat er dan gebeurt.

In onze AirTag FAQ bespreken we al een hoop onderwerpen rond het kwijtraken van AirTags en ook in ons overzicht met interessante AirTag weetjes vind je details die je helpen bij het besluit of de trackers iets voor jou is. Misschien maak je je zorgen hoe je je spullen gaat terugvinden, als ze zijn zoekgeraakt. Kun je makkelijk met de eerlijke vinder in contact komen? En hoe werkt het dan?



Jouw AirTag is gevonden: zo werkt het dan

Met AirTags vind je belangrijke voorwerpen gemakkelijk terug. Hiervoor maakt Apple gebruik van het Zoek mijn-netwerk. Een verloren AirTag zendt een Bluetooth-signaal uit, dat wordt gecodeerd, zodat alleen de eigenaar en verder niemand weet waar de tag zich bevindt. Ben je je tas met daarin de AirTag kwijtgeraakt, dan kan iemand anders je een handje helpen. Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.

Als iemand jouw AirTag heeft gevonden

De persoon die jouw AirTag heeft gevonden kan contact opnemen door de volgende stappen te nemen:

De persoon tikt met de bovenkant van een NFC-ondersteunende iPhone of Android-smartphone op de witte kant van de AirTag. Er verschijnt een bericht op het scherm, waarna je wordt doorgestuurd naar een website die informatie geeft over de AirTag, waaronder het serienummer. Als je je AirTag als ‘verloren’ hebt aangemerkt, zal hier een bericht verschijnen. Je moet dit als eigenaar zelf instellen. Je kunt bijvoorbeeld opschrijven hoe de vinder contact met jou kan opnemen per telefoon, e-mail of op een andere manier. De vinder neemt contact met jou op en laat weten dat de AirTag is gevonden.

Onbekende AirTag gevonden

Het kan ook gebeuren dat de vinder de melding AirTag Detected op het scherm ziet verschijnen. Dit gebeurt als er een AirTag is gevonden, zonder dat de eigenaar in de buurt is.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan gaan om een tag die als ‘Verloren’ is geregistreerd, maar het kan ook een tag zijn die per ongeluk in jouw tas terecht is gekomen. Is de AirTag voortdurend bij jou in de buurt, dan verschijnt de melding AirTag Found Moving With You. Je kunt in dat geval de AirTag uitschakelen, ook als je niet de eigenaar bent. De AirTag stuurt vanaf dat moment geen locatie meer doen. Dit is gedaan om stalking te voorkomen. Kun je de AirTag die met jou meereist niet vinden? Dan kun je er een geluid op afspelen.

Zo werkt het als je een melding krijgt over een onbekende AirTag:

Tik op de melding. Druk op Volgende. Als de AirTag geregistreerd staat als verloren, kun je er een geluid op af laten spelen door op Speel geluid af te drukken. Indien de Tag is bevestigd aan een apparaat dat je van iemand leent, kun je drukken op Pause Safety Alerts, zodat je op die manier voor één dag de meldingen uitschakelt. Wanneer je een voorwerp met AirTag leent van iemand die deel uitmaakt van Delen met gezin, kun je de meldingen eveneens uitzetten voor één dag of voor altijd. Je kunt drukken op Learn About This AirTag om het serienummer te bekijken als de eigenaar de Tag heeft aangemerkt als verloren. Om een ongewenste AirTag in jouw omgeving uit te schakelen druk je op Instructions to Disable AirTag, waarna je de stappen op het scherm volgt.

Mocht je na 24 uur geen contact meer kunnen maken met de onbekende AirTag, dan kan dat betekenen dat de tracker niet meer bij jou in de buurt is. Elke dag wordt opnieuw bepaald wat de dichtstbijzijnde identifier is, waardoor het zomaar kan zijn dat de verloren AirTag aan iemand anders is gekoppeld.

Dit betekent overigens niet dat de AirTag zomaar een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Dat kan namelijk niet zomaar want elke AirTag is gebonden aan een Apple ID en alleen de eigenaar kan deze koppeling verbreken. Het betekent alleen dat een andere persoon vanaf dat moment zorgt dat de locatie van de zoekgeraakte AirTag wordt doorgegeven aan de eigenaar.

Dit is een opmerkelijke keuze van Apple. Het is dus niet zo dat alle voorbijgangers zorgen dat jouw AirTag sneller wordt gevonden, maar de AirTag krijgt een soort tijdelijke ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’ die gedurende 24 uur zorgt voor het doorgeven van de locatie.

Lees meer over de AirTag in deze artikelen: