Nieuwssite The Information ontdekte dat Facebook bezig is met een smartwatch, waarop je berichten kunt ontvangen van Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram. Ook zitten er gezondheids- en fitnessfuncties in. De smartwatch moet ervoor zorgen dat mensen meer gebruik maken van Facebook-diensten en hun sportactiviteiten gaan delen met vrienden – en met Facebook zelf. Via Messenger kun je contact houden met een personal trainer. Het horloge zou moeten draaien op een variant van Android, net als Facebook Portal, een videochat-scherm voor in de huiskamer.



Een dergelijke smartwatch zou concurreren met de Apple Watch, nu de marktleider op het gebied van slimme horloges. Er zouden al 100 miljoen mensen zijn die met een Apple Watch rondlopen, zo werd eerder deze week bekend. Fitbit was ooit marktleider, maar raakte die positie kwijt en is nu in handen van Google. Daarnaast maken Samsung, Huawei, Xiaomi en andere Aziatische bedrijven hun eigen smartwatches en fitnesstrackers.

Facebook heeft nog geen uitgebreid track record als het op hardware aankomt. Misschien heeft dat er iets mee te maken dat consumenten het niet vertrouwen om een apparaat van Facebook in hun woonkamer neer te zetten, waar een microfoon en camera in zit. Het is nog maar de vraag of je hardware van Facebook nauw op je lichaam wil dragen. Een bijna gratis smartwatch in ruil voor je gezondheidswaarden, locatie en andere persoonlijke info zou voor sommige mensen misschien aantrekkelijk kunnen zijn. Als Facebook het accessoire als een ‘WhatsApp-horloge’ positioneert kan dat ook een eigen doelgroep trekken.

Apple Watch vs Facebook Watch

Het grootste verschil tussen de Apple Watch en de Facebook Watch zal dan ook waarschijnlijk op twee punten liggen: prijs en privacy. Facebook kan de horloges veel goedkoper aanbieden door data aan adverteerders te verkopen. Apple benadrukt steeds dat privacy erg belangrijk is en verzamelt geen gegevens. In ruil daarvoor betaal je wel een wat forsere prijs.

De Facebook-smartwatch wordt waarschijnlijk gebaseerd op Android, maar dat wil nog niet zeggen dat het gebruik gaat maken van Google’s Wear OS. Facebook is zelf bezig met het ontwikkelen van een eigen besturingssysteem voor hardware. Het bedrijf ontwikkelt al de Oculus VR-headsets, dus een smartwatch zou op zich een interessante uitbreiding kunnen zijn. Verder zou Facebook bezig zijn met een slimme bril in samenwerking met Ray-Ban, die later dit jaar moet uitkomen. Voor de technologie kan onder andere gebruik worden gemaakt van de kennis van CRTL-Labs, een bedrijf dat Facebook in 2019 overnam. Zij ontwikkelden interfaces zonder knoppen en touchscreens.

De Facebook-smartwatch zou in 2022 op de markt moeten komen. Apple heeft laten zien dat er met wearables geld te verdienen valt: er wordt elk kwartaal meer omzet geboekt en de mainstream gebruikers lijken na vijf jaar Apple Watch steeds vaker bereid om er eentje om hun pols te hangen. Zo’n 10% van de iPhone-gebruikers wereldwijd heeft nu een Apple Watch, dus er is nog genoeg ruimte voor groei. Apple’s omzet uit wearables heeft nu al de omvang van een Fortune 120-bedrijf.

