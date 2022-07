De AirTag is een Bluetooth-tracker waarmee je je persoonlijke objecten kan volgen. Misschien ben je al een tijdje in de AirTag geïnteresseerd, maar kun je geen goede toepassingen voor de AirTag bedenken. Als je je afvraagt waar je de AirTag voor kan gebruiken, ben je hier dus aan het juiste adres.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de AirTag voor het doorgeven van de locatie afhankelijk is van iPhones en andere Apple-apparaten in de buurt. Als het voorwerp met jouw AirTag buiten bereik van jouw iPhone is, wordt de locatie periodiek doorgegeven. Hoe vaak de locatie doorgegeven wordt, is afhankelijk van hoe vaak er een iPhone van iemand anders in de buurt is. Daardoor zijn bepaalde AirTag-toepassingen minder handig. Een huisdier zoals een kat verplaatst zich vaak veel te snel of houdt zich schuil op een plek waar geen iPhones in de buurt zijn, waardoor een locatie vaak al niet meer actueel is of helemaal niet doorgegeven kan worden. We adviseren daarvoor om een GPS-tracker te gebruiken. Maar desalniettemin zijn er nog genoeg handige toepassingen waar je de AirTag voor kan gebruiken.

Naast de AirTag zijn er ook nog andere soortgelijke trackers. Een bekend voorbeeld is de Tile, die vergelijkbare functies als de AirTag heeft. Maar de Tile werkt niet met het Zoek mijn-netwerk, waardoor je afhankelijk bent van andere Tile-gebruikers.

De beste AirTag-toepassingen waar je de AirTag voor kan gebruiken

Veel van deze mogelijkheden liggen wel wat voor de hand, maar ze mogen absoluut niet ontbreken als je denkt aan waar je de AirTag voor kan gebruiken. Je kunt een AirTag het beste bevestigen aan persoonlijke spullen die alleen jij gebruikt. De AirTag is minder geschikt voor objecten die je vaak uitleent of waar meerdere mensen in het gezin gebruik van maken. Dat komt omdat een AirTag niet zo makkelijk gedeeld kan worden. Als een AirTag niet bij de eigenaar is en langere tijd in de buurt is van iemand anders (bijvoorbeeld je partner), krijgt hij of zij een melding dat er een onbekende AirTag in de buurt is en meebeweegt. Dat is niet bepaald handig. Bovendien kan niemand anders dan de eigenaar de locatie van het voorwerp achterhalen op zijn of haar iPhone. Kies dus alleen objecten die je alleen zelf gebruikt.

#1 Sleutels en sleutelbos

Sleutels, iedereen raakt ze wel eens kwijt. Het is een typisch voorwerp dat vaak door het huis kan slingeren, zeker als je er geen vaste plek voor hebt. En je sleutels kwijtraken wil je al helemaal niet, omdat het om een belangrijk voorwerp gaat. Het is ideaal om een AirTag aan een sleutelbos met bijvoorbeeld je huis- en autosleutels te hangen. Maar niet elk type sleutel is hiervoor geschikt. Een gezamenlijke sleutel of sleutelbos, zoals de sleutel van het tuinhuisje, is bijvoorbeeld minder geschikt. Deze blijft immers altijd thuis, terwijl jij de deur uit bent. Je wil je medebewoners immers niet lastig vallen met meldingen dat er een onbekende AirTag in de buurt is.

Vergeet niet dat je voor een sleutelbos nog wel een AirTag-hanger of ander accessoire nodig hebt.

#2 Koffer en handbagage

De tweede beste toepassing voor een AirTag is een reiskoffer of handbagage. Je weet immers nooit waar je koffer blijft en of deze wel goed met je meereist, zeker nu met de drukte op Schiphol en andere luchthavens. Er zijn talloze berichten van zoekgeraakte koffers of bagage die achterblijft op de luchthaven. Als je op je bestemming aan komt, kun je dus eenvoudig zien of de koffer wel goed met je meegekomen is. Op luchthavens zijn er altijd wel mensen (ook achter de schermen) met een iPhone in de buurt die het signaal van de AirTag oppikken, zodat jij de locatie kan bekijken. Het is een geruststellende gedachte dat je de locatie van je koffer in de gaten kan blijven houden, want er zitten veel kostbare spullen in je koffer. En er is niets wat meer stress oplevert tijdens een vakantie dan een zoekgeraakte koffer.

#3 Tas of rugzak

Als je naar je werk vaak een tas of rugzak meeneemt, dan komt een AirTag ook goed van pas. Zeker als je op je werk op een grote locatie werkt en er veel tassen en rugzakken zijn, kan het een geruststellende gedachte zijn om er een AirTag aan te hangen. En als je voor je werk veel waarde met je meedraagt, dan vinden we ook dat een goede reden om er een AirTag in te stoppen. He tis ook een goede maatregel tegen diefstal, want als je je tas kwijt bent, kun je goed zien waar hij zich bevindt. Helemaal als je de AirTag diep in de tas verstopt.

#4 Auto of fiets

Een AirTag is ook een goed anti-diefstal apparaatje, bijvoorbeeld in de auto. Je kunt een AirTag in je dashboardkastje leggen, zodat je de locatie kan zien als je auto gestolen is. Voorwaarde is wel dat er dus een iPhone of ander Apple-apparaat in de buurt moet zijn om de locatie te bekijken, maar op de weg of in een stad is dat vaak geen probleem. Maar behalve tegen diefstal, is het ook praktisch voor jezelf. Parkeer je je auto ergens in een drukke garage, dan kan je met de AirTag makkelijk zien waar hij geparkeerd staat. Overigens hebben diverse navigatie-apps ook een functie om de locatie van een geparkeerde auto te bekijken. Maar: gebruik een AirTag alleen voor je eigen auto en niet om de auto van iemand anders te volgen. Dat valt onder stalking en is strafbaar.

Wat geldt voor een auto, geldt ook voor een fiets. Zet je die elke dag in een bomvolle fietsenstalling op het station, dan is het wel zo handig dat je de locatie daarvan extra nauwkeurig kan bekijken dankzij een AirTag. En als je je fiets echt niet meer kan vinden, dan kun je altijd nog een geluidje afspelen die je helpt om je fiets te lokaliseren. En als je bang bent dat je fiets gestolen wordt, dan weet je met de AirTag waar hij is. Er zijn allerlei manieren waarmee je een AirTag in je fiets kan verstoppen. Je kan een AirTag in een fietsbel stoppen, maar er zijn ook andere AirTag-fietshouders, bijvoorbeeld onder je zadel.

#5 Portemonnee (maar niet elk type)

Je portemonnee met geld en pasjes wil je niet kwijtraken, maar het kan zomaar gebeuren. Als je een vrij grote portemonnee hebt met nog een vakje voor muntgeld, kun je daar gemakkelijk een AirTag in stoppen. Je weet dan altijd waar je portemonnee is, bijvoorbeeld als je deze op straat verliest of ergens in een winkel hebt laten liggen. Het kan ook de vinder van jouw portemonnee helpen om om jou als eigenaar terug te vinden. Zet je de AirTag op de verloren-modus, dan hoeft diegene alleen maar een iPhone of Android met NFC-toestel tegen de AirTag aan te houden om het telefoonnummer van de eigenaar te zien. De vinder kan zo met jou in contact komen, al ben je natuurlijk wel altijd afhankelijk van de goodwill van deze vinder.

Een AirTag past niet in kleine portemonnees waar je bijvoorbeeld alleen maar pasjes of briefgeld in stopt. Voor dergelijke portemonnees is de AirTag aan de dikke kant. Gebruik je alleen maar pasjes, dan zou je Apple’s MagSafe-kaartenhouder kunnen overwegen. Deze heeft ook ondersteuning voor de Zoek mijn-app. Of de Chipolo Card Spot met Zoek mijn-support, een Bluetooth-tracker in pasjesvorm.

Er zijn nog veel meer dingen waar je een AirTag voor kan gebruiken. Denk aan je favoriete gereedschapskist, brillenkoker, fotocamera en meer. Eerder vroegen we iCulture-lezers waar zij de AirTag voor gebruiken en mogelijk geeft je dat nog meer inspiratie.

Verrassende AirTag-toepassingen

Waar je de AirTag ook voor kan gebruiken, zijn minder voor de hand liggende toepassingen. Naast objecten waar je niet zo snel aan zult denken, heeft de AirTag ook een verborgen functie die voor je smart home erg geschikt is.

#1 AirTag als NFC-tag

We noemden al even kort de NFC-functie van de AirTag, waarmee je in de verloren modus als vinder een webpagina kan openen om informatie zoals het telefoonnummer van de eigenaar te bekijken. Maar je kan de NFC-functie ook gebruiken als tag. Via de Opdrachten-app kan je de AirTag instellen als NFC-tag, bijvoorbeeld voor in je smart home. Hou je iPhone tegen de AirTag om bijvoorbeeld de lichten in te schakelen. Of je kunt snel een app openen op je iPhone als je hem tegen de AirTag houdt. Je kunt ongetwijfeld zelf ook nog interessante toepassingen hiervoor bedenken. In onze tip lees je hoe je een AirTag als NFC-tag gebruikt.

#2 AirPods-case

Met de Zoek mijn AirPods-functie kun je al zoekgeraakte AirPods terugvinden, maar erg goed vinden we die functie niet werken. Een AirTag is over het algemeen veel nauwkeuriger en maakt beter verbinding. AirPods terugvinden die in een gesloten oplaadcase zitten, kan namelijk een behoorlijke uitdaging zijn. Het is daarom geen gek idee om een AirTag bij je AirPods te doen, maar hoe bevestig je die dan? Er zijn diverse hoesjes voor de AirPods met een speciaal vakje voor een AirTag verkrijgbaar. Je oplaadcase wordt daar wel een stukje dikker van, maar als je je AirPods echt altijd kwijt bent is dit misschien wel een toepassing waar je niet zo snel aan dacht.

#3 Pakketjes en brieven

Als je een pakket naar iemand verstuurd waar veel waarde in zit, dan kan het verstandig zijn om daar een AirTag tussen te stoppen. Zeker als je een pakket naar het buitenland stuurt, waar de track & trace-opties lang niet altijd beschikbaar zijn. Je kunt een AirTag gewoon in het pakketje stoppen en het is nog leuk ook om de complete route te volgen van het postsorteercentrum naar de ontvanger. Er is zelfs een heel YouTube-kanaal dat zich gespecialiseerd heeft in verrassende AirTag-toepassingen en leuke experimenten, waaronder een AirTag meesturen met de post. Vergeet niet om aan de ontvanger van het pakketje te vragen om de AirTag retour te sturen. Zeker als het een bekende is, is dit een mogelijkheid als extra zekerheid.

Op zoek naar nog meer tips voor de AirTag? We hebben een aparte gids waarin we de beste AirTag-tips voor je op een rij gezet hebben. Daarmee haal je alles uit de tracker van Apple. Lees ook onze AirTag FAQ waarin we antwoorden geven op de belangrijkste vragen.