Apple is begonnen met de uitrol van een nieuwe AirTag firmware-versie. Kijk hier wat de nieuwste firmware is en hoe je kunt controleren of jouw AirTag al een update heeft gehad.

De AirTag is eigenlijk een mini-computer en beschikt dus ook over een eigen serienummer en firmware. Apple brengt van tijd tot tijd nieuwe firmware uit, waar mogelijk nieuwe functies in zitten. Hieronder lees je over de nieuwste firmware, wat je kunt doen om je AirTag te updaten en hoe je weet welke versie op jouw tracker staat.

Nieuwste AirTag-firmware

Apple is zojuist begonnen met het beschikbaar stellen van nieuwe firmware.

De nieuwste AirTag-firmware vind je hier:

versie 1.0.291 met buildnummer 1A291a (sinds 26 augustus 2021, nieuwe functies nog onbekend)

Het is niet bekend welke nieuwe functies hierin zitten. Apple kan aanpassingen in de antistalking-functie hebben aangebracht. Verder weten we dat Apple aan een Android-versie werkt waarmee je AirTags en andere Zoek mijn-accessoires kunt vinden, maar waarschijnlijk is het nog niet zover.

Eerdere AirTag-firmwares:

versie 1.0.276 met buildnummer 1A287b (vanaf 23 juni 2021, verbetert de anti-stalking)

met buildnummer 1A287b (vanaf 23 juni 2021, verbetert de anti-stalking) versie 1.0.225 (oorspronkelijke firmware bij release)

Apple begon in juni begonnen met de uitrol van versie 1.0.276, maar gebruikers klaagden dat de update niet te zien was. Op 23 juni verscheen er een nieuwe versie van de update, die wel voor een breder publiek werd uitgerold.

AirTag-firmware controleren

Zo check je welke firmware er op jouw AirTag staat:

Open de Zoek mijn-app en ga naar het tabblad Objecten.

Tik op de gewenste AirTag.

Tik op het batterij-icoontje.

De firmwareversie is te zien.

Er is helaas geen manier om de AirTag geforceerd of handmatig te updaten. Je zult de tracker in de buurt van je iPhone moeten houden en vervolgens wachten tot het automatisch gebeurt. Dit gebeurt het snelst als je zorgt dat beide in elkaars bereik zijn.

Lees verder hoe je het AirTag-serienummer achterhaalt.