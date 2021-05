Op zoek naar handige tips voor je AirTag? In dit artikel verzamelen we de beste AirTag tips, zodat je precies weet hoe je alles uit de AirTag kan halen. Ken jij ze allemaal?

De AirTag is Apple’s handige accessoire waarmee je de locatie van je persoonlijke voorwerpen kan bekijken. Ben je bijvoorbeeld je sleutels kwijt? Dankzij de AirTag weet je waar ze zijn en kun je ze terugvinden met een geluidje of de zoekfunctie van je iPhone. Maar er zijn misschien handige trucs en tips voor de AirTag die je nog niet kende. Van de basis tot functies voor pro’s: dit zijn de beste tips die je moet kennen.

Beste AirTag tips voor beginners

Als je van plan bent om binnenkort een AirTag te kopen of er juist net eentje aangeschaft hebt, moet je onze beginnerstips zeker kennen. Van het instellen van je AirTag tot het wijzigen van de belangrijkste instellingen: met deze tips kom je al een heel eind.

#1 AirTag instellen: zo ga je van start

Om van start te kunnen gaan, moet je eerst de AirTag koppelen aan je account:

Haal de AirTag uit de verpakking. Wikkel het plastic folie rondom de AirTag er vanaf. Het laatste stukje zit binnenin, tussen de batterij en de contactpunten. Trek aan het folie om de AirTag te activeren. Je hoort een kort geluidje. Ontgrendel je iPhone of iPad. Zorg dat Bluetooth ingeschakeld is en hou de AirTag in de buurt. Er verschijnt een venster op het scherm met daarop de AirTag. Tik op Verbind. Lees verder in onze tip over het instellen van de AirTag.

Bekijk ook AirTag instellen: zo ga je aan de slag met de slimme tracker Wil je de AirTag in gebruik nemen, dan moet je hem eerst instellen. In deze tip lees je alles over het koppelen van de AirTag, hoe je de AirTag instelt voor jouw voorwerpen en meer.

#2 AirTag hernoemen en icoontje aanpassen

Wil je de AirTag achteraf toch voor iets anders gebruiken? Dan moet je hem eerst hernoemen:

Open de Zoek mijn-app en tik op het Objecten-tabblad. Tik de AirTag die je wil hernoemen. Veeg het paneel dat verschijnt omhoog. Helemaal onderaan tik je dan op Wijzig objectnaam. Kies bovenaan een andere categorie of kies voor Aangepaste naam. Je kan ook meteen op het tekstvak tikken om zelf een naam in te toetsen. Tik op het icoontje om een andere te kiezen. Lees verder in onze tip over de AirTag hernoemen.

Bekijk ook AirTag hernoemen: zo kun je hem voor een ander voorwerp gebruiken Als je de AirTag toch liever voor iets anders wil gebruiken dan waar je hem voor ingesteld hebt, kun je de AirTag eenvoudig hernoemen. In deze tip lees je precies hoe je dat doet.

Meer tips en trucs voor beginners:

AirTag tips voor gebruik

Als je je AirTag eenmaal ingesteld hebt, heb je er in principe geen omkijken meer naar. Maar wat als je iets kwijtgeraakt bent? Dan is het tijd om naar je AirTag te zoeken. Met deze tips lukt het terugvinden van je voorwerp in een handomdraai.

#5 Kwijtgeraakte AirTag zoeken: zo doe je dat

Het zoeken naar een kwijtgeraakte AirTag kan op meerdere manieren:

Open de Zoek mijn-app en naar het tabblad Objecten. Tik op de zoekgeraakte AirTag. Tik op de groene knop Zoek of speel een geluidje af. Lees verder in onze tip over AirTag zoeken.

Bekijk ook Zo werkt nauwkeurig zoeken bij de AirTag: met pijlen je tracker terugvinden De AirTag is bedoeld om persoonlijke spullen terug te vinden. Hoe dat werkt lees je in deze tip. Je kunt de locatie van de AirTag op de kaart zien, 'Nauwkeurig zoeken' inschakelen als je een recente iPhone hebt of een geluidje afspelen.

#6 Gebruik de Verloren-modus als je buiten bereik bent

Als je AirTag (en dus ook het bijbehorende voorwerp) echt kwijt is en buiten bereik is, is het verstandig om de Verloren-modus in te schakelen. Daarmee kun je de vinder laten weten hoe hij of zij contact kan zoeken met jou als eigenaar:

Open de Zoek mijn-app op je iPhone en ga naar het tabblad Objecten. Tik op de AirTag die je als zoekgeraakt wilt markeren. Blader omlaag en tik onder het kopje Verloren modus op Schakel in. Controleer je gegevens en vul je contactgegevens en een eventuele boodschap in. Dit kan alleen als de AirTag buiten bereik is van jouw iPhone. Tik op Activeer. Bekijk het informatiescherm over de volgende stappen. Tik op Ga door. Lees verder in onze tip over de verloren modus van de AirTag.

Bekijk ook Zo werkt de Verloren modus op de AirTag Ben je je AirTag kwijtgeraakt, dan kun je deze in Verloren modus zetten. Anderen kunnen dan meehelpen om jouw AirTag terug te vinden. Dit is hoe het werkt.

Meer tips voor AirTag in gebruik:

Beste AirTag tips voor pro’s

Met deze tips maak je het zoeken naar je voorwerpen gemakkelijker. Ook leggen we uit wat je kan doen als je zelf een AirTag vindt. Ook geven we meer achtergrond info over bepaalde scenario’s waarin je de AirTag zou willen gebruiken, bijvoorbeeld als anti-diefstalmiddel.

#9 AirTag gevonden? Scan met NFC!

Als je ergens een voorwerp vindt waar een AirTag aan verbonden is, dan is het verstandig om hem te scannen met je eigen iPhone of Android-toestel met NFC. Je ziet dan of de AirTag in de Verloren modus staat of je checkt het serienummer.

Pak je iPhone of Android-toestel met NFC. Richt de bovenkant met de achterkant van je iPhone tegen de witte kant van de AirTag. Bij een Android-toestel zit de NFC-lezer meestal in het midden. Gebruik je een iPhone 8 of ouder? Dan moet je eerst de NFC-lezer activeren via het Bedienignspaneel. Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel en voeg de knop NFC-taglezer toe. Er verschijnt een melding op het scherm met een link naar de pagina. Tik hierop om dit te openen.

Staat de Verloren modus ingeschakeld, dan zie je het telefoonnummer en een bericht van de eigenaar. Je kan zo in contact komen en helpen om de eigenaar zijn persoonlijke voorwerp terug te geven.

#10 Flitser aan bij zoeken

Als je een AirTag moet zoeken in een donkere omgeving, kan het afspelen van een geluidje onvoldoende zijn. Je wil bijvoorbeeld ook kunnen zien waar de AirTag is. Aangezien er geen lampje op zit, heeft Apple hier iets op bedacht:

Open de Zoek mijn-app en tik in het Objecten-tabblad de AirTag aan die je wil zoeken. Tik op Zoek met de groene pijl. Dit kan alleen op een iPhone 11 of nieuwer. De camera scant de omgeving. Als je je in een donkere omgeving bevindt, verschijnt er een melding dat er te weinig licht is. Onderaan verschijnt een knop om de led-flitser van je iPhone in te schakelen. Tik hierop. Zie je de knop niet? Hou dan korte tijd je hand tegen de buitenste camera op de iPhone om het donkerder te maken. De knop verschijnt dan vanzelf.

#11 Schakel de AirTag veiligheidsmeldingen uit bij het lenen van voorwerpen

De veiligheidsmeldingen van de AirTag houden je op de hoogte als je ongemerkt gevolgd wordt door een AirTag van iemand anders. Dit kan vervelend zijn als je bewust een voorwerp van iemand leent, bijvoorbeeld een sleutelbos. Is dat het geval, dan kun je dit eenvoudig uitschakelen. Deze stappen moet je dus volgen op de iPhone van degene die het voorwerp met de AirTag leent:

Open de Zoek mijn-app. Tik op het Ik-tabblad. Zet de schakelaar bij Veiligheidsmeldingen voor objecten uit.

Meer tips voor pro’s:

Wil je meer weten over de AirTag? Lees dan onze AirTag uitleg voor meer informatie. We hebben ook een AirTag FAQ, waar we antwoord geven op veelgestelde vragen over de AirTag.

Bekijk ook AirTag FAQ: antwoord op veelgestelde vragen over de Apple-tracker Alle veelgestelde vragen en antwoorden vind je in deze AirTag FAQ. Batterijduur, gebruik, koppelen... we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Ben je nog op zoek naar een geschikt accessoire voor je AirTag? Lees dan ons artikel met de beste AirTag-accessoires. Wil je nog de AirTag kopen, dan kan je terecht bij een groot aantal winkels.