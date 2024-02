Er komt in 2024 een nieuwe iPad Pro aan. De afgelopen maanden zijn er al heel wat geruchten geweest over welke verbeteringen en nieuwe functies de iPad Pro 2024 krijgt. Met dit artikel ben je in een keer bijgepraat over al het nieuws en verwachtingen voor de aankomende iPad Pro 2024.

Het heeft even geduurd, maar binnenkort komt er eindelijk een nieuwe iPad Pro waar ook nog eens veel vernieuwingen in lijken te zitten. De afgelopen jaren waren de nieuwe iPad Pro-modellen vooral kleine spec-bumps, maar dit jaar heeft Apple volgens de geruchten meer in petto. Maar welke nieuwe functies krijgt de iPad Pro 2024 dan? Dit zijn onze verwachtingen voor de verbeteringen en nieuwe mogelijkheden van de iPad Pro 2024.

#1 OLED komt naar de iPad Pro

Elke iPad begint bij het scherm en juist op dit vlak lijkt er echt iets belangrijks te gaan gebeuren. De twee formaten van de iPad Pro 2024, krijgen namelijk allebei een OLED-scherm. Apple gebruikt OLED al sinds 2017 in de iPhone en al sinds de allereerste Apple Watch, maar de iPad heeft het altijd zonder moeten doen. En dat is zonde, want OLED biedt een aanzienlijk betere kijkervaring. Als tussenstop heeft Apple de grote iPad Pro wel al voorzien van mini-LED dat een aantal voordelen met OLED deelt, maar OLED biedt nog meer. Zo zijn zwarttinten bij OLED nóg beter dan bij mini-LED. Andere voordelen zijn betere kleuren en een hogere helderheid. We zijn vooral blij dat ook de kleinere iPad Pro de overstap maakt van LCD naar een betere schermtechniek, want dat model liep toch een beetje achter op de grote variant.

Bekijk ook Wanneer krijgt de iPad een OLED-scherm? Dit zijn de nieuwste geruchten Apple zou volgens bronnen al een tijdje het plan hebben om iPads met OLED-scherm uit te brengen en er wordt nu zelfs al gesproken over de tweede generatie OLED-iPads. Welke iPads maken als eerste de overstap en wanneer kunnen we de eerste OLED-iPad verwachten? Hier zijn de nieuwste geruchten!

#2 Iets grotere displays

En over schermen gesproken: mogelijk worden deze bij de iPad Pro iets groter. Met nadruk op iets, want Apple zou kiezen voor 11,1- en 13,1-inch. Op dit moment hanteert Apple de formaten 11- en 12,9-inch, dus het verschil is niet aanzienlijk groot. Of Apple de schermranden dunner gaat maken of dat het toestel zelf groter wordt, is nog even de vraag. Wel zijn onlangs de afmetingen van de iPad Pro 2024 gelekt en daaruit blijkt dat de nieuwe modellen iets groter zijn. Voor nu gokken we erop dat de schermranden dus ongeveer gelijk zullen blijven.

#3 Snellere M3-chip

Sinds 2021 is de iPad Pro overgestapt van de A-chips naar de M-chips, die je al kent van de Macs. Daardoor levert de iPad Pro topprestaties die je kent van laptops en desktops. Maar de afgelopen jaren hebben we wel gemerkt dat de iPad Pro qua mogelijkheden nog wel wat achterloopt. De chip kan meer aan dan wat er nu mogelijk is in iPadOS en dat is toch zonde. De M2-chip die je nu al kent van de iPad Pro 2022 blijft daardoor wat ons betreft wat onderbenut, dus we vragen ons wel af wat de M3-chip in de aankomende iPad Pro 2024 gaat toevoegen.

We denken wel dat de M3-chip voor de iPad Pro 2024 gaat zorgen voor mooiere games. De grafische kracht van deze chip kreeg een flinke upgrade, vooral door ray-tracing met hardware-acceleratie. Dat zorgt voor bijvoorbeeld meer realistischere lichtinval. Ook bij geavanceerde grafische apps verwachten we verbeteringen, maar wij zijn vooral benieuwd of de M3-chip op de iPad Pro ook daadwerkelijk dingen mogelijk maakt die voorheen niet konden op een iPad.

#4 FaceTime-camera op lange zijkant (hopelijk)

Een veelgehoorde klacht bij veel huidige iPads, is dat de frontcamera aan de korte zijkant zit. En dat terwijl bijna iedereen de iPad horizontaal gebruikt, mede vanwege toetsenbordhoezen. In dat geval zit de camera aan de zijkant, wat een bijzonder onvoordelige kijkhoek is voor FaceTime-gesprekken. In de tiende generatie iPad 2022 heeft Apple dit opgelost en we vermoeden dat het dit jaar ook naar andere iPads komt. Apple staat hier wel voor een uitdaging: de camera komt op de plek waar ook de magneten voor de Apple Pencil-bevestiging zitten. Hopelijk is het Apple gelukt om dat allemaal in de zijkant van het device te verwerken of een andere oplossing te zoeken. Maar de FaceTime-camera aan de lange kant van het scherm, zou bij ons veel frustraties oplossen en Face ID een stuk makkelijker maken.

Bekijk ook Opinie: Apple, het is tijd om de frontcamera op de iPad te verplaatsen Al sinds het allereerste model bevindt de frontcamera van de iPad zich aan de korte kant van het scherm, oorspronkelijk de bovenkant van de iPad. Maar inmiddels gebruiken we de iPad vaak op veel andere manieren en gebruiken we hem steeds vaker horizontaal.

#5 Draadloos opladen (mogelijk via MagSafe)

De iPad opladen doen we nog altijd met een kabel (voorheen Lightning, inmiddels usb-c), terwijl we op de iPhone veel andere oplaadgewoontes gewend zijn. Draadloos opladen, MagSafe, Qi2: de iPhone opladen kan inmiddels handiger. We hopen al een tijdje dat Apple ook plannen heeft om iets op dit gebied bij de iPad te doen en dit jaar zou dat zomaar kunnen gaan gebeuren. Al voor het 2022-model waren er geruchten dat draadloos opladen naar de iPad Pro kwam. Dat kwam er toen niet van, dus mogelijk heeft Apple dit bewaard voor het 2024-model.

Daarbij wordt ook gesproken over ondersteuning voor MagSafe. Hoe en in welke vorm, is nog even afwachten. Er werd wel eens gesproken over een glazen Apple-logo en daar zou je dan een MagSafe-oplader aan kunnen bevestigen. Maar Apple zou ook kunnen kiezen voor een MagSafe-aansluiting zoals bij de MacBooks, dus verwerkt in de usb-c-poort.

Bekijk ook Gerucht: 'iPad Pro 2024 krijgt ondersteuning voor MagSafe' De vernieuwde iPad Pro 2024 zou ondersteuning krijgen voor draadloos opladen met MagSafe. Dat zegt een bron die bekend is met bedrijven die magneten maken.

#6 Nieuw Magic Keyboard voor iPad (en mogelijk meer accessoires)

Qua accessoires gaat er dit jaar ook wat veranderen. Er zijn al meerdere geruchten geweest over de accessoires van de iPad Pro. Apple zou werken aan een nieuw Magic Keyboard voor de iPad, als opvolger van het huidige model. Deze zou gemaakt zijn van aluminium, met een groter trackpad. Daardoor voelt de iPad meer als een laptopvervanger, aldus de bron. Of er ook nog andere verbeteringen in zitten (zoals een rij functietoetsen of escapeknop), is nog de vraag.

Daarnaast zijn er ook geruchten geweest over een derde generatie Apple Pencil. Of deze er ook echt gaat komen, valt nog te bezien. De geruchten kwamen vooral afgelopen najaar, vlak voordat de Apple Pencil met usb-c aangekondigd werd. Volgens de bron zou Apple werken aan een Apple Pencil met verwisselbare (magnetische) punten. Dit zou meerdere tekenopties mogelijk maken, al vragen wij ons af of dit er ook echt gaat komen. De Apple Pencil line-up is al dermate verwarrend, dat een derde model die werkt met slechts één model iPad het nog veel verwarrender zou maken.

De nieuwe iPad Pro 2024 wordt dit voorjaar verwacht, mogelijk al in maart. Wil je meer weten over de iPad Pro 2024? Check dan onze devicepagina, waarin we alles wat we weten voor je op een rij gezet hebben. Hou iCulture in de gaten voor het allerlaatste nieuws over de iPad Pro 2024.