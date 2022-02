5 wensen voor toekomstige AirTag-verbeteringen

De AirTag heeft ons al vaak wat tijd bespaard met het zoeken naar onze sleutels en andere persoonlijke bezittingen. Dankzij het Zoek mijn-netwerk werkt het ook buitenshuis en met de U1-chip kun je erg nauwkeurig zoeken. En sinds iOS 15 kun je ook een melding krijgen zodra je je AirTag-sleutelbos ergens achtergelaten hebt. Apple heeft bovendien sinds de introductie van de AirTag gesleuteld aan de anti-stalkingfuncties. Of dit genoeg is om stalking tegen te gaan of dat de AirTag stalking juist makkelijker maakt is weer een hele andere discussie. In dit artikel focussen we vooral op de verbeteringen voor de eigenaar van de AirTag. Hoe kan Apple ervoor zorgen dat het terugvinden van je persoonlijke spullen nog makkelijker wordt? Dit zijn onze vijf wensen voor AirTag-verbeteringen, zowel op het gebied van software als hardware.

#1 AirTag kunnen delen of uitlenen

Het grootste gebrek van de AirTag is het gemis van een deelfunctie. Hoewel de AirTag bedoeld is voor het tracken van je persoonlijke spullen, zijn niet alle persoonlijke spullen het bezit van één persoon. Denk aan een knuffel voor je kind of een fiets die je samen gebruikt. Doordat je de AirTag maar aan één Apple ID kan koppelen, gaat de AirTag piepen zodra hij langere tijd niet bij de eigenaar is maar wel meebeweegt met iemand anders met een iPhone. Dat maakt het gebruik van de AirTag bij gezamenlijke bezittingen erg onhandig. Het zou daarom fijn zijn als je leden van gezinsdeling toegang kan geven tot de AirTag, zodat ook zij de spullen waar een AirTag aan zit kunnen gebruiken en terugvinden.



Een AirTag in een knuffel is door het ontbreken van een deelfunctie eigenlijk erg onhandig

Datzelfde geldt ook voor het uitlenen van bezittingen. Leen je een vriend of familielid bijvoorbeeld tijdelijk je autosleutel, dan wil je dat diegene tijdens het lenen de locatie van de AirTag kan zien. Ook is het in zo’n geval soms onnodig voor de eigenaar om de locatie van de AirTag (en dus degene die de sleutels leent) te bekijken.

#2 Zoeken in augmented reality

De AirTag maakt voor nauwkeurig zoeken met de U1-chip al in bepaalde mate gebruik van augmented reality, maar het kan nog een stuk uitgebreider. Wat wij graag willen zien is dat je door het oog van de camera precies kunt zien waar bijvoorbeeld je sleutels liggen. De pijl geeft nu alleen aan in welke richting je moet zoeken en doet dat ook alleen in 2D. Met een 3D weergave en het eigen beeld van de camera kan het zoeken nog een stuk makkelijker. Onlangs liet Tile al zien hoe dit er bij hun uit gaat zien.

#3 AirTag in een andere vorm

De AirTag is een klein rond accessoire dat niet veel groter is dan een muntje. Maar de tracker is nog wel vrij dik en kan eigenlijk alleen gebruikt worden in combinatie met een bepaalde hanger. Door de ronde vorm is de AirTag bovendien minder praktisch voor sommige persoonlijke objecten, zoals een portemonnee. We zouden dan ook graag zien dat Apple een AirTag maakt die een andere vorm krijgt, bijvoorbeeld die van een pinpasje. Tile heeft al iets soortgelijks en binnenkort komt Chipolo met de CARD Spot, die ook werkt met het Zoek mijn-netwerk. Maar daarin ontbreekt de U1-chip, iets waar de AirTag zich mee onderscheidt.

#4 Verbeterd geluid en aanpasbare ringtones

De AirTag heeft een ingebouwde speaker die een geluidssignaal afgeeft, maar we vinden dit geluidje wat aan de zachte kant. We zouden dan ook graag een betere speaker in de AirTag willen zien. Als de AirTag aan een sleutelbos of de buitenkans van een tas hangt, is het geluidje nog wel goed te horen. Maar als de sleutels ver weggestopt zijn in een jaszak of in een rumoerige omgeving ligt, is het speakertje niet altijd toereikend. Ook zouden we graag andere geluidjes in willen stellen, zodat je bijvoorbeeld meerdere sleutelbossen ook via een geluidje van elkaar kan onderscheiden.

#5 U1-support voor Apple Watch

In watchOS 8 voegde Apple ondersteuning voor de AirTag toe aan de Apple Watch, dankzij de nieuwe Zoek objecten-app. Hoewel dit er eigenlijk vanaf het begin al in had moeten zitten, zijn we blij dat Apple dit toegevoegd heeft. Maar het is ons niet helemaal duidelijk waarom Apple het nauwkeurig zoeken met U1-chip niet ingebouwd heeft. De Apple Watch heeft sinds de Apple Watch Series 6 ook een U1-chip, net als in de nieuwste iPhones. Maar dit wordt in de Apple Watch alleen gebruikt voor CarKeys. Mogelijk heeft het ermee te maken dat de nauwkeurig zoeken-functie gebruikmaakt van enige vorm van augmented reality en dat dat door het ontbreken van de camera in de Apple Watch niet mogelijk is. Maar Apple kan vast wel een andere manier bedenken hoe ze de U1-chip in de Apple Watch kunnen gebruiken om het zoeken naar de AirTag makkelijker te maken.

Welke nieuwe softwarefuncties of verbeteringen voor de AirTag zou jij graag willen zien? Laat het ons weten in de reacties. Lees ondertussen ook ons artikel voor de beste AirTag-tips.