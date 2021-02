iCulture Vandaag: dit was vrijdag 12 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 12 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is vandaag Hug Day in aanloop naar Valentijnsdag. Maar dan moet je wel iemand hebben om te knuffelen en wij helpen je daarom op weg met onze lijst met dating-apps. Ook kijken we naar wat cijfers: er zijn nu 100.000 mensen met een Apple Watch en er zijn 95 miljoen mensen die betalen voor Disney+. Apple TV+ haalt dat aantal niet, maar heeft wel iets anders: augmented reality-apps als extra’s voor tv-shows! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Bekijk deze PopSocket PopMount 2 Photo, waarmee je stabielere foto’s kunt maken.

Apps

Bekijk de beste dating-apps voor flirten of een serieuze relatie. Want Valentijnsdag komt eraan!

